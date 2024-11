José Daniel Ferrer está "muy delgado, brutalmente golpeado y con una herida en el rostro"

La Habana/El opositor y líder de la Unión Patriótica de Cuba (Unpacu) José Daniel Ferrer fue visto el pasado jueves en el hospital de la prisión de Boniato, en Santiago de Cuba, “muy delgado, brutalmente golpeado y con una herida en el rostro”, dijo el sábado la hermana del preso político, Ana Belkis Ferrer. La noticia de que el activista había sido trasladado y devuelto a la cárcel de Mar Verde, donde fue encerrado originalmente, porque necesitaba atención médica puso en alerta a sus familiares, que se plantaron el viernes frente a la prisión para exigir una fe de vida.

Según la hermana del opositor, el paso de Ferrer por Boniato fue informado por “una persona que pudo verlo el jueves en el hospital de Boniato, lugar donde muy pocas personas podían acceder para impedir que fuera visto”. Algo que luego fue confirmado por las autoridades penitenciarias de Santiago de Cuba. Fuera de esa noticia, poco más se conoce sobre el estado del preso político.

Según han comunicado a varios medios los familiares, la denuncia de la “golpiza” y el traslado también fue informada por otros presos políticos, que aseveran que el opositor había sido atacado por el personal carcelario y trasladado a otra prisión con mejores instalaciones médicas. La familia señaló además que Ferrer lleva tres días ingresado en la Sala A de la enfermería de la Cárcel de Bonito y que su salud ya estaba deteriorada.

Luego de que la esposa de Ferrer, Nelva Ismarays Ortega, se plantara frente a Mar Verde con dos de los hijos del activista –incluyendo uno de cinco años–, varias organizaciones y activistas comenzaron una campaña para exigir a las autoridades penitenciarias que permitieran a los familiares ver al opositor.

“Desde temprano estamos exigiendo poder ver a mi esposo y las autoridades penitenciarias nos han negado ese derecho. Cerca de las tres de la tarde nos pusieron desde una distancia a ver un carro con varios oficiales y con una persona vestida de blanco bajando. Supuestamente, dicen ellos que es mi esposo. Nosotros, hasta que no estemos frente a frente de él no podemos decir otra cosa que no es la persona que estamos buscando”, declaró entonces Ortega en un video en redes sociales, tomado en las inmediaciones de la cárcel.

“No queremos fotos, no queremos un video, no queremos un mensaje, no queremos esas muestras a la distancia. Queremos tenerlo frente a frente y que nos diga lo que ha ocurrido. Desde aquí seguiremos exigiendo fe de vida, y libertad para Ferrer y para todos los presos políticos”, añadió.

Ortega también recordó que el líder de la Unpacu está preso desde agosto de 2021 y que, en el último año y nueve meses, la prisión ha impedido todo tipo de contacto entre el preso político y su familia, negándoles visitas familiares, conyugales y llamadas telefónicas. “Están violando esos derechos”, denunció la mujer, quien considera que, en esas circunstancias, su esposo “está desaparecido”.

“Queremos corroborar si es verdad o no” lo que le ocurrió a Ferrer y su traslado a Boniato, añadió Ortega, que cuestionó: “Si no ha ocurrido nada, por qué no nos lo enseñan. Es un derecho que tenemos la familia, de que nos digan dónde está y en qué condiciones. La única persona que puede decir cómo está es mi esposo, José Daniel Ferrer García”.

Varias organizaciones y ONG se han solidarizado con la familia de Ferrer –quien fue uno de los presos de la llamada Primavera Negra de 2003– y se han sumado a la petición de fe de vida. Incluso el encargado para Latinoamérica del Departamento de Estado de Estados Unidos, Brian Nichols, dijo estar “indignado” ante la noticia de que José Daniel Ferrer se encuentra hospitalizado tras haber recibido una “brutal golpiza”.

“Hacemos un llamado al Gobierno de Cuba para que permita el acceso inmediato de su familia y lo libere, junto con los cerca de 1.000 prisioneros políticos detenidos injustamente en Cuba”, solicitó Nichols en su cuenta de X.