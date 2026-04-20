EE UU da dos semanas a Cuba para liberar a Otero Alcántara y otros destacados presos políticos

'USA Today' confirma la información de 'Axios' y añade que un funcionario del Departamento de Estado y Raúl Guillermo Rodríguez Castro tuvieron una cita privada además de la reunión de las delegaciones

Madrid/Las conversaciones entre EE UU celebradas en Cuba el pasado 10 de abril –reveladas por Axios este viernes– incluyeron una fecha límite para el ultimátum del que habló el medio estadounidense. Dos semanas es, según USA Today, el plazo que Washington ha ofrecido a La Habana para que concrete una liberación de presos políticos “de alto perfil”, incluyendo a Luis Manuel Otero Alcántara y Maykel Castillo Osorbo, como “gesto de buena voluntad”.

Ambos artistas, miembros del Movimiento San Isidro, permanecen en prisión desde 2021 y fueron condenados en 2022 a cinco y nueve años que, en el caso de Otero Alcántara, concluyen este julio. Mayor gesto supondría en el caso de Osorbo, que este mayo cumple cinco encerrado en Kilo Cinco y Medio, en Pinar del Río, pero al que restan aún cuatro más tras su condena por “desacato, atentado, desórdenes públicos y difamación de las instituciones y organizaciones, héroes y mártires”.

El encuentro celebrado en La Habana entre las delegaciones de Cuba y EE UU fue confirmado a USA Today por un portavoz de la Casa Blanca, que añadió que el Gobierno mantiene su exigencia de liberación de todos los presos políticos y sugirió al régimen “dejar de jugar mientras se llevan a cabo conversaciones directas”, ya que tiene un plazo limitado para llegar a un acuerdo.

El encuentro celebrado en La Habana entre las delegaciones de Cuba y EE UU fue confirmado a 'USA Today' por un portavoz de la Casa Blanca, que sugirió al régimen “dejar de jugar mientras se llevan a cabo conversaciones directas”

La exigencia de liberar a presos políticos significativos se presentó durante esa reunión adelantada por Axios en la que se habló de otros términos que también confirma USA Today. Entre ellos estaba la propuesta de llevar servicios de internet con Starlink a la Isla, la implementación rápida y efectiva de medidas de apertura de la economía que incentiven la inversión extranjera y una óptima resolución a las confiscaciones de los años 60. Por otra parte, se habló de levantar las restricciones a las libertades políticas.

Además de un encuentro entre las delegaciones que negocian por ambas partes, hubo una cita privada entre Raúl Guillermo Rodríguez Castro, El Cangrejo, nieto del ex presidente, con un funcionario del Departamento de Estado. En estas reuniones, la parte estadounidense insistió a la cubana en que la economía está en una situación catastrófica y es urgente introducir las medidas antes de que los daños sean irreparables.

También subrayaron que la intención de Donald Trump es que haya una salida diplomática, pero que si los dirigentes cubanos no están dispuestos a dar el paso, “no permitirá” que la parálisis continúe.

Los acontecimientos posteriores a ese encuentro fueron conocidos la pasada semana. Rodríguez Castro intentó que el empresario de La Habana Roberto Carlos Chamizo González llevara personalmente una carta hasta la Casa Blanca para intentar eludir al Departamento de Estado, acercándose a Trump sin intermediarios. Sin embargo, de acuerdo con la información de Martí Noticias y el Wall Street Journal, el cubano fue interceptado en el aeropuerto de Miami y no se le permitió entrar en el país, además de confiscarle el documento con sello oficial.

Posteriormente, USA Today publicó una información de acuerdo con la cual el Pentágono estaba acelerando sus planes para una posible intervención en Cuba. La institución afirmó que esto no significaba que se fuera a realizar, sino que todas las opciones estaban listas por si el presidente tomaba una decisión de ese tipo.

Un día después, el pasado jueves 16 de abril, un dron de la Armada de EE UU estuvo sobrevolando la Isla. El equipo forma parte del despliegue sobre el Caribe instalado desde finales de 2025 y, en los días previos a la captura de Nicolás Maduro, también estuvo realizando tareas de vigilancia frente a las costas venezolanas. El sobrevuelo ha sido interpretado como una maniobra de intimidación de Washington.

El 12 de marzo, el régimen cubano anunció la excarcelación de 51 reclusos tras un acuerdo con el Vaticano, pero de ellos solo 27 presos políticos han salido de la cárcel, de acuerdo con Prisoners Defenders. Además, el 2 de abril, se informó de otro indulto para 2.010 presos, en un “gesto solidario humanitario y soberano” por la Semana Santa. Hasta la fecha, todos los presos liberados de ese grupo han sido comunes.

Este domingo, el régimen cubano ha iniciado una campaña nacional de recolección de firmas para reafirmar el compromiso con “la irrenunciable vocación de paz, esencia de la nación cubana” en medio de la escalada de tensiones con Estados Unidos.

El presidente, Miguel Díaz-Canel, abrió la iniciativa, denominada Mi firma por la patria, y se ha anunciado que los libros estarán abiertos en todas las comunidades, centros laborales, estudiantiles y entidades estatales

El presidente, Miguel Díaz-Canel, abrió la iniciativa, denominada Mi firma por la patria, y se ha anunciado que los libros estarán abiertos en todas las comunidades, centros laborales, estudiantiles y entidades estatales, para los ciudadanos que quieran expresar "su respaldo" a la Declaración del Gobierno, que el pasado viernes denunció “el asedio permanente” de EE UU y su “escalada de amenazas”, que incluyen “pretensiones de agresión militar”.

“Convocamos desde hoy y durante los próximos días a plasmar sus firmas en apoyo a este llamado que constituirá una muestra contundente de respaldo en contra del genocidio que significa el bloqueo y el profundo deseo de nuestro pueblo de construir un futuro próspero y vivir en paz”, afirmó el secretario de organización del Partido Comunista de Cuba (PCC), Roberto Morales Ojeda.

“Cuba está viviendo bajo el asedio permanente del Gobierno de los Estados Unidos, cuya escalada de amenazas se ha arreciado en los últimos meses”, señaló el régimen en su declaración institucional. Díaz-Canel ha insistido en las últimas semanas en que el país “no aspira a la guerra, pero sí tenemos la responsabilidad de defendernos ante las amenazas, para que no haya sorpresa y no haya derrota”.