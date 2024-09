Los lectores de la prensa oficialista cuestionan los datos del Gobierno sobre el embargo

Madrid/El desgaste del discurso del “bloqueo” es perceptible en Cuba. Pocos hubieran esperado hace unos años que en la prensa oficial se tolerase la aparición de comentarios que cuestionan el argumentario del régimen en este sentido, pero está ocurriendo. Ha pasado en una nota de Cubadebate que recoge la rueda de prensa del canciller, Bruno Rodríguez, presentando a los medios internacionales el informe que la Isla elabora para su tradicional resolución ante la Asamblea General de las Naciones Unidas sobre las consecuencias económicas del embargo de EE UU.

“Lamentablemente no producimos. Esa es la triste realidad. El bloqueo afecta, pero los campos llenos de hierba son nuestra responsabilidad”, afirma un usuario. A primera hora de este viernes eran apenas once los comentarios en esta nota, pero había cuestionamientos en varios de ellos. “Sin dudas el bloqueo tiene influencia en el estado crítico de nuestra economía pero en lo personal, muchas veces no tengo los argumentos para tener esa convicción”, escribe un lector que pide ejemplos precisos –con cifras y proveedores– de cada ministerio.

Otro, más incrédulo, pide seriedad en los argumentos: “No entiendo cómo la afectación puede superar los ingresos limpios (restando gastos) del país. La afectación puede ser un porciento de los ingresos limpios, nunca ser el doble o el triple. El cálculo de la afectación no puede basarse en supuestos porque deja de ser creíble”.

“Sin dudas el bloqueo tiene influencia en el estado crítico de nuestra economía pero en lo personal, muchas veces no tengo los argumentos para tener esa convicción”

Pero no es un caso aislado. Además de esta nota se difundió este jueves, en una previa, el propio documento para descargar. El primer comentario es demoledor para un discurso grabado a fuego durante más de 60 años. “Yo no creo que exista bloqueo, más bien tenemos que eliminar la corrupción, la usura, el tráfico de influencias y la evasión fiscal. Basta de quejarnos”, espeta. Ese mensaje abre otro debate, cuando un usuario acusa al autor de ser “negacionista del bloqueo” y le recuerda que todos los países de la Asamblea General de Naciones Unidas –salvo EE UU e Israel– lo han condenado año tras año durante décadas.

“Lo que se vota en la Asamblea de Naciones Unidas es el fin de las medidas de embargo, no un bloqueo, lea el encabezado de la pizarra en cada votación. Ergo, lo que reconoce la ONU y la comunidad internacional es un embargo, no un bloqueo. Que son categorías distintas y significados distintos”, argumenta un tercero.

Con vistas a esa votación y la mirada en las elecciones de noviembre en EE UU, Rodríguez aseguró este jueves que las sanciones de Washington contra la Isla constituyen una “guerra económica” de carácter “genocida” y emplazó al presidente estadounidense, el demócrata Joe Biden, a que las levante de manera “inmediata”.

Según la estimación oficial, el impacto entre marzo de 2023 y febrero de este año asciende a 5.056.8 millones de dólares, 189,8 millones de dólares más que un año atrás. La Habana afirma que, en más de 60 años de sanciones, el impacto supera los 164.141 millones de dólares a precios corrientes.

El régimen argumenta que, sin sanciones estadounidenses, la Isla hubiese logrado un crecimiento de su producto interno bruto (PIB) “a precios corrientes” del 8% en 2023, en contraste con la caída del 1,9% con la que cerró el año pasado, según cifras oficiales.

El régimen argumenta que, sin sanciones estadounidenses, la Isla hubiese logrado un crecimiento de su producto interno bruto (PIB) “a precios corrientes” del 8%

De acuerdo con el canciller, las consecuencias se pueden percibir en el día a día de los cubanos “como nunca antes” en “muchas facetas de la vida diaria”; y citó los apagones, la escasez de alimentos, medicamentos y combustibles, la falta de transporte, la elevada inflación y el “deterioro de otros servicios básicos”.

Para Rodríguez, las sanciones estadounidenses son el factor “fundamental y determinante” de la grave crisis que sufre el país desde hace cuatro años, pese a que, sorprendentemente, también reconoció que influyen los “fallos en la gestión” macroeconómica.

“No todas las dificultades se deben al bloqueo, también están presentes problemas estructurales, dificultades en la gestión económica,… pero el peso fundamental y determinante lo tiene la agudización y endurecimiento extremo e inédito del bloqueo desde 2019”, afirmó.

Además, subrayó que las sanciones norteamericanas –el sistema de medidas “más completo y prolongado”– han llevado a la Isla a una situación de “economía de guerra” no en términos “propagandísticos” sino en “términos técnicos”.

Rodríguez, que reprochó a Biden que no haya levantado las medidas introducidas por su antecesor, Donald Trump, pidió al presidente que actúe. “Podría hacerlo mañana si quisiera”, reprochó, olvidando que el grueso de las normas dependen del Legislativo. El canciller pidió al presidente que retire a Cuba de la lista de patrocinadores del terrorismo, algo para lo que sí tiene “todas las capacidades ejecutivas”.

Rodríguez, preguntado por las próximas elecciones estadounidenses evitó posicionarse e indicó que es indiferente, porque la eliminación del embargo “debe ser unilateral, incondicional, completa e inmediata”.

Las exenciones al embargo permiten que Cuba compre alimentos y medicinas a EE UU, además de, actualmente, vehículos. Según el más reciente informe del Consejo Económico y Comercial Estados Unidos-Cuba (US-Cuba Trade and Economic Council), las importaciones de alimentos y productos agrícolas superaron los 31 millones de dólares solo en julio, mientras en autos se alcanzaron los 36 millones. A pesar de las trabas del embargo, la Isla cuenta con el apoyo de algunas potencias socias que le suministran bienes que EE UU no le puede vender en aplicación de las normas, principalmente China y Rusia.