La tasa de mortalidad infantil de Cuba aumenta 2,6 puntos y cierra el año en 9,7

Marrero adelanta que la población total volvió a bajar este año y continuará esta tendencia

La Habana/De las cifas más alarmantes proporcionadas este jueves en el pleno de la Asamblea Nacional del Poder Popular (ANPP) atañen a la salud y la demografía. Según informó el primer ministro, Manuel Marrero, este 2025 cerrará con una tasa de mortalidad infantil de 9,7 por cada 1.000 nacidos vivos, frente al 7,1 registrado el año previo.

Los datos confirman la tendencia que ya se observaba a mitad de año, cuando la tasa de mortalidad infantil aumentó a 8,2 por cada 1.000 nacidos, casi un punto por encima de lo registrado en el mismo período de 2024. Para entonces, aún no se había extendido por la Isla la epidemia de arbovirosis –chikunguña y dengue– que se está cobrando la mayoría de víctimas mortales entre los menores de 18 años.

Marrero no ofreció cifras sobre la tasa de mortalidad materna registrada este año, pero, según las cifras del pasado julio, también es un punto negro. El Ministerio de Salud Pública indicó entonces que se elevó en nada menos que a 56,3 por cada 100.000 nacidos vivos –con 16 defunciones reportadas– frente a 37,4 del año anterior.

Muy lejos queda aquel momento en que la tasa de mortalidad infantil era un ejemplo para la región, situándose por debajo incluso de 4 por 1.000 nacidos vivos, el mejor dato de todo el continente americano.

Marrero expuso que la proyección para los próximos 25 años es a que siga disminuyendo hasta los 7,7 millones

En cuanto a la población total, el jefe del Gobierno adelantó que volverá a caer. Al cierre de 2024, había 9,7 millones de habitantes y ahora, unos 9,6 millones, y empeorará: Marrero expuso que la proyección para los próximos 25 años es a que siga disminuyendo hasta los 7,7 millones.

Se prevé de igual manera que la tendencia al envejecimiento, con un aumento de la población mayor de 60 años, del 25,7% actual al 36,4% para 2050.

Los indicadores mantienen a la Isla como uno de los países más envejecidos de la región. La población cubana ha decrecido, por la migración y la persistencia anual de un mayor número de muertes que nacimientos, según losdatos oficiales.

Marrero presentó a los diputados cubanos, casi todos afiliados al Partido Comunista de Cuba (PCC), un detallado informe sobre el programa gubernamental diseñado ante la grave crisis que atraviesa el país.

Dentro de los objetivos del área social incluidos en este plan, Marrero admitió que el plan de construcción de viviendas "no se cumple", debido a "la baja producción de materiales de construcción" y al "déficit de cemento y acero".

Llamó en ese sentido a transformar en viviendas los contenedores de transporte marítimo como "alternativa viable para este problema social".

Cuba permanece sumida en un "escenario complejo" marcado por dificultades económicas y una crisis energética –sin solución a largo plazo– a la que se suma ahora la sanitaria, derivada de la actual epidemia de chikunguña y dengue.