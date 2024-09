'Juventud Rebelde' denuncia la inacción de los dirigentes frente a los reclamos de sus lectores

La Habana/La incómoda sección Acuse de Recibo, en la que el periódico oficialista Juventud Rebelde aprovecha su “libertad” para publicar reclamos de lectores, tradujo este domingo en números la ineficiencia de los funcionarios cubanos. “De las quejas publicadas aquí en dicho período (2024), apenas el 46% recibió respuesta”, lamentó el medio, que considera que la situación “deja mucho que desear”.

José Alejandro Rodríguez, el periodista que durante años ha redactado la sección y cuyas “críticas” han ganado popularidad entre los lectores de Juventud Rebelde, explica que, tras un “período de gracia” de 60 días que conceden a cada funcionario u organismo para responder las quejas de los cubanos –algunas de ellas graves, como la publicada por dos médicos cubanos que no han cobrado sus salario en dólares en un año–, la actitud sigue siendo decepcionante.

Entre los que sí respondieron a los reclamos –que pueden ir desde una tubería rota hasta la ausencia del servicio básico durante meses–, el 69,5% se limita a explicar la razón por la que la demanda no ha sido resuelta y un 30% ni siquiera ofrece excusas. Una vez más, lamenta el diario, la situación “revela escaso respeto” por los problemas de la ciudadanía.

No obstante, Juventud Rebelde se congratula de que, respecto a los números de 2023, este año la sección haya recibido más respuestas. Sobre soluciones concretas, sin embargo, no existen estadísticas –aunque se prevé que fueron pocas–, pero el artículo revela una pista de cómo se maneja a nivel estatal el desinterés y la falta de acción de los dirigentes: “Solo el 4,3% de las respuestas revela las medidas adoptadas con los responsables de las violaciones y negligencias, ya fueran directivos o trabajadores”.

El diario incluso acude a la psicóloga de la redacción para intentar desentrañar la causa detrás de tanto “incumplimiento”. “La cronicidad de algunos problemas sigue siendo excusa para no brindar el seguimiento y las explicaciones requeridos a los afectados, y causar la sensación de abandono que aflige a esas personas, quienes ya de por sí sufren males mayores”, dice la especialista, que da en el clavo.

Aun así, esconderse detrás de la gravedad de la situación es apenas una de las estrategias que tienen los dirigentes para escapar de la presión pública. Generar en la gente la sensación de ser escuchada y responsabilizar a los subordinados de los errores, son otras de las cartas que esconden los funcionarios bajo la manga.

Lo demostró esta semana con maestría el primer ministro cubano, Manuel Marrero Cruz, en una visita a Gibara, en Holguín. El dirigente no solo acusó a los funcionarios locales de no sentarse como él a escuchar los problemas de los guajiros, sino que –mientras impartía clases de simpatía y atención a las quejas de los cubanos– su voz era la única que resonaba en el batey que le sirvió de escuela.

Juventud Rebelde lo tiene claro: “La negligencia y la falta de control institucionales continúan lacerando al ciudadano” y los cubanos están “obstinados” de señalar los problemas. Sin embargo, el diario sigue la línea del Partido Comunista, que asegura que la respuesta está en escuchar al pueblo cuando, en realidad, se necesitan menos oídos y más soluciones.

Bien lo saben los lectores del diario, que aplauden el “buen análisis” de José Alejandro Rodríguez, pero lamentan que la situación haya llegado a estos extremos. “En mis tiempos la respuesta a lo mal hecho casi siempre era un ‘eso vino de arriba’”, resalta uno de los comentaristas a pie de página. De tarea, añade, le sugiere al periodista investigar si “el que no responde” no lo hace porque no quiere o si “la mudez sigue viniendo de arriba”.