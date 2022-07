Más de 100 lectores denuncian en la prensa oficial la falta de productos por la libreta

Café, huevos, cigarros, pollo y, sobre todo, azúcar son los productos que más reclamaciones acumulan, por su ausencia, en todas las provincias cubanas. Más de un centenar de comentarios suma la publicación de una nota en Cubadebate del Ministerio de Comercio Interior informando de la distribución "garantizada" de la canasta de julio.

La información detalla algunas cantidades y repartos por provincias. De arroz, aseguran, llegarán las siete libras por persona, pero solo se entregarán por completo este 1 de julio en Isla de la Juventud, Santiago de Cuba, La Habana, Cienfuegos, Sancti Spíritus, Ciego de Ávila y Las Tunas. El resto de los territorios la recibirá de forma escalonada, supuestamente en los primeros diez días del mes.

La leche fresca, otro de los productos que en los últimos meses ha sufrido fuertes restricciones, se asegura para niños de hasta seis años y pacientes con dietas médicas prescritas, pero solo en algunos territorios. Donde no la tengan –detalle importante pero no especificado– deberán conformarse con la leche en polvo, que también está garantizada para menores de un año.

La leche fresca, otro de los productos que en los últimos meses ha sufrido fuertes restricciones, se asegura para niños de hasta seis años y pacientes con dietas médicas prescritas, pero solo en algunos territorios

Otros productos que, según la nota, llegarán a la población, son el frijol, las compotas, la sal y el aceite, a principios de mes. El café y los huevos, en algún momento de julio. El pollo, por otra parte, vendrá con retraso, pues aún se está distribuyendo el que corresponde a junio.

Las cuatro libras de azúcar por persona están aseguradas, afirma el Ministerio. "Se completará la distribución de azúcar crudo durante el mes, y en La Habana, dos libras de crudo y dos de refino", especifica la nota, una idea en la que han insistido las autoridades desde que dieron a conocer los catastróficos datos de la zafra azucarera, que apenas podrá cubrir el consumo nacional.

Entre los muchos comentarios que ha generado la información, hay al menos una veintena que aplauden que se faciliten los datos para desmentir las noticias falsas que circulan, afirman, en relación con la falta de comida. Pero no es necesario ir a la prensa independiente o a Miami para darse cuenta de que la falta de productos básicos es común en toda la geografía cubana.

En particular, ese azúcar tan "garantizado" acumula un buen número de críticas por su falta. "¿Podrían explicar cuándo volveremos a ver el azúcar refinada (blanca) de nuevo en Holguín? Hace cerca de cinco meses que solo nos entregan prieta", dice un usuario. "La prieta o negra. Sucia, parece arena y no azúcar", agrega otro.

"Por favor, que alguien de Comercio me aclare por qué en Guantánamo hace meses no dan azúcar blanca refina. ¿Es que ya no produce en el país o es que no tenemos derecho al igual que la capital?"

"Por favor, que alguien de Comercio me aclare por qué en Guantánamo hace meses no dan azúcar blanca refina. ¿Es que ya no produce en el país o es que no tenemos derecho al igual que la capital?"

Otro lector añade: "¿Por qué la distribución de azúcar refino sólo se realiza en La Habana? Hace meses que en otras provincias no se vende. Si no hay para todo el mundo, entonces roten la distribución por las provincias. Con esa cantidad que se vende en un mes en la capital se proveería para tres o cuatro provincias, por lo que la rotación sería más rápida. Deben ser más justos, todos somos cubanos, todos trabajamos y defendemos este país. Igualdad para todos los cubanos no importa de qué provincia sean".

Pero más testimonios afirman que La Habana, en el punto de mira de los cubanos de otras provincias, tampoco la recibe de manera adecuada. "En el Diezmero [San Miguel Padrón] aún no llega la azúcar blanca de este mes, qué pasa?", lamenta un habanero.

"Por favor Mincin (sic) más suave. En Ciudad Habana no se produce azúcar", replica otro usuario al propio Ministerio, que responde a las críticas pidiendo a quienes no reciban el producto que contacten con su municipio. "En la mayoría de las provincias y municipios se garantiza una libra de azúcar refino y las 3 restantes de azúcar crudo", insisten.

Pero las críticas arrecian. "En Alturas de Belén, Marianao, faltan las dos libras de azúcar blanca restantes, el café, el pollo de junio... ¿Y ya están anunciando lo de julio? ¿Y lo que deben? Y también falta por despachar el aseo", amplía otro residente de La Habana.

El café es otro de los productos que más falta según los usuarios. "Para combatir las bolas hay que hablar claro. En Minas de Matahambre no se ha entregado el café del mes de junio y ya se está hablando del mes de julio. Hoy día 30 de junio a las 7 pm, aún en la bodega que compro no había productos para comenzar a vender el día 1 de julio, pues no los habían distribuido. Y sobre la leche en polvo para las dietas hace mucho que no entregan ninguna", explica otro de los lectores.

En Alturas de Belén, Marianao, faltan las dos libras de azúcar blanca restantes, el café, el pollo de junio... ¿Y ya están anunciando lo de julio? ¿Y lo que deben?"

"Hoy, en el momento de leer esta nota, en mi bodega en el municipio Boyeros, específicamente en Rio Verde, aún no ha llegado el café correspondiente al mes de junio", sigue un usuario. "Soy de Camagüey. Aquí ya, hoy último día del mes, y no han traído café, huevos ni cigarros", alega otro.

Porque los huevos son otro de los productos más reclamados, como el pollo. "A ver si hacen como con el pollo, que desde hace dos meses han desplazado la entrega y, al final, nos están debiendo una cuota. Por favor, no hagan publicaciones de este tipo porque crean expectativas que no se cumplen. Y es la comida del pueblo, la canasta básica que, de por sí, es bien breve. Soy del municipio Cerro", lamenta uno más.

El malestar alcanza incluso a quienes quieren creer en lo que dicen las autoridades, pero constatan que ocurre lo contrario. "Muy buen artículo, necesario para combatir las fake news. Pero sería bueno que los directivos del Mincin (sic) ajustarán los informes con sus responsables provinciales, pues aquí en el municipio de Yaguajay de la provincia de Sancti Spíritus aún no se ha distribuido el pollo de mayo y hoy se termina junio. Además, esta provincia está entre las que comienzan con la distribución total de la canasta y no es así".

