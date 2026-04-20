La orden de firmar "por la Patria" está dada en todo el país en una campaña encabezada por Díaz-Canel

Sancti Spíritus/Los trabajadores estatales ya tienen la orden de participar en el “proceso” denominado “Mi firma por la Patria”, iniciado este domingo con su propia rúbrica por Miguel Díaz-Canel, con el que el régimen pretende contrarrestar las presiones de Estados Unidos para un cambio en Cuba.

“No pusieron para firmar en los centros de trabajo, sino que habilitaron puntos en la biblioteca, la casa de la cultura y en otros lugares, y a las empresas les están diciendo que tienen que ir a firmar allá”, cuenta a 14ymedio un empleado de Sancti Spíritus que prefiere guardar su nombre. ¿Cómo controlan que los trabajadores fueron a firmar? “Firman en una lista como que fueron a firmar”, responde el hombre.

Los Comités de Defensa de la Revolución (CDR), además, se han movilizado para ir casa por casa. Así cuenta otra vecina de Ciego de Ávila: “Llegaron a tocar a mi mamá y ella que está muy mayor firmó, sepa qué le dijeron, yo ya le dije a mi marido que no se le ocurra ni abrir la puerta”.

La mujer lo compara con lo sucedido, en 2002, a raíz del Proyecto Varela lanzado por Oswaldo Payá, cuando el entonces mandatario Fidel Castro mandó a los CDR a obligar a firmar a los ciudadanos un “contraproyecto” que acabó cristalizando en la Constitución “el carácter irrevocable e inviolable del socialismo”, que el humor popular bautizó como "la momificación constitucional". “En mi casa no se firma nada de eso”, asevera la mujer.

“Llegaron a tocar a mi mamá y ella que está muy mayor firmó, sepa qué le dijeron, yo ya le dije a mi marido que no se le ocurra ni abrir la puerta”

El periódico de Ciego de Ávila, Invasor, da este lunes buena cuenta del despliegue del oficialismo, no tanto en cuanto a poder de convocatoria como al uso de prosa triunfalista. Así, Lianet Pazo Cedeño, miembro del Buró Municipal del Partido, declaró que los avileños “están dispuestos a patentizar ante el mundo la voluntad libre del pueblo cubano de preservar la soberanía y la independencia de la nación, pero sin sometimientos a chantajes ni renunciar a sus principios”.

Dirigentes del gobierno provincial, como Odelsys Valcárcel Pérez, secretaria general de la Federación de Mujeres de Cuba, contribuyeron a las soflamas recogidas por el diario estatal: “Unámonos y denunciemos la barbarie. Hagamos de nuestra postura la más firme y resuelta condena a todas las políticas contrarias a la vida y a los derechos del pueblo cubano y en respaldo a la Declaración del Gobierno Revolucionario”.

Varios post oficialistas también mostraban las colas formadas ante mesas montadas en Holguín para las firmas –que se extenderán hasta el 1 de mayo–, si bien los rostros no mostraban mucho entusiasmo. Desde Guantánamo, un residente reporta a este diario que los CDR recorren cada domicilio “recogiendo los datos de las personas que estén enfermas y de las que estén aptas para presentarse a defender la patria”.

El llamado, disfrazado de iniciativa de la sociedad civil, pretende, en palabras del comunicado emitido por la Presidencia, respaldar “la convocatoria realizada por el mandatario en el acto por el 65 aniversario de la declaración del carácter socialista de la Revolución, a organizaciones de Cuba y el mundo para que en cada rincón del planeta se conozca la verdad de Cuba”, aderezado, eso sí, con una alusión al “compromiso de este pueblo con la paz” y a “la firmeza y disposición a defender la soberanía”.

"Por lo menos no firmes por inercia, piénsalo un ratico, tratemos por un momento de ser cívicos y responsables con nuestro destino, no regales tu firma"

De inmediato, activistas dentro y fuera de Cuba arremetieron contra la iniciativa. Una muestra es la campaña en redes #PorEsoYoNoFirmo, a la que los usuarios se han adherido acompañando el hashtag con imágenes de la situación que hay en la Isla, bien con la represión de manifestaciones pacíficas, los apagones o los basureros gigantes sin recoger.

La historiadora del arte Miryorly García, reflexiona en su muro de Facebook: “Y allá irá mucha gente a firmar una vez más irresponsablemente, porque el cubano se adaptó a la doble moral”, y pide a sus conciudadanos: “Por lo menos no firmes por inercia, piénsalo un ratico, tratemos por un momento de ser cívicos y responsables con nuestro destino, no regales tu firma, no regales tu aprobación”.

De ese desmarque, razona, “puede depender que ellos tengan más miedo que el que nos tratan de imponer a base de represión, que el miedo cambie de bando y recojan una maleta y huyan, por que se enteren bien a las claras de que no son apoyados”. Sobre la misma idea, abunda: “Tienes un negocio que funciona mal porque no tienes corriente casi nunca, tienes un salario que no te alcanza, vives de una remesa de quien tuvo que irse para ayudarte a vivir... Por todo eso necesitas no firmar, ya no tienes nada que perder. ¿Que lo haces para conservar tu trabajo? ¡Qué trabajo, en un país que se está paralizando!”. Y concluye: “Tienes que decidirte a poner tu granito de arena si quieres ver la arena de toda una playa. Cuba cambia si nosotros cambiamos”.