Japón impulsa un proyecto de un millón de dólares para infraestructuras en el oriente de Cuba

La Habana/El Gobierno de Japón y Unicef cooperarán en un proyecto valorado en un millón de dólares destinado a comunidades vulnerables de tres provincias del oriente de Cuba para mejorar infraestructura y servicios de agua, saneamiento, higiene y salud, informaron este lunes medios estatales.

El donativo aportado por Japón será ejecutado por Unicef en Granma, Santiago de Cuba y Guantámamo en un plazo estimado de 24 meses.

La representante adjunta de Unicef en la isla, Sunny Guidotti, explicó que esta iniciativa "contribuye a garantizar el derecho a la salud, al agua segura y a entornos educativos protectores de miles de niños, niñas y adolescentes de zonas vulnerables del oriente del país, territorio actualmente en proceso de recuperación tras el devastador paso del huracán Melissa".

Además, expresó la disposición a seguir trabajando en conjunto con las autoridades cubanas para contribuir entre todos a alcanzar los resultados previstos en el diseño del proyecto y fortalecer así la resiliencia de las comunidades ante los impactos del cambio climático.

El proyecto prevé beneficiar a 5.000 niñas, niños y adolescentes de las tres provincias y garantizar que dispongan de servicios agua, saneamiento e higiene adecuados en sus escuelas.

Adicionalmente, prevé ayudar en estos ámbitos a unas 145.000 personas de comunidades aledañas a esas instituciones educativas.

Además, se propone reforzar la resiliencia de los servicios de salud materno-infantil con equipamiento e insumos esenciales para la continuidad y calidad de la atención en al menos cinco instituciones de salud materno-infantil, así como capacitar a 190 profesionales en cuidados especializados y nutrición durante los primeros 1.000 días de vida. La noticia llega justo después de conocerse el catastrófico aumento de la mortalidad infantil, que ha pasado a 9,7 por cada 100.000 nacidos tras subir 2,6 puntos.

En este apartado, la iniciativa proyecta para 47.882 recién nacidos y mujeres embarazadas el acceso a servicios de salud fortalecidos y mejor preparados para responder ante emergencias, con enfoque de equidad y género.

Según datos compartidos por Unicef, Cuba enfrenta el impacto del cambio climático y fenómenos extremos como huracanes, inundaciones, sequías y sismos, que generan pérdidas anuales equivalentes al 4,6% del producto interno Bruto (PIB) y afectan de manera directa a la población infantil y adolescente, y a las mujeres embarazadas.

No es la primera vez que se da este tipo de cooperación posterior a un evento meteorológico en Cuba. El pasado año el país asiático anunció recursos destinados a 114 damnificados de Artemisa tras el paso de Rafael que perdieron de forma total o parcial sus casas. Además, llegaron purificadores de agua, mantas, tiendas de campaña y colchonetas, en un envío gestionado por la Agencia de Cooperación Internacional de Japón (Jica) por valor de unos 160.000 dólares.

El embajador recordó entonces, durante un discurso, otros precedentes. “Similares acciones del pueblo y Gobierno japoneses en situaciones de desastres en Cuba” se realizaron tras el paso de los huracanes Sandy (2012), Matthew (2016), Irma (2017) e Ian (2022).

Desde 2018, Japón también mantiene ocho programas de Asistencia Financiera no Reembolsable a Gran Escala en la Isla. Uno de ellos asistió a la población de Pinar del Río tras el azote de Ian. Entonces, el donativo incluyó “23 purificadores de agua, igual cantidad de tanques sencillos para almacenar el líquido, y 50 carretes de cables y adaptadores”, enumeraron las autoridades niponas.