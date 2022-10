El laboratorio de un hospital de La Habana se queda sin personal por "salida del país"

El hospital Salvador Allende, situado en el municipio de Cerro, en La Habana, abrirá sus urgencias este lunes sin personal suficiente y sus médicos no podrán pedir exámenes de laboratorio por falta alarmante de trabajadores. Fuentes de ese centro de salud, conocido como La Covadonga, revelaron a 14ymedio que los jóvenes técnicos del laboratorio renunciaron en masa y sin previo aviso, "por salida del país".

A la grave situación que ya había en la Isla por la falta de reactivos, que durante mucho tiempo han impedido incluso el correcto diagnóstico del dengue en medio de la epidemia actual, ahora se une la falta de personal para realizar los análisis.

"Ya en Cuba no podemos ni enfermarnos. Esto es serio", confiesa preocupada la misma fuente que, además, añade lo imposible que resulta pedir refuerzos porque "hay déficit de personal en todos los hospitales de La Habana".

La noticia surge el mismo día que comienza en Pabexpo la I Feria de Turismo Médico y Bienestar, que se prolongará hasta el próximo 21 de octubre y en el que la Comercializadora de Servicios Médicos Cubanos (CSM) tratará de vender las excelencias sanitarias de Cuba.

Esa falta de personal contrasta con la exportación constante de trabajadores sanitarios a otros países, entre ellos México. El Gobierno de Andrés Manuel López Obrador anunció que este 13 de octubre llegarían otros 84 médicos cubanos como parte del contingente contratado para reducir "el déficit de especialistas", y ya son 436 los sanitarios de la Isla repartidos por distintos estados, en zonas remotas o violentas del país vecino.

La pasada semana también fue objeto de debate en el Parlamento Europeo el acuerdo firmado en agosto para que 497 médicos cubanos viajaran a Calabria, en el sur de Italia, para paliar la falta de personal en la región. Varios eurodiputados secundaron la carta de Prisoners Defenders en la que esta ONG con sede en Madrid recordaba al gobernador calabrés, Roberto Occhiuto, las condiciones de semiesclavitud en que desempeñan su labor los sanitarios de la Isla, que ven recortados sus derechos individuales en el país de destino, además de percibir menos del 20% del salario acordado para ellos mientras el resto va al Estado cubano.

Occhiuto había fundamentado en agosto su acuerdo en que las distintas convocatorias realizadas para cubrir las vacantes de médicos quedarían desiertas. "No hay suficientes médicos en nuestros hospitales. No hay suficientes médicos en Italia. Todas las regiones están haciendo lo posible para reclutarlos, y no lo están consiguiendo ¿Qué hacer? ¿Cerrar los hospitales? ¿Cerrar los servicios de Urgencias?", clamó.

El Gobierno cubano, pese a la escasez de personal sanitario, no parece dispuesto a tomar ninguna medida para retener a los que ha formado

El Gobierno cubano, pese a la escasez de personal sanitario, no parece dispuesto a tomar ninguna medida para retener a los que ha formado. La pasada semana, este diario publicó que las facultades de Medicina también están padeciendo el progresivo vaciado que vive el país.

El caso más grave se dio en Artemisa, donde renunciaron en masa más de 20 estudiantes de Medicina de un mismo curso. Los alumnos de esta carrera, antiguamente la de mayor prestigio y entre las mejores remuneradas del país, ven con alarma cómo cada día es más difícil tener los medios adecuados o los medicamentos para tratar a los pacientes. Además, su nivel de vida ha caído en picada, ya que muchos trabajadores por cuenta propia pueden ganar mucho más dinero que ellos, que además realizan turnos cada vez más prolongados por la falta de personal. A todo ello se suma el que, por ejercer una tarea estratégica para el Estado, se les prohíbe salir del país.

