Ladrones de ovejas matan a un custodio y hieren de gravedad a otro en Santiago de Cuba

La Habana/Un custodio muerto y otro gravemente herido fue el saldo de la incursión de seis individuos en una cooperativa estatal de Santiago de Cuba para robar ovejas. Según un breve comunicado difundido este miércoles por la prensa oficial, los hechos sucedieron el lunes por la noche, cuando “personas desconocidas” entraron en la UBPC Fidel Domenech Rizo, en Pueblo Nuevo, perteneciente al municipio de Contramaestre.

De allí salieron con 13 animales, dice el texto, y “objetos de la entidad”, después de asesinar a uno de los guardias y ocasionar a un segundo “lesiones graves, al punto de creer que había fallecido”. El comunicado del Ministerio del Interior asegura que la misma madrugada del martes “comenzaron las investigaciones” y “en pocas horas” se identificaron a “varios receptadores de la carne sustraída, así como a ciudadanos asociados a la comisión del hecho”.

Ese informe no ofrece más detalles ni de las víctimas ni de los posibles responsables, pero un perfil oficialista en Facebook Héroes del Moncada completa información: los sospechosos son seis hombres, entre 33 y 43 años, y ya fueron detenidos. El post, que difiere por uno en el número de ovejas sustraídas –12–, presume que las fuerzas de seguridad “esclarecieron el hecho en menos de 24 horas, poniendo tras las rejas a los agresores, quienes serán juzgados por los tribunales con la severidad que requiere tan repudiable crimen”.

Varios de los usuarios ofrecen el pésame por el custodio asesinado, a quien nombran Ismael

De igual manera, la publicación informa de que los animales fueron recuperados y “sacrificados en instalaciones gastronómicas y recreativas del municipio”.

En los comentarios, varios de los usuarios ofrecen el pésame por el custodio asesinado, a quien nombran Ismael, vecino del lugar. Como suele ser habitual en este tipo de crímenes, cada vez más frecuentes en la Isla, los comentaristas también piden pena de muerte para los responsables.

El pasado octubre, tres personas fueron condenadas a cadena perpetua y una cuarta a 30 años de prisión por el asesinato del custodio de la unidad económica Industrial Forestal de Mayarí, en Holguín, Orlando Pérez, que los sorprendió mientras trataban de robar las baterías de varios vehículos de la empresa estatal.

Precisamente de Contramaestre es el diputado Víctor Manuel Montesinos, quien denunció en julio ante la Comisión Agroalimentaria de la Asamblea Nacional que de cada 100 casos de robos de ganado, “solo se aclaran uno o dos”. En aquella sesión del Parlamento quedó expuesta la debacle del sector, que solo ha decrecido, y a pasos agigantados, desde 2019. Otro de los datos allí proporcionados es que el 84,5% de la masa ganadera está en manos de productores privados mientras el Gobierno continúa priorizando el sector estatal, incapaz de garantizar ni siquiera la sombra bajo la que pastan sus vacas.