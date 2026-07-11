Junio, el mes en que todo parecía posible

La figura de Raúl Guillermo Rodríguez Castro, conocido popularmente como 'El Cangrejo' y nieto de Raúl Castro, tampoco escapó a la maquinaria de las especulaciones.

Madrid/Cada mes trae su cosecha de rumores a Cuba. Algunos nacen en una publicación anónima de Facebook, otros saltan de un canal de Telegram a un grupo de WhatsApp, y no faltan los que empiezan con el clásico “me lo dijo alguien que trabaja en…”. La velocidad con que circulan dice mucho sobre la precariedad informativa del país. Allí donde escasean los datos oficiales, abundan las especulaciones. Y en una Isla donde durante décadas las decisiones importantes se han anunciado a última hora, o simplemente se han impuesto sin previo aviso, las llamadas “bolas” terminan ocupando el espacio que debería pertenecer a la información pública.

Junio no fue una excepción. Entre apagones, reformas económicas, homenajes oficiales y la permanente incertidumbre política, las redes sociales y las conversaciones de esquina volvieron a convertirse en el principal laboratorio de hipótesis nacionales.

Uno de los rumores más llamativos aseguró que el Gobierno preparaba la “reubicación obligatoria” de más de 45.000 familias habaneras hacia provincias del centro y el oriente del país para “descongestionar” la capital. La historia incluía cifras precisas, referencias al Consejo de Ministros y hasta un supuesto calendario de traslados a partir de julio. Bastó recordar las restricciones migratorias que durante décadas limitaron el asentamiento en La Habana para que muchos encontraran la versión perfectamente creíble. El rumor mezclaba un ingrediente conocido –el viejo control sobre la movilidad interna– con el actual deterioro de los servicios en la capital. No existió ninguna evidencia de semejante plan, pero durante varios días hubo quien preguntó con verdadera preocupación si debía empezar a hacer maletas.

Uno de los rumores más llamativos aseguró que el Gobierno preparaba la “reubicación obligatoria” de más de 45.000 familias habaneras hacia provincias del centro y el oriente del país

La política estadounidense tampoco abandonó su lugar tradicional dentro del imaginario rumorológico cubano. En junio regresó el enésimo ultimátum atribuido al presidente Donald Trump. El mensaje hablaba de apenas 96 horas para que la dirigencia cubana entregara el poder ante una supuesta fuerza militar ya preparada y prometía inversiones multimillonarias apenas tres días después de consumado el cambio político. La fórmula apenas varía respecto a otras versiones que circulan desde hace semanas: un plazo inminente, un desenlace espectacular y la promesa de una transformación inmediata de la realidad nacional. El calendario cambia, los protagonistas se actualizan, pero la estructura permanece intacta.

Otra de las historias más compartidas tuvo como protagonista a Raúl Castro. Según el mensaje, el Partido Comunista había orientado a editoriales, medios de comunicación, escuelas e instituciones culturales abandonar las referencias a Fidel Castro para concentrar toda la propaganda en exaltar la figura del general. El rumor exageraba hasta el absurdo una realidad verificable: el creciente protagonismo mediático que ha adquirido Raúl Castro en los últimos meses, especialmente tras ser acusado en Estados Unidos de del delito de asesinato, por el derribo de las avionestas de Hermanos al Rescate. El ex gobernante también acaba de cumplir 95 años y su figura está en medio de una intensa campaña oficial para reivindicar su legado. Como suele ocurrir, una observación cierta terminó convertida en una teoría desproporcionada.

Las tensiones económicas también alimentaron otra bola ampliamente difundida. Un supuesto decreto presidencial anunciaba la prohibición absoluta del uso del dólar estadounidense en cualquier transacción dentro de la Isla a partir del 1 de julio. El texto imitaba cuidadosamente el lenguaje oficial, apelaba a la defensa de la soberanía monetaria y culpaba a la divisa norteamericana de las distorsiones del mercado interno. La historia encontró terreno fértil porque coincidía con el desconcierto generado por la creciente dolarización parcial de la economía cubana.

La figura de Raúl Guillermo Rodríguez Castro, conocido popularmente como El Cangrejo y nieto de Raúl Castro, tampoco escapó a la maquinaria de las especulaciones. Un video que seguía el recorrido de un jet privado entre Cuba, Cozumel y Cancún alimentó toda clase de teorías sobre una supuesta salida apresurada de fortunas vinculadas a la élite gobernante. El relato enlazaba vuelos, empresas, testaferros y eventuales restricciones patrimoniales en un rompecabezas donde las piezas más importantes seguían siendo simples conjeturas. Sin información pública suficiente sobre los movimientos de quienes integran el círculo del poder, cualquier desplazamiento termina convirtiéndose en combustible para las sospechas.

Mientras el Estado continúe considerando los datos públicos como patrimonio exclusivo del poder, las bolas seguirán gozando de excelente salud

La persistencia de estas historias revela mucho más que la imaginación de quienes las difunden. Habla de una sociedad acostumbrada a interpretar silencios, a leer entre líneas y a desconfiar de las versiones oficiales. Durante décadas, numerosas decisiones trascendentales, desde reformas económicas hasta cambios migratorios o sustituciones de dirigentes, fueron precedidas precisamente por rumores que las autoridades negaron o ignoraron antes de confirmarlos con los hechos.

En Cuba, la frontera entre rumor y noticia nunca ha sido completamente nítida. No porque las especulaciones sean necesariamente ciertas, sino porque el secretismo oficial ha terminado convirtiéndolas en una herramienta colectiva para intentar anticipar el futuro. Cuando la información escasea, la incertidumbre ocupa el espacio disponible. Y mientras el Estado continúe considerando los datos públicos como patrimonio exclusivo del poder, las bolas seguirán gozando de excelente salud.