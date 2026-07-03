Un candidato republicano al Congreso de EE UU se registra como agente del Gobierno cubano

El empresario y candidato republicano Vic Mellor, durante su reunión con Raúl Guillermo Rodríguez Castro en La Habana, el pasado mayo.

Vic Mellor declaró ante el Departamento de Justicia que presta asesoría en comunicación a entidades estatales cubanas tras reunirse en mayo con el nieto de Raúl Castro

Madrid/El empresario y candidato republicano al Congreso por Rhode Island, Vic Mellor, se registró ante el Departamento de Justicia de EE UU como agente extranjero del Gobierno cubano y declaró haber prestado asesoría en materia de comunicación y estrategia digital a varias instituciones estatales de Cuba.

La inscripción, realizada el pasado 16 de junio en virtud de la Ley de Registro de Agentes Extranjeros (Fara, por sus siglas en inglés), salió a la luz esta semana tras ser revelada por The Bulwark y ampliada por The Providence Journal.

Los documentos, que se han hecho públicos, identifican como “principales extranjeros” al Ministerio de Relaciones Exteriores, el Ministerio del Interior y la Dirección General de Seguridad Personal, encargada de la protección de la cúpula del poder cubano. Como principal contacto aparece Raúl Guillermo Rodríguez Castro, conocido como El Cangrejo, nieto de Raúl Castro.

En la inscripción, Mellor declara haber asesorado a esas entidades en materia de comunicación, “deliberando sobre ideas para mejorar las relaciones entre Cuba y Estados Unidos, sugiriendo ideas de contenido y comentando cómo se comunican los cubanos entre sí en comparación con la forma en que se comunican los estadounidenses entre sí”.

Mellor identifica a Raúl Guillermo Rodríguez Castro como su principal contacto con las autoridades cubanas

En otra declaración presentada en virtud de la Ley Fara, Mellor identifica a Raúl Guillermo Rodríguez Castro como su principal contacto con las autoridades cubanas. Entre las actividades que atribuye a esa relación menciona la “posible preparación y difusión de materiales informativos”, el aporte de “ideas de muestra para contenidos y estrategias en redes sociales” y propuestas sobre “cómo reducir las brechas de comunicación entre cubanos y estadounidenses”.

El candidato declara además que, en el momento de presentar el registro, no existía un acuerdo de remuneración por ese trabajo. La legislación estadounidense obliga a registrarse a quienes desarrollan determinadas actividades políticas o de influencia en representación de gobiernos o entidades extranjeras, y aunque el registro no constituye por sí mismo una acusación penal ni implica la comisión de un delito, ha tenido un fuerte impacto político.

Su rival demócrata por el segundo distrito de Rhode Island, Seth Magaziner, reaccionó con dureza y afirmó que “un agente registrado de una dictadura extranjera no debería representar a Rhode Island en el Congreso”. En el mismo sentido, el presidente estatal del Partido Republicano, Allyn Meyers, declaró: “Estoy profundamente preocupado por los informes de que Vic Mellor se registró como agente extranjero del régimen comunista de Cuba”.

“Estoy profundamente preocupado por los informes de que Vic Mellor se registró como agente extranjero del régimen comunista de Cuba”

La visita de Vic Mellor a Cuba se hizo pública a finales de mayo, cuando el candidato viajó a la Isla en una visita que presentó como una misión empresarial y humanitaria. Entonces aseguró que pretendía explorar oportunidades económicas para Rhode Island ante una eventual apertura del mercado cubano, al que llegó a valorar en 100.000 millones de dólares.

Durante ese viaje sostuvo dos cenas en La Habana con Rodríguez Castro, reuniones que, según explicó posteriormente a Telemundo 51, se prolongaron unas cuatro horas y media. Mellor afirmó que ambos hablaron sobre negocios, el futuro de Cuba y posibles cambios económicos en la Isla. También insistió en que actuó como ciudadano privado y candidato al Congreso, no como representante del Gobierno estadounidense.

Tras esos encuentros, Mellor hizo declaraciones sobre el nieto de Raúl Castro. En una entrevista concedida a la agencia AFP afirmó que la visión de El Cangrejo para el futuro de Cuba era “muy prometedora” y aseguró que Rodríguez Castro estaba dispuesto a dialogar con el presidente Donald Trump y a permitir que Washington liderara un eventual proceso de acercamiento.

El Departamento de Estado reaccionó aclarando que Mellor “no está autorizado para hablar en nombre del Gobierno de Estados Unidos y no participa en ninguna actividad de la Administración”, desmarcándose de cualquier gestión realizada por el candidato durante sus contactos con autoridades cubanas.

"Estoy en Cuba trabajando para los ciudadanos del estado de Rhode Island"

En una entrevista telefónica este jueves, Mellor le dijo a The Providence Journal que nadie le está pagando para que interactúe con funcionarios del Gobierno en Cuba. Dijo que ha estado allí dos veces en los últimos meses y que probablemente regresará en algún momento de julio. "Estoy en Cuba trabajando para los ciudadanos del estado de Rhode Island", declaró.

Pero su visión no es compartida por otros republicanos, como Allyn Meyers, quien ha dicho en relación con Mellor: "Los miembros del Congreso tienen prohibido, bajo pena de sanciones penales, actuar como agentes de un gobierno extranjero sujetos al registro previsto por la Ley Fara para cualquier país, y mucho menos para un régimen comunista criminal que sigue sometido a sanciones de Estados Unidos y es un adversario de nuestro país”.

La revelación del registro Fara llega en un momento de máxima tensión entre Washington y La Habana. La Administración Trump ha endurecido las sanciones contra el régimen cubano y elevado el tono de sus advertencias hacia la Isla. En respuesta, el Gobierno cubano ha reforzado su discurso bélico. En una entrevista concedida este jueves a Sky News, Miguel Díaz-Canel afirmó: “No queremos una guerra, pero tampoco le tenemos miedo. Nos estamos preparando para que no nos tome por sorpresa ni seamos derrotados”.