Llegan a Cuba 15.000 toneladas más del arroz donado por China

"Esta ayuda es parte de un programa escalonado de cooperación que busca apoyar la seguridad alimentaria en Cuba", dijo la prensa oficial.

Pekín expresó nuevamente su "firme oposición" al "bloqueo total" y las "sanciones ilícitas unilaterales" de Estados Unidos contra la Isla

La Habana/Cuba recibió este miércoles las últimas 15.600 toneladas de arroz del lote de 30.000 prometido por China a mediados del pasado enero. El donativo, que llegó al puerto de La Habana en el buque Loyalty Hong, es el último ejemplo del apoyo en diversos ámbitos, como el alimentario y el energético, que está prestando en los últimos años a la Isla el Gobierno chino, un estrecho aliado de Cuba que, no obstante, no ha pasado de palabras y pequeños gestos a la hora de ayudar a su socio.

"La distribución del arroz se realizará de manera gratuita a la población, priorizando a los sectores más vulnerables, como embarazadas, niños y adultos mayores. Esta ayuda es parte de un programa escalonado de cooperación que busca apoyar la seguridad alimentaria en Cuba, afectada por la escasez de productos básicos y el colapso de la producción agrícola nacional", dijo la prensa oficial.

En redes sociales, los ciudadanos han expresado su agradecimiento al país asiático, aunque se han acumulado también decenas de comentarios que piden un reparto más generoso con los municipios más apartados y exigen responsabilidades por la incapacidad de la Isla para producir este alimento.

"Un país agricola y capaz de producir su propio arroz depende de donaciones. Eso se llama incapacidad para gestionar sus propios recursos independientemente de factores externos. No hay justificación para no producir a gran escala arroz, café, azúcar, viandas, hortalizas, carne de cerdo y vacuna, leche de vaca, maíz, frutas como la naranja y el limón, y mucho más", decía molesto un usuario en redes.

"Así es como único veremos el arroz, por donaciones. Ah, pero el privado y las mipymes lo tienen por toneladas"

Otro, añadía: "Así es como único veremos el arroz, por donaciones. Ah, pero el privado y las mipymes lo tienen por toneladas. Entonces, ¿funciona el sistema socialista de economía centralizada? Claro que no".

El primer envío se celebró tanto o más que este último, al contar con la presencia del viceprimer ministro, Oscar Pérez-Oliva Fraga, y el embajador chino, Hua Xin. En aquel momento llegaron las primeras 9.600 toneladas, que se distribuyeron a partes iguales entre La Habana y Santiago de Cuba.

A finales de enero, el presidente chino, Xi Jinping, aprobó una ayuda a Cuba que incluyó asistencia financiera de 80 millones de dólares para "la adquisición de equipamiento eléctrico y otras necesidades urgentes" y otro donativo de 60.000 toneladas de arroz.

Se trata de la mayor donación de arroz anunciada para Cuba, un país que en los últimos años ha recibido múltiples envíos de alimentos para aliviar la gran escasez de bienes básicos y la elevada inflación.

En 2024, China ya había concedido una donación de 100 millones de dólares a la Isla.

La llegada del donativo de arroz ha coincido con una declaración del portavoz de la Cancillería china, Lin Jian, en la que expresó su "firme oposición" al "bloqueo total" y las "sanciones ilícitas unilaterales" de Estados Unidos contra la Isla.

"Instamos a EE UU a levantar de inmediato el bloqueo y las sanciones, y a dejar de presionar a Cuba bajo cualquier pretexto", señaló el canciller chino.

El Gobierno de Washington ha intensificado su presión sobre Cuba desde principios de 2026 a través de un bloqueo petrolero que Naciones Unidas considera contrario al derecho internacional.

Desde entonces, el abastecimiento de alimentos ha empeorado aún más si cabe.