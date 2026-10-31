Jugador de club italiano lidera a Cuba en Mundial Sub 15 de fútbol

El caso de Gallina Sainz sobresale por tratarse de un jugador en un club extranjero, algo que no se ve mucho en selecciones cubanas de categorías inferiores.

Matteo Gallina Sainz, delantero del Romulea de Italia, fue el máximo goleador cubano con nueve tantos, mientras la selección terminó en el puesto 88 entre 189 países

Matanzas/Tras quedar en el puesto 88 entre 189 países, la selección cubana concluyó su participación en la primera edición del Mundial Festival FIFA Sub 15 celebrado en Bakú, Azerbaiyán, del 24 al 30 de octubre.

El equipo dirigido por Lázaro Lacho Rodríguez, técnico campeón con La Habana en la Liga Nacional de mayores, comenzó su trayecto en el torneo desde el Grupo AB. En dicha llave, abrieron con victoria 1-0 ante Togo, y prosiguieron con derrotas 0-1 ante Jamaica y 1-9 ante Chequia, a la postre subcampeón del torneo. Después, los cubanos enderezaron el rumbo con goleadas de 7-2 sobre Sri Lanka y 5-0 sobre Islas Vírgenes Estadounidenses. Así, terminaron en la tercera posición de su grupo.

Todos los terceros lugares pasaron a una fase de eliminación para discutir desde el puesto 65 hasta el 96 del certamen. Esta ronda deparó a Cuba un 0-4 adverso ante Benin, una triunfo 8-1 sobre Nueva Caledonia, cerrados descalabros por 1-2 ante Vietnam y Mozambique y un último partido perdido ante India por 6-4 en la disputa del lugar 87. Como balance general, los cubanos sumaron cuatro victorias y seis derrotas, con 28 goles a favor y 27 en contra.

El máximo goleador de la escuadra cubana fue el atacante Matteo Gallina Sainz, con nueve anotaciones

El máximo goleador de la escuadra cubana fue el atacante Matteo Gallina Sainz, con nueve anotaciones. Le siguió el delantero holguinero Erick Grotestán, hijo del ex futbolista Yorlandis Grotestán, con seis dianas, y completaron el listado Osvany Martin con cuatro goles, Alex Carvajal y Cristiano Ronaldo Torriente con dos, y con un tanto aparecieron Carlos Rojas, Leandro Sánchez, Leodanis Revé, Dariel Ramos y Marcos Carrasco.

El caso de Gallina Sainz sobresale por tratarse de un jugador en un club extranjero, algo que no se ve mucho en selecciones cubanas de categorías inferiores. Hijo de padre italiano y madre cubana, nació en República Dominicana en 2011 mientras sus padres ejercían labores diplomáticas. De 2018 a 2020 estuvo en las inferiores de AS Roma, y de 2020 a 2023 perteneció a la academia del Frosinone. El habilidoso extremo vivió un tiempo en Cuba, en el que hizo vida futbolística en La Habana, y para 2025, regresó a la capital italiana para enrolarse en el Romulea. Con dicho club, se desempeñó en el tercer nivel Sub 15 de Italia, donde registró 30 partidos, 13 titularidades, tres goles y 17 asistencias.

Hijo de padre italiano y madre cubana, Matteo Gallina Sainz nació en República Dominicana en 2011 mientras sus padres ejercían labores diplomáticas

Este Mundial Festival Fifa Sub 15 no fue el primer evento de Matteo con Cuba, Gallina también había formado parte de los Leones del Caribe en el Campeonato Sub 15 de Concacaf en 2025. Sin embargo, en Azerbaiyán 2026 su aporte fue mayor. Sus dos primeros goles del evento llegaron ante Sri Lanka. Y en la siguiente ronda, se desató con tres anotaciones ante Nueva Caledonia, una a Vietnam, otra a Mozambique y dos a India para cargar en sus hombros el peso del ataque cubano.

La masividad y el formato del nuevo Mundial Sub 15 de la Fifa representan una oportunidad de fogueo sin igual para naciones emergentes que la sepan aprovechar. Cada plantel está conformado por 14 futbolistas, para jugar partidos de ocho contra ocho en canchas más pequeñas de lo habitual y con porterías de tamaño reglamentario, por lo que el espectáculo y los goles están garantizados.

Para Cuba, el reto anual de cada Mundial Sub 15 pasará por involucrar en la conformación del equipo a los entrenadores que trabajan esta categoría en el país, realizar una correcta selección del talento sin que medien amiguismos o favoritismos y reforzar el material humano formado en la isla con exponentes radicados en el extranjero.