El PCC respalda públicamente a El Cangrejo como negociador con EE UU en medio de dudas y críticas

El oficialismo se divide en sus críticas al nieto de Raúl Castro y el primer ministro llama al orden: "Los asesinatos de reputación, las manipulaciones y los llamados a la desunión y la fractura responden a un plan bien diseñado"

Madrid/El apoyo tácito del Partido Comunista de Cuba (PCC) y el Gobierno al papel de Raúl Guillermo Rodríguez Castro como figura clave en las negociaciones con EE UU se convirtió este jueves en expreso. El Cangrejo, como se conoce en la Isla al nieto del ex presidente Raúl Castro, recibió un espaldarazo más que claro del PCC, de parte de Elier Ramírez Cañedo, funcionario del Departamento Ideológico del Comité Central.

El dirigente partidista rechazaba enérgicamente las no pocas críticas vertidas contra el nietísimo desde las propias entrañas del régimen cuando, a medio camino del post, lo dejó claro. “Las manipulaciones y mentiras, el periodismo amarillista, en torno a Raúl Guillermo, como interlocutor del lado cubano, por decisión de la máxima dirección del país, responden a ese objetivo”, escribió.

El pasado lunes, el medio estadounidense USA Today publicó un largo texto fruto de dos entrevistas con Rodríguez Castro, personas de su entorno y expertos en la política de la Isla. La nota resultaba un perfil que describía al nieto del general como una persona preparada por sus abuelos, por los que expresaba auténtico fervor –al igual que por su tío abuelo Fidel–, consciente de haber llevado una vida de lujos y que se reconoce como capaz de mediar para que el país prospere tras una negociación con EE UU.

“Las manipulaciones y mentiras, el periodismo amarillista, en torno a Raúl Guillermo, como interlocutor del lado cubano, por decisión de la máxima dirección del país, responden a ese objetivo”, escribió

El texto levantó ampollas entre algunos afines al régimen que se sintieron molestos por el protagonismo de Rodríguez Castro, así como la elección de una persona ajena técnicamente a la clase política de la Isla. María del Carmen Hernández Carús, madre de la jefa de Comunicación de Miguel Díaz-Canel, arremetió sin ambages con un post que muchos consideraron más que avalado por el círculo presidencial. “¿Por qué este joven se deja entrevistar y asume un rol que no le corresponde? (...) ¿Alguien pudiera bajar de la nube a este muchacho? ¿Alguien pudiera mandarlo a callar?”, sentenció. En el mensaje se siembra la sospecha de que detrás de todo estén “los enemigos de Cuba, para decir que solo la familia de apellido Castro puede tener voz en Cuba y por tanto no tomar en cuenta al presidente”.

En línea parecida se manifestó indirectamente también Israel Rojas, una de las figuras de la música actual más ligadas al régimen. El artista respondió desde su cuenta de Facebook a un post del historiador y periodista Ernesto Limia sobre el asunto. "Ninguna familiaridad ni jovialidad de un dirigente revolucionario puede excusar saltarse, ni siquiera simbólicamente, la institucionalidad del país", sostuvo Rojas, integrante del dúo Buena Fe, que se lamentó del tipo de hombre que simboliza el nieto de Castro, contrario al ideal de la Revolución. “Hombres y mujeres que pagan el bloqueo y las chapucerías internas. Alejados de lujos, yates, regalos indecentes, zonas VIP”, describió molesto.

“Hombres y mujeres que pagan el bloqueo y las chapucerías internas. Alejados de lujos, yates, regalos indecentes, zonas VIP”, describió molesto

La situación dio un vuelco con las palabras de Elier Ramírez Cañedo, que ha defendido la designación de El Cangrejo pero ha atribuido a la prensa estadounidense una intención de desvirtuar las negociaciones, que deberían ser discretas. “Lo que marca una ruptura con la historia anterior es que la actual administración estadounidense ha sido poco seria y discreta durante el proceso, provocando filtraciones que lo ponen en riesgo y generan incertidumbre en sus propósitos reales”, señala.

A pesar de que el propio Rodríguez Castro pasó varias jornadas con los periodistas de USA Today de manera voluntaria, el dirigente alude a una “operación mediática desde Estados Unidos dirigida hacia la narrativa de ruptura en la dirección de nuestro país, que incluye asesinatos de reputación, algo que no es nuevo, pero adquiere connotaciones mayores en el contexto de crisis que vive Cuba”.

Aunque el post ha gozado de infinitos apoyos, muchos han pedido que se explique por qué El Cangrejo ha accedido a esas entrevistas. “Pero las apariciones de este señor son reales, incluso en espacios de comunicación nuestros. Entonces, ¿no hay que explicar algo a este pueblo? La confianza no se pide ciegamente, se construye”, le pide un usuario. “La entrevista es una falta de respeto total al pueblo y a su inteligencia. En el supuesto caso de que el entrevistado esté jugando un papel real en alguna conversación y su rol tuviera que ser en secreto, bien podría haberse abstenido de expresarse en público con tanta ligereza y prepotencia. Y si se equivocó, toca a la Dirección del país aclarar lo que sea necesario. El país somos todos, no un grupito de elegidos”, exigía otra.

Sin embargo, Abel Prieto, ex presidente de Casa de las Américas y ex ministro de Cultura, lo agradeció en Facebook: “Gracias, Elier, por ese texto preciso y necesario. Hoy, más que nunca, es imprescindible preservar la unidad y evitar caer en las trampas de nuestros enemigos. No pasarán!!!”.

El disenso ha escalado hasta llegar a Manuel Marrero, que este jueves escribió en su cuenta de X palabras muy similares a las de Ramírez, lo que da a entender que respalda la versión. “Como ha expresado el presidente Miguel Díaz-Canel, en correspondencia con la consistente política de la Revolución se han sostenido conversaciones con representantes del gobierno de EE UU, orientadas a buscar soluciones, por la vía del diálogo, a las diferencias bilaterales”, comenzó un breve hilo.

El primer ministro continúa diciendo que no es “práctica del liderazgo de la Revolución responder a las campañas especulativas” sobre asuntos tan sensibles y que “ el equipo de trabajo conformado para esta responsabilidad estratégica cuenta con la confianza, el apoyo y el mandato” de Raúl Castro y Díaz-Canel. “Los asesinatos de reputación, las manipulaciones y los llamados a la desunión y la fractura responden a un plan bien diseñado para generar incertidumbre y desconfianza. Cada paso, en este momento histórico determinante, es en defensa de la Revolución y de nuestra soberanía”, dijo. Por las similitudes con lo escrito por Ramírez, se asume que, sin mencionar a El Cangrejo, Marrero admite que él es el designado.

Por las similitudes con lo escrito por Ramírez, se asume que, sin mencionar a El Cangrejo, Marrero admite que él es el designado

USA Today se hace eco este viernes de esos dimes y diretes, pero también ha consultado con sus fuentes. “A muchos cubanos les pilló desprevenidos esta semana la libertad de Rodríguez Castro de hablar abiertamente sobre delicadas negociaciones diplomáticas", dijo Michael Bustamante, profesor de historia en la Universidad de Miami.

El especialista cree que hay desorientación entre el oficialismo por la preeminencia de El Cangrejo, pero opina que el reconocimiento de que él es la figura clave –el medio recuerda que el nieto de Castro es caso el único exento de sanciones entre la dirigencia y sus familiares– es un hecho. "Hay este cuestionamiento:'¿Quién es este tipo, hablando de esta manera? ¿Ha caído en una trampa? ¿Es el elegido por los medios de comunicación estadounidenses para sembrar la división?’. Esta forma abierta de abordar las cosas no está en consonancia con el estilo y la discreción de la mayoría de la diplomacia cubana histórica. Pero realmente nadie lo ha negado", añade Bustamante.

El estupor se refleja también en las palabras del ex diplomático cubano y embajador ante la Unión Europea Carlos Alzugaray, que respondió a la propia publicación de USA Today. "No puedo creer que cualquier nivel del liderazgo cubano autorizara algo tan crudo y torpe con respecto a un asunto tan delicado".