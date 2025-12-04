Cuba registra la tasa de chikungunya más alta de toda América

La Organización Panamericana de la Salud revela que la Isla tiene una incidencia de 350 casos por 100.000 habitantes, muy por delante de Brasil

Madrid/En tan solo un mes, la tasa de contagios de chikungunya se ha duplicado en Cuba. Aunque el Ministerio de Salud Pública ha decidido ofrecer datos sobre la marcha de la epidemia, la información completa –aportada a la Organización Panamericana de la Salud (OPS)– revela algunos indicadores menos divulgados. En un balance de principios de noviembre, Cuba reflejaba una incidencia acumulada de 183,43 casos por cada 100.000 habitantes, la más alta de toda América este año. Esta semana, la cuenta asciende a 350,57, un 91% más.

Las cifras hacen referencia al chikungunya, una enfermedad en la que solo Brasil compite con Cuba, aunque bastante detrás. La tasa del gigante sudamericano está en 113,75 por cada 100.000, con un número de casos diagnosticados muy elevado, 242.067. Estos frente a los 38.342 de la Isla parecen un auténtico tsunami, pero la población brasileña asciende ni más ni menos que a 212,8 millones de habitantes. La actualización ofrecida este jueves por las autoridades, además, señala 574 nuevos casos en un solo día, para un total de 40.174.

Además, las autoridades de La Habana han enviado el cálculo sobre una población de 10,9 millones de cubanos, superior incluso a los 9,7 millones estimados por la Oficina Nacional de Estadística e Información (Onei) o los muy probables 8,6 que manejan los demógrafos independientes. Teniendo en cuenta que los casos sospechosos de chikungunya sí están contabilizados a fecha del 29 de noviembre, la incidencia real es aún más alta, puesto que la población –a falta del muchas veces pospuesto censo– solo es aproximada.

A esto hay que sumar los casos que no han sido informados por los cubanos que prefieren pasar la infección en casa sin acudir al médico siquiera

A esto hay que sumar los casos que no han sido informados por los cubanos que prefieren pasar la infección en casa sin acudir al médico siquiera, la mayoría de las veces por desconfianza, aunque no es el único motivo. Los casos diagnosticados con total certeza son ahora mismo 1.241, ya que Cuba –siguiendo los protocolos de la OPS– no analiza en laboratorios todos los casos sospechosos y los anota como tal cuando el cuadro clínico coincide. El análisis se emplea únicamente al inicio de un brote para localizarlo y en los casos más graves, pero no ya cuando una enfermedad adquiere condición de epidemia.

Como ya informó este lunes la viceministra de Salud Carilda Peña García, los fallecidos por esta enfermedad ascienden a 21 confirmados de manera oficial, aunque en las redes se habla de numerosos casos más. Según un informe del Observatorio Cubano de Conflictos, en noviembre hubo el triple de muertes que las que cuenta el Gobierno, con 87.

De los datos publicados por la OPS cabe señalar que EE UU ha notificado un caso confirmado y 83 importados.

El organismo también ha actualizado las estadísticas del dengue, que en el caso de Cuba llevaban dos semanas paralizadas. En ese lapso de tiempo, las muertes han pasado de las tres oficiales que acumulaba esta arbovirosis a las 12 anunciadas por el ministerio. En lo que a esta enfermedad respecta, el dato que también se ha incrementado –y mucho– es el de incidencia, que pasa de 87,79 casos por cada 100.000 habitantes a 237, un 172% más. Los casos sospechosos ascienden ahora a 25.995, una cifra que es acumulada, aunque el ritmo de contagios –siempre de acuerdo con fuentes oficiales– se ha reducido.

En este contexto, el Ministerio de Salud ha informado este jueves del inicio de ensayos clínicos con Jusvinza

Apenas 351 casos de dengue están confirmados por laboratorio y, hasta hoy, 500 del total se han considerado graves. No obstante, la enfermedad es más conocida en Cuba y, pese a ser más mortal –la OMS considera que el dengue mata y el chikungunya duele– genera menos temor entre la población, acostumbrada a lidiar con ella. Lo mismo ocurre entre los médicos y la prueba es que el chikungunya está dejando mayor mortalidad en la Isla este 2025, lo que ha llevado a muchos –incluso expertos– a especular si es otra enfermedad la que circula por Cuba.

El dengue está mucho más instalado en el continente y, de hecho, la elevada tasa de incidencia que este año registra Cuba no es, ni de lejos, la peor. Guyana tiene más de 7.200 por 100.000 habitantes, Brasil supera los 1.700, Belice los 600 y Paraguay o Panamá los 400. Además son muchos los países que están en datos similares a la Isla, desde Colombia a Bolivia o Guatemala.

En este contexto, el Ministerio de Salud ha informado este jueves del inicio de ensayos clínicos con Jusvinza, un medicamento desarrollado por el Centro de Ingeniería Genética y Biotecnología (CIGB) para el tratamiento de la poliartritis residual en pacientes convalecientes de chikungunya. El estudio ha comenzado ya en Matanzas y su objetivo es reducir el dolor y la inflamación articular, pero habrá que esperar mucho tiempo aún para validar sus conclusiones.