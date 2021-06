Un joven que fue arrestado con violencia en El Vedado busca denunciar a sus agresores

El joven Maig Wong Jiménez fue detenido violentamente este sábado mientras se comía un helado en El Vedado habanero, cuando caminaba frente al parque Mariana Grajales, ubicado en la avenida 23, entre C y D. Wong Jiménez, de 23 años, fue interceptado por varios uniformados que le solicitaron, primero su identificación, y luego que los acompañara a una estación policial.

El joven preguntó por qué lo llevaban a la unidad y al no recibir respuesta, se negó a acompañar a los agentes. Según el testimonio del activista Juan Antonio Madrazo Luna, que pudo ver los hechos, "de pronto los policías le pusieron la cara contra el piso" y lo esposaron.

"Gritaba 'auxilio, auxilio, que alguien me ayude'. Toda la calle 23 comenzó a llenarse de gente. Algunas mujeres le gritaban a la policía que no abusaran y que no le dieran golpes", cuenta Madrazo a 14ymedio.

El joven finalmente recibió una multa de 1.000 pesos y salió libre de cargos, pero asegura que va a continuar un proceso legal por la violencia y la agresión de la que fue víctima. La familia solicitó a Madrazo que testificara sobre el hecho y además están intentando encontrar a una pareja que filmó el altercado.

Madrazo había denunciado el suceso en sus redes sociales y no tuvo más noticias del joven hasta este domingo cuando recibió su visita acompañado de la familia, en un intento de encontrar testigos para realizar la denuncia contra los policías que ejercieron violencia sobre él. "También estaban buscando a una pareja que poco antes había sido detenida por los oficiales y que de lejos pudieron filmar toda la violencia con la que actuó la policía", precisa.

El activista denuncia además que Wong Jiménez le contó que recibió golpes dentro de la patrulla y en la estación. Al momento de ser interceptado por los policías, el agredido activó el grabador de su celular y pudo registrar en audio todo lo que vivió.

Ya en la unidad policial de Zapata y C fue trasladado "al calabozo con la amenaza de que lo podían acusar de desacato y propagación de epidemia". Según explica el activista, el padre y la hermana de Wong Jiménez llegaron hasta allí para buscar información y la muchacha pudo verlo. Los oficiales trataron de influir sobre la joven para que convenciera a Wong Jiménez y no testificara sobre lo ocurrido.

"Su idea es levantar una acusación ante la Fiscalía Militar", cuenta Madrazo al señalar que los agentes le comunicaron a la hermana "que si él no hacía la denuncia, el cargo de desacato lo iban a eliminar".

En Cuba, las denuncias tras detenciones violentas de la policía contra ciudadanos comunes, pocas veces trascienden las redes sociales.

Según el código penal se considera que una persona ha cometido desacato cuando realiza cualquier modo de "ultraje" contra "una autoridad, funcionario público, o a sus agentes o auxiliares, en ejercicio de sus funciones". La sanción prevista para estos casos contempla la privación de libertad de tres a nueve meses.

________________________

Colabora con nuestro trabajo:

El equipo de 14ymedio está comprometido con hacer un periodismo serio que refleje la realidad de la Cuba profunda. Gracias por acompañarnos en este largo camino. Te invitamos a que continúes apoyándonos, pero esta vez haciéndote miembro de nuestro diario. Juntos podemos seguir transformando el periodismo en Cuba.