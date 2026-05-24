Llegan a Cuba las primeras 15.000 toneladas de arroz de un nuevo donativo chino

El buque 'Sunny Hong' a su llegada a La Habana procedente de China con 15.000 toneladas de arroz.

Se trata del primer envío de un total de 60.000 toneladas del grano que llegarán "gradualmente", como anteriores donaciones

La Habana/Otras 15.000 toneladas de arroz llegaron este sábado al puerto de La Habana procedentes de China. Como ya es habitual, en la terminal recibieron al buque Sunny Hong, informa Cubadebate, dos ministros: el de Comercio Exterior, Óscar Pérez-Oliva Fraga –también vice primer ministro– y la de Comercio Interior, Betsy Díaz Velázquez.

En su nota, prensa oficial hace hincapié en que se trata del primer cargamento de un donativo de 60.000 toneladas de arroz prometida por Pekín, "que llegará gradualmente" a la Isla. No menciona, sin embargo, la anterior donación enviada desde el gigante asiático, acordada a principios de este año, de 30.000 toneladas del grano, cuyo último envío, de 15.600 toneladas, arribó el pasado marzo.

De este envío, dijo Díaz Velázquez, será distribuido en todas las provincias, más Isla de la Juventud, "así como a instituciones de la educación y la salud".

A falta de arroz nacional, cuya producción no termina de despegar a pesar de las ayudas internacionales, los cubanos han de conformarse con donativos. El arroz chino, no obstante, no es muy apreciado en las mesas de la Isla. "Aquí dieron tres libras de arroz por persona de esa donación", cuenta una vecina de Luyanó, que es tajante sobre su calidad: "Está bastante malo, es del que queda asopado, pero qué se le va a hacer, en casa nosotros no tenemos divisa para comprar del bueno".

"Está bastante malo, es del que queda asopado, pero qué se le va a hacer"

El presidente chino, Xi Jinping, aprobó en enero una ayuda a Cuba que incluye la asistencia financiera de 80 millones de dólares y arroz. En 2024, China ya había concedido otra donación de 100 millones de dólares a la isla.

China ha prometido "seguir ofreciendo apoyo y asistencia dentro de sus capacidades" a Cuba y ha expresado su oposición a la "interferencia por parte de fuerzas extranjeras" en la isla, refiriéndose a las presiones del Gobierno de Washington sobre La Habana con un bloqueo petrolero desde enero y otras medidas reforzadas contra sectores vitales de la economía.

En las últimas semanas, además, EE UU ha vuelto a colocar las supuestas bases chinas en Cuba en el centro de las tensiones con La Habana, advirtiendo que "no tolerará" bases militares y centros de inteligencia de sus "adversarios" en la Isla.

Al respecto, Pekín señaló que "inventar pretextos y difundir rumores para difamar no puede servir de justificación para el bloqueo brutal y las sanciones ilegales de EE UU contra Cuba"; mientras que La Habana afirma que estas acusaciones son "pretextos falaces" para tratar de justificar una posible intervención militar.

La economía de Cuba atraviesa una crisis severa y prolongada, con una contracción económica del 15% en los últimos cinco años, según datos oficiales. La Isla padece escasez crónica de alimentos, medicinas y combustible, junto a apagones masivos y una elevada inflación.