Detienen a Alina Bárbara López y a Jorge Fernández por “desafiar" reclusión domiciliaria

La historiadora Alina Bárbara López Hernández y el periodista Jorge Fernández Era fueron detenidos este domingo, una vez más, por la Seguridad del Estado tras haber “desafiado” las medidas de reclusión domiciliaria que se les han impuesto de manera arbitraria. Los arrestos de los intelectuales cubanos fueron realizados por separado según lo reportado por ellos mismos y sus familiares en redes sociales.

El periodista fue interceptado por la mañana al salir de su domicilio en La Habana. Su intención, como cada día 18 de mes, era protestar de manera pacífica por una serie de exigencias de índole político que forman parte de un pliego petitorio dirigido al Gobierno que, desde abril de 2023, defiende junto a López.

“Consciente de que no me permitirían moverme a sitio alguno, decidí bajar y eso bastó para que me esposaran, me introdujeran en el carro y nos moviéramos ‘a Guanabo’, según información brindada a mi esposa”, detalló este lunes en sus redes donde contó algunos pormenores de su arresto. Contrario a lo informado a sus familiares, fue llevado a la estación de Santiago de las Vegas, donde fue obligado a permanecer por once horas antes de ser liberado, motivo por cual acusa que estuvo “técnicamente desaparecido” durante ese lapso.

Fernández permaneció detenido once horas en la estación Santiago de las Vegas

López fue detenida en Matanzas, unas horas después, cuando salía de su domicilio para protestar, como hace cada 18 de mes al igual que Fernández, para exigir entre otras cosas libertad para los presos políticos y el cese del hostigamiento a personas que ejercen su libertad de expresión.

Tras ser liberada, López recurrió a sus redes sociales para dar más detalles del arresto. Explicó que, tras su detención, fue llevada a la estación de La Playa donde le hicieron “una advertencia por desconocer la medida cautelar de reclusión domiciliaria”. Pero aclaró que, en ningún momento, firmó la advertencia que le hizo la Seguridad del Estado pues considera “ilegítimo” el proceso que se sigue en su contra.

López considera ilegítimo el proceso que se sigue en su contra

En los últimos meses, la represión en contra de ambos intelectuales se ha extendido a su círculo más cercano, incluyendo familiares y amigos. Por ejemplo, a finales de julio se supo que la antropóloga y activista Jenny Pantoja Torres fue despedida de la Facultad Miguel Enríquez en la Universidad de Ciencias Médicas de La Habana por su cercanía con la historiadora. En abril del año pasado, Fernández acusó al régimen de tomar represalias contra su hijo el cual cumple condena por un robo con violencia perpetrado en marzo de 2021.