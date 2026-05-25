Kallas llama a Cuba a "poner fin a la represión política" y al "control intransigente de la economía"

El régimen cubano acusa a la UE de falta de objetividad e independencia respecto a EE UU

Madrid/El régimen cubano reprochó a la Unión Europea (UE) no tener "objetividad", al no considerar que las sanciones de Estados Unidos son la principal causa de la crisis de la Isla, y deseó que el bloqueo comunitario se exprese con "independencia" frente a Washington.

El canciller cubano, Bruno Rodríguez, difundió este lunes en redes sociales un comentario crítico sobre las posiciones comunitarias que recientemente expresó la alta representante de la UE para Asuntos Exteriores, Kaja Kallas, en un debate monográfico sobre Cuba en el Parlamento Europeo.

Rodríguez aseguró que no reconocer que las sanciones, "el cerco petrolero y la amenaza militar" de EE UU a la Isla son "las principales causantes" de la crisis "resta objetividad al bloque europeo y denota un marcado doble rasero".

"No se le ha escuchado tampoco preocupación ni respaldo a las numerosas empresas y ciudadanos europeos que están siendo amenazados y dañados por las últimas medidas estadounidenses de claro carácter extraterritorial e ilegal", escribió.

A juicio del canciller cubano, se esperaría que Kallas adoptase "una posición consecuente" con el "derecho internacional y la paz que promueve el bloque europeo".

La situación del país "es el resultado de décadas de fracasos económicos estructurales, malas políticas y el impacto de las restricciones y medidas externas en curso"

"Aspiramos a que la política exterior de la UE, en las complicadas circunstancias que vive el mundo, donde se pretende imponer el uso de la fuerza y la dominación imperialistas, exprese la independencia y los valores europeos y multilaterales tradicionales, como reclaman sus ciudadanos", agregó.

Rodríguez reconoció sin embargo la ayuda de carácter humanitario ofrecida por la UE y varios de sus Estados miembros y su "contribución al desarrollo de la cooperación bilateral" articulada a través del Acuerdo de Diálogo Político y Cooperación (ADPC).

Añadió que Cuba seguirá apostando por una relación con la UE basada en "el respeto, la igualdad y la reciprocidad".

Kallas, en la Eurocámara, aseguró que "es preferible una reforma negociada" en la Isla, pero llamó a La Habana a "poner fina a la represión política" y al "control intransigente de la economía".

La jefa de la diplomacia europea afirmó que la situación del país "es el resultado de décadas de fracasos económicos estructurales, malas políticas y el impacto de las restricciones y medidas externas en curso". Recalcó además que "la Unión Europea no financia al Estado cubano" y advirtió de que "el apoyo humanitario no resolverá la crisis de Cuba, sino que simplemente aliviará el sufrimiento humano inmediato".