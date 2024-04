La leche en polvo llega a Cuba en forma de donaciones desde Europa

El viaje de la asociación no es únicamente para entregar los donativos, pues sus integrantes participarán en el Seminario Internacional de Paz y por la Abolición de las Bases Militares Extranjeras

Madrid/Suministros médicos y leche en polvo, trae este martes a Cuba la Asociación de Iniciativas Solidarias Alhucema, del municipio español de Morón de la Frontera, en Sevilla, hermanado con el Morón de Ciego de Ávila desde 1995.

Los artículos, informa Invasor, fueron adquiridos con la recaudación de los últimos dos años en la caseta de feria “solidaria” de nombre Qué linda es Cuba. Este puesto dedica el 20% de sus ingresos, dice la prensa oficial, a “financiar los viajes y la compra de los donativos” para la Isla, no solamente destinados a la ciudad de “hermanamiento”, sino para otras “campañas”, como “aportaciones” de jeringuillas para la vacunación contra el covid-19 o “paliar daños” –indican, sin detalle– de la explosión del Hotel Saratoga en La Habana.

El viaje de la asociación no es únicamente para entregar los donativos, pues sus integrantes participarán en el Seminario Internacional de Paz y por la Abolición de las Bases Militares Extranjeras que se celebrará en Guantánamo, el próximo fin de semana. En Morón de la Frontera está una de las dos bases militares –la otra es la de Rota, en Cádiz– que España comparte con Estados Unidos, que dejó de tener mando sobre ella en 1998.

La organización ha ayudado a Cuba en otras ocasiones, tal y como recuerda la prensa local, aunque no con mucho. Hace dos años, entregó a dos hospitales insumos de salud por valor de 3.000 euros, y hace cuatro, 1.000 euros conjuntamente con la Asociación Maximiliano Tornet, de Huelva, también en Andalucía.

Más ventajosa para la Isla es la donación de la asociación francesa Cuba Coopération France, que, según publicó Prensa Latina el domingo, ha recaudado un total de 63.000 euros para “apoyar a sectores vulnerables” y enviará al país un contenedor de leche en polvo.

Según recoge la agencia oficialista a partir de un comunicado de la organización, el “objetivo inmediato” de ésta es llegar a los 76.000 euros de colecta “en aras de enviar una segunda carga con leche en polvo, destinada a paliar el impacto del bloqueo estadounidense en la población, en particular los niños y los ancianos”.

El primer contenedor, no obstante, no llegará hasta mediados de junio, así que la situación de la leche en polvo no mejorará en los próximos días. El pasado marzo, el Gobierno se apresuró a tranquilizar a la población, diciendo que la importación de un total de 1.750 toneladas del alimento desde varios países –500 de esas toneladas, compradas a Estados Unidos– garantizaría su disponibilidad hasta abril.

En febrero, por primera vez en su historia, el Gobierno cubano pidió ayuda formalmente al Programa Mundial de Alimentos de la ONU para obtener leche destinada a niños menores de siete años.