Cataluña aprobará una ayuda de 440.000 euros para Cuba y Colombia manda arroz

Madrid/El Gobierno catalán aprobará este martes un paquete de ayuda humanitaria valorado en 440.000 euros, según publica este lunes elDiario.es. Hacía 15 años que el Ejecutivo de esa Comunidad Autónoma, presidido por el socialista Salvador Illa, no tomaba una decisión de este tipo, pero el agravamiento de las condiciones de vida de los cubanos ha motivado la cooperación.

“Cuba afronta una grave crisis que está afectando a las necesidades más básicas de su población. Queremos contribuir, en línea con la actuación de otros actores internacionales, al despliegue de acciones humanitarias en la isla”, dijo el consejero de Unión Europea y Acción Exterior del Gobierno autonómico, Jaume Duch al medio digital.

La mayor parte del dinero, 290.000 euros, se enviarán al Programa Mundial de Alimentos de la ONU con el fin de abastecer comedores comunitarios en La Habana. El resto, 150.000, se repartirán entre entidades sociales y ONG con presencia en la Isla que no han sido especificadas por el momento. El organismo responsable de esta segunda partida es la Agencia Catalana de Cooperación al Desarrollo, que depende también del Gobierno autonómico.

El acuerdo de financiación lo aprobará el Consejo Ejecutivo en su reunión de mañana e incluirá, según contó el organismo al diario español, otras medidas de apoyo para las comunidades de catalanes en la Isla –3.300 según los registros–, pero habrá que esperar para conocer las cantidades. Uno de los beneficiados será la Sociedad de Beneficencia de Naturales de Cataluña en La Habana.

Habrá otras medidas de apoyo para las comunidades de catalanes en la Isla –3.300 según los registros–, pero habrá que esperar para conocer las cantidades

El bloqueo petrolero de EE UU sobre Cuba ha agravado unas condiciones de vida que ya eran difíciles para la población de la Isla. La amenaza de sanciones sobre los países que envíen combustible a La Habana han limitado las ayudas a alimentos y otros productos de primera necesidad, muchas de ellas canalizadas por organismos internacionales como la ONU o la Iglesia católica –como en el caso de la propia cooperación estadounidense–.

Después de que este domingo llegaran desde China a La Habana 15.000 toneladas de arroz de una ayuda proyectada de 60.000, el presidente colombiano Gustavo Petro reclamó sumarse a esa iniciativa y enviar el excedente del cereal de su país también a la Isla.

"Si hay excedentes de arroz en Colombia, deben ser comprados y llevados de urgencia a Cuba. No quiero funcionarios perezosos y asustados cuando hay que alimentar un pueblo entero", escribió el mandatario en su cuenta de X.

El arroz es uno de los productos más enviados a la Isla en los cargamentos de ayuda humanitaria, ya que reúne las condiciones ideales económicas, de transporte y nutrición. Además, es un alimento muy apreciado en la mayoría de las culturas, como en la cubana, donde es el acompañamiento de prácticamente todos los platos. Esto ha hecho que el Estado haya incluido desde hace décadas el cereal en la libreta, pero en los últimos años ha sido imposible garantizar su entrega por la crisis de producción.

De acuerdo con el último informe de la industria manufacturera, publicado por la Oficina Nacional de Estadística e Información (Onei), en 2021 se produjeron 75.800 toneladas de arroz, casi diez veces menos de las 700.000 que necesita el país. Pero la situación ha empeorado a pasos de gigante, llegando a las 20.100 toneladas en 2025. China, Vietnam, Corea del Sur o Uruguay están entre los países que han enviado este cereal recientemente para paliar la creciente hambre que hay en la Isla, mientras un paquete de un kilo de arroz en una mipyme ronda los 1.000 pesos cubanos.