El nieto de Raúl Castro se ve a sí mismo como la persona ideal para negociar con EE UU

Madrid/Puede que Raúl Guillermo Rodríguez Castro nunca llegue a ser la Delcy Rodríguez de Cuba, pero él está convencido de lo contrario. "No me considero un político. Nunca me ha interesado la política. Pero si en algún momento la Revolución me lo pide, lo haría", dice el nieto de Raúl Castro a USA Today.

El medio estadounidense publica este lunes una extensa nota fruto de dos entrevistas con El Cangrejo –como se le conoce popularmente en la Isla por un defecto congénito– y más de una docena de personas de su entorno que trazan, sobre todo un perfil revelador del, aparentemente, hombre clave en las conversaciones con EE UU. "Si me designan, puedo negociar con cualquiera seleccionado por el Gobierno de Estados Unidos. Dada la oportunidad, claro que con Trump", espeta.

Rodríguez Castro desvela pocas cosas al medio. Una de las más novedosas es, posiblemente, que el régimen está abierto a liberar a "personas consideradas presos políticos" en determinadas condiciones que no especifica. También asegura que se va a “compensar a cubanos y estadounidenses cuyos bienes fueron confiscados en los años 60, sin hablar de contrapartidas, algo que ya se había esbozado recientemente.

Una de las más novedosas es, posiblemente, que el régimen está abierto a liberar a "personas consideradas presos políticos" en determinadas condiciones que no especifica

El Cangrejo tiene ciertas ideas sobre cómo imagina la Cuba de un futuro que ve muy cercano, aunque no concreta nada. Habrá, afirma, "tanta prosperidad que es difícil imaginarla" y su modelo, aunque tendrá elementos de China o Vietnam, será "innatamente cubano". "Pronto los cubanos podrán encontrar en Cuba todo aquello que buscan en otros países", dijo.

USA Today afirma que un ex funcionario estadounidense ha confirmado que, desde hace meses, “Washington evalúa discretamente a Rodríguez Castro como un posible canal de comunicación”. Lo avala Ricardo Herrero, director ejecutivo del Cuba Study Group, que defiende que la actual Administración “ha contribuido a crear a Raulito. Ha logrado construir consenso entre los distintos grupos del Estado cubano a favor de una apertura del mercado. Pero eso no basta para quienes rodean a Rubio, que buscan un cambio político, no solo económico", señala.

Basta leer el texto para entender que El Cangrejo es todo un heredero, no solo de sangre. "Yo no sé si eres creyente, pero si hay algo en lo que yo creo es en estos dos hombres", dice al periodista, mostrándole un medallón de oro con las iniciales FCR y RCR grabadas a cada lado. Rodríguez Castro se fotografía delante de una enorme imagen de su abuelo y tío abuelo juntos, relata que su único hijo varón –tiene dos niñas de dos matrimonios anteriores–, nacido en junio, se llama Raúl Alberto –como su abuelo y su padre, presidente de Gaesa cuando falleció, en 2022– y explica que la primera vez que oyó hablar mal de su familia lo desoyó.

"Yo conozco a estos hombres. Son buenas personas. Los hombres que hicieron esta revolución eran justos, pero no eran bobos", sostiene. También habla maravillas de su abuela, Vilma Espín, a quien define como una mujer "extremadamente dulce” que le “enseñó el rol que debería tener la mujer cubana en la sociedad". El Cangrejo es descrito como un hombre alto, de ojos verdes claros y vestido para la primera entrevista –en el que fue despacho de su abuelo en el Palacio de Convenciones de La Habana, sede de la Asamblea Nacional– con una camiseta de Hugo Boss y tenis Hermès.

Parte de su biografía pasa por su condición de predilecto del general. "Es el nieto preferido", cuenta Frank Mora, profesor de Política y Relaciones Internacionales de la Universidad Internacional de Florida. "Raúl Castro confiaba en su padre y él es el nieto al que más quería". Desde los 18 años se mudó a vivir con sus abuelos y ha pasado media vida rodeado de funcionarios y militares. Se licenció en Contabilidad y Finanzas y estudió en la escuela militar Los Camilitos.

De acuerdo con USA Today, suele levantarse a las 5 de la mañana para revisar informes clasificados de los ministerios de Interior, Exterior y Fuerzas Armadas, guardarlos en un portafolio de cuero de una marca de lujo y comentarlos con su abuelo, a quien en público llama ministro.

De acuerdo con USA Today, suele levantarse a las 5 de la mañana para revisar informes clasificados de los ministerios de Interior, Exterior y Fuerzas Armadas, guardarlos en un portafolio de cuero de una marca de lujo y comentarlos con su abuelo

Rodríguez Castro es un privilegiado y, en su caso, no disimula. Al contrario, dice que le hace sufrir que el resto de la población no pueda vivir como él. El artículo habla de sus ciudades favoritas, sus caprichos personales y sus numerosos viajes. "Me duele mucho que las personas no puedan vivir como yo. Mi mayor pesar es que la gente pase trabajo. Pero me levanto todos los días para revertir esa situación", asegura. No obstante, señala que nada es suyo, que se lo regalan todo o le invitan.

Su relación con Marco Rubio –reuniones y conversaciones– se pone de manifiesto en la nota, aunque sin más datos de los ya conocidos. También se habla de Victor Mellor, con quien se reunió este junio. Algunos de los entrevistados creen que la ausencia de sanciones contra El Cangrejo revela hasta qué punto es relevante para Washington, pero también hay quienes creen que no pinta tanto como parece.

"No ocupa ningún cargo oficial en el Gobierno. Los funcionarios cubanos son muy claros sobre quiénes representan oficialmente al Estado", dijo el representante demócrata por Illinois Jonathan Jackson, que visitó Cuba en abril para reunirse con altos funcionarios del país y considera que Rodríguez Castro es irrelevante.

"Rodríguez Castro es el avatar de Raúl Castro y concentra mucho poder mientras su abuelo siga con vida", afirmó María José Espinosa, directora ejecutiva del Center for Engagement and Advocacy in the Americas, con sede en Washington.

"Raulito es poderoso Tiene acceso. Es alguien con quien la Casa Blanca puede hablar. Pero no puede actuar al margen del sistema político cubano", sostiene un experto del University College London.

Según USA Today, lo que sí ha sido es el principal supervisor del acuerdo con Vanguard Energy

Según USA Today, lo que sí ha sido es el principal supervisor del acuerdo con Vanguard Energy, la empresa con sede en Coral Gables, Florida, que iba a exportar combustible en grandes cantidades a Cuba y que, repentinamente, se frustró, un caso que refleja la división en la propia Administración estadounidense sobre qué se privilegia, la política o los negocios.

El Cangrejo se negó a contar a USA Today detalles sobre qué habla con Washington, dice que “comprende la complejidad del momento”. Se cita en una segunda ocasión con los reporteros, esta vez en el restaurante privado El Antojo. Cuenta pocas cosas, pero la actitud que mantiene en el encuentro –muy detallada por el medio– vuelve a decir mucho de él.

Al salir, un cubano lo abraza, cuenta el medio. "Mi sangre, yo se que contigo regresara la luz a La Habana", le dice el desconocido. “En cierto sentido –concluye USA Today– ya ejerce el mando”.