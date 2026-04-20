El Gobierno cubano confirma la reunión con altos cargos de EE UU, pero desmiente un ultimátum

"Ninguna de las partes estableció plazos o realizó planteamientos conminatorios", asegura un funcionario del régimen, en respuesta a varios medios estadounidenses

La Habana/El Gobierno cubano ha confirmado este lunes los contactos directos con EE UU, respondiendo a “recientes publicaciones de la prensa extranjera”, y aseguró que "la reunión fue respetuosa y profesional, sin plazos ni condiciones". Con esta declaración escueta, el oficialismo intenta desmentir el ultimátum de 15 días que habría dado Washington en las conversaciones ocurridas el pasado 10 de abril.

En una muy breve entrevista publicada en Granma, el subdirector general a cargo de EE UU en el Ministerio de Relaciones Exteriores de Cuba, Alejandro García del Toro, declaró que "en el marco de la reunión, ninguna de las partes estableció plazos o realizó planteamientos conminatorios, como ha sido mencionado por medios de prensa estadounidenses”.

De acuerdo con informaciones reveladas por Axios, las conversaciones incluyeron un ultimátum de dos semanas para que el régimen cubano concretara la liberación de presos políticos “de alto perfil” –entre ellos Luis Manuel Otero Alcántara y Maykel Castillo Osorbo– como “gesto de buena voluntad”. La petición fue confirmada por un portavoz de la Casa Blanca a USA Today, quien además instó a La Habana a “dejar de jugar mientras se llevan a cabo conversaciones directas”.

El Gobierno cubano había reaccionado este mismo lunes a la revelación del ultimátum de EE UU, a través de un texto publicado por el medio oficial Razones de Cuba –titulado casualmente Mentiras con pies de página–, donde no se desmentía del todo el encuentro, sino la existencia de un "viaje secreto de funcionarios de alto nivel con exigencias".

El artículo niega con fervor la existencia de presos políticos, pero lo que revela es la negativa del Estado a liberarlos

Más adelante, Razones de Cuba hacía malabarismos para justificar la posible existencia del encuentro: “Si esa reunión con ‘funcionarios de alto nivel’ realmente ocurrió y allí se plantearon exigencias como liberación de presos, libertad política, compensaciones y condicionamiento de ayudas, la respuesta de Cuba fue y será la misma que siempre: un rechazo rotundo.”

El artículo niega con fervor la existencia de presos políticos, pero lo que revela es la negativa del Estado a liberarlos: “La ‘libertad de presos políticos’ es un eufemismo para exigir la liberación de personas condenadas por delitos comunes o por violar leyes cubanas. El sistema judicial cubano es independiente y no negocia rehenes”.

La nota en Razones de Cuba hace hincapié en el rechazo a Starlink, la herramienta satelital de SpaceX, empresa de Elon Musk, cuyo uso para ofrecer servicios de internet a la Isla también se incluía en el ultimátum de Washington.

Para el régimen esta opción es una amenaza directa al control informativo. La posibilidad de que el acceso libre a internet deje de pasar por los filtros estatales aterra al Gobierno cubano. Es así que en el comunicado oficial, la “soberanía tecnológica” se invoca con la misma firmeza con la que se rechaza “liberar presos”.

La posibilidad de que el acceso libre a internet deje de pasar por los filtros estatales aterra al Gobierno cubano

El resto del texto reincide en la narrativa habitual de describir la Isla como una víctima del imperialismo y del bloqueo; y concluye con lo que es la terca respuesta del régimen al diálogo con EE UU: “Sin condiciones. Sin intercambio de ‘presos’. Sin entregar la soberanía”.

En ese sentido se ha movilizado la campaña de firmas “voluntarias” iniciada por Díaz-Canel en defensa de una “vocación de paz”, que ignora por completo la apertura política que se le exige.

El intento reciente de Raúl Guillermo Rodríguez Castro, El Cangrejo –nieto de Raúl Castro, que lo utiliza como mediador – de enviar una carta a la Casa Blanca a través de un intermediario y saltándose al secretario de Estado, Marco Rubio, adversario acérrimo del régimen, terminó en un rotundo fracaso. El mensajero fue interceptado en el aeropuerto de Miami y el documento con sello oficial fue confiscado, según The Wall Street Journal.

USA Today había informado también en un articulo anterior que el Pentágono había acelerado planes para una posible intervención –sin que ello implique una decisión tomada– y, apenas un día después, un dron de la Armada sobrevoló la Isla durante 12 horas en lo que muchos interpretan como una señal de advertencia.

De acuerdo con 'USA Today', el ultimátum de Washington termina este fin de semana.

Los “gestos de buena voluntad” del régimen en materia de excarcelaciones continúan siendo insatisfactorios. De los 51 reclusos liberados tras el acuerdo con el Vaticano anunciado el 12 de marzo, sólo 27 eran presos políticos. El indulto posterior de más de 2.000 reclusos, presentado como un acto “humanitario y soberano”, ha beneficiado exclusivamente a presos comunes. Al día de hoy, la organización independiente Prisoners Defenders reporta 1.252 presos políticos.

De acuerdo con USA Today, el ultimátum de Washington termina este fin de semana. Las exigencias de EE UU incluían, además de la liberación de presos políticos y la introducción de servicios de internet satelital con Starlink, reformas económicas que faciliten la inversión extranjera, una revisión de las confiscaciones de los años 60 y la eliminación de restricciones a las libertades políticas.