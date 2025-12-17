Cuba registra 52 muertos por dengue y chikunguña, la mayoría menores de 18 años

La fumigación no se ha podido cumplir al 100% en todo el país debido a las condiciones meteorológicas, dicen las autoridades

La Habana/Luego de varios días de vacío informativo, las autoridades actualizaron este miércoles las cifras de muertes y contagios por la epidemia de dengue y chikunguña que azota a Cuba. Desde el programa Revista Buenos Días, de Canal Caribe, la viceministra de Salud Pública, Carilda Peña, que ya tiene un segmento para hablar sobre el “enfrentamiento a estas arbovirosis”, informó de cinco decesos más, la mayoría menores de 18 años.

Para amortiguar el golpe, la funcionaria empezó su mensaje diciendo que “el día de ayer consideramos que fue favorable y apunta a que estamos más cerca de la estabilidad y control de este fenómeno”. Sin embargo, luego pasó a los números fríos. Indicó que, hasta ahora, del total de fallecimientos (52), 34 murieron por “complicaciones asociadas al chikunguña”, mientras que el resto falleció por dengue.

Afirmó que aún hay 12 pacientes en “estado crítico” –casi todos menores de edad–, 24 “graves”, aunque señaló que en los últimos días seis personas dejaron las salas de cuidados intensivos.

También reportó que en el país hay 2.049 nuevos casos de “síndrome febril inespecífico”, el primer síntoma común de ambas arbovirosis, de los cuales la mayoría también son niños y adolescentes. De ellos, 539 son de chikunguña, aunque solo 22 fueron confirmados por PCR, para un acumulado de 47.003 contagios por esta enfermedad.

Aunque dijo que los números indican un descenso sostenido del brote, con alrededor de 20% menos casos, Holguín y Las Tunas presentan incremento en los contagios, algo que atribuyó a los fenómenos meteorológicos en la región. Sobre un posible fin del brote, señaló que todavía en enero habrá brotes activos en la Isla, pues los virus están presentes en las 15 provincias y en la Isla de la Juventud.

La funcionaria hizo un breve repaso sobre el oropouche, y aseguró que desde el 26 de septiembre no se han detectado nuevos pacientes.

En cuanto a la fumigación, explicó que el martes no se pudo realizar la totalidad de lo planificado debido a las lluvias en algunas partes del país, por lo que solo se realizó el 89% del plan original.

El Gobierno cubano reconoció por primera vez el 12 de noviembre que el país sufría una epidemia de chikunguña y dengue, pese a que los primeros casos se diagnosticaron en julio y fue más que patente a partir de septiembre, cuando las infecciones se dispararon en todo el país.

La epidemia ha encontrado en Cuba un terreno fértil para extenderse debido a la grave crisis económica del país, lo que limita la capacidad de prevención –principalmente mediante la fumigación masiva contra los mosquitos–, el control –con test para confirmar el tipo de enfermedad– y la atención a los enfermos, por falta de medicamentos y otros insumos sanitarios. Debido a esas carencias, muchas familias deben conseguir por su cuenta artículos médicos básicos, mientras que otras han tenido que optar por mantener a los enfermos en sus casas ante la precariedad de los centros de salud.

Por ello también las cifras de infectados son solo un subregistro –reconocido por las propias autoridades–, porque muchos enfermos no acuden a los centros médicos, principalmente por el deterioro de los servicios públicos en la Isla.

Ante esta realidad, activistas y profesionales de la salud han comenzado a elaborar conteos independientes de fallecidos por arbovirosis, recopilando casos que jamás aparecen en los partes oficiales. Por ejemplo, el pasado 2 de diciembre, el Observatorio Cubano de Conflictos publicó en su más reciente informe, que, hasta entonces, había 87 fallecidos por dengue y chikunguña, muy por encima de los 52 que, hasta ahora, el Ministerio de Salud Pública ha notificado.

Desde instancias internacionales, también se han ventilado algunos datos. La Organización Panamericana de la Salud (OPS), que recoge cifras oficiales cubanas, indicó la semana pasada que, desde principios de año y hasta finales de noviembre, el número de contagios totales en lo que va de 2025 por esta enfermedad en Cuba ascendía a 25.995.

Además, la misma OPS reveló que, en tan solo un mes, la tasa de contagios de chikunguña se duplicó en Cuba. En un balance de principios de noviembre, el país reflejaba una incidencia acumulada de 183,43 casos por cada 100.000 habitantes, la más alta de toda América este año. Para la primera semana de diciembre, la cuenta ascendía a 350,57, un 91% más.

Ante este panorama, con un país en plena “fase de epidemia”, las autoridades han empezado a actuar e informaron este miércoles los avances de unos estudios del medicamento Jusvinza en pacientes con chikunguña. “En La Habana se está ejecutando el estudio en la etapa postaguda de la enfermedad, donde estamos evaluando la seguridad y el efecto terapéutico de Jusvinza en pacientes con sintomatología articular, post-chikunguña”, explicó Julio Baldomero Hernández, director de Investigaciones Clínicas del Centro de Ingeniería Genética y Biotecnología (CIGB), durante una reunión de expertos y científicos, en la capital.

El médico detalló que se incluyeron 174 pacientes y señaló que el estudio tiene “buena expectativa, con una adecuada adherencia al protocolo y una buena aceptabilidad por los pacientes. Hay un perfil de seguridad también demostrado en el uso del medicamento”.