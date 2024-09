Jorge Fernández Era renuncia a la Uneac en solidaridad con Alina Bárbara López

La Habana/El escritor y humorista Jorge Fernández Era renunció este sábado a la Unión de Escritores y Artistas de Cuba (Uneac) en solidaridad con la historiadora Alina Bárbara López, que fue expulsada de la organización el jueves pasado por criticar a la “alta dirigencia de la Revolución”.

“Si son consecuentes con los burdos pretextos con que expulsan a Alina, mi turno esperará si acaso por la firma de algún funcionario del Departamento Ideológico del Comité Central. Para ahorrarles papeleo a burócratas y a subordinados, solicito mi renuncia”, escribió en una carta dirigida a la Presidencia de la Uneac, que compartió en sus redes.

En la misiva dirigida a la dirigencia de la organización –actualmente bajo el control del funcionario villaclareño Luis Morlote– el escritor lamentó que durante los dos últimos años, la Uneac “no movió un dedo para preocuparse por el acoso” por parte del régimen al que han sido sometidos ambos intelectuales. Teniendo como más reciente episodio su detención, por separado, el pasado 20 de agosto a manos de la Seguridad del Estado tras haber “desafiado” las medidas de reclusión domiciliaria que se les han impuesto de manera arbitraria.

Fernández Era resaltó que 'aunque les pese', López seguirá 'siendo una de las intelectuales más honestas y preclaras' de Cuba

En ese sentido, el escritor hizo hincapié en que la organización "se limpió las manos ante las reclamaciones presentadas legalmente” tanto por él como por la historiadora. “En mi caso, no les pedí me defendieran, sino que se interesaran por el asunto y me asesoraran legalmente cuando se cuestionó una obra humorística”, detalló.

Fernández Era resaltó que “aunque les pese”, López seguirá “siendo una de las intelectuales más honestas y preclaras” de Cuba. Explicó que la expulsión de la historiadora de la asociación oficialista, “no por esperada”, le “produce menos indignación”.

Sostuvo que, con semejante sanción la “Revolución” que honran los líderes de la Uneac “es la misma que defienden el Partido que nos malgobierna y los esbirros que pretenden acallar voces incómodas como las de Alina”.

Entre los argumentos esgrimidos por la Uneac para la expulsión de López está 'haber ofendido' a un funcionario del Partido Comunista

López fue informada el jueves pasado, sin un documento oficial de por medio, de su expulsión durante una reunión en el Comité Provincial de la Uneac en Matanzas. Las autoridades de la organización aludieron al artículo 40 del reglamento interno para su “separación”.

Entre los argumentos esgrimidos por la Uneac para su expulsión, en una operación en la que la intelectual ve la mano de la Seguridad del Estado, está haber ofendido a Julio César Pérez, un funcionario del Partido Comunista que también es vicepresidente de la organización

La de López no es la primera expulsión de un integrante de la Uneac que resulta incómodo al régimen, pues desde su fundación en 1961 se ha utilizado este tipo de sanciones como herramienta política. En los últimos tiempos la organización ha reforzado su control ideológico y ha afirmado, mediante diversos comunicados y declaraciones, su lealtad innegociable con el castrismo.