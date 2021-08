Las vacunas cubanas han bajado "seis veces" la letalidad en La Habana, dicen sin aportar datos

La letalidad del covid-19 ha bajado en los cuatro municipios habaneros donde comenzó la vacunación, según afirmaron, sin aportar datos, las autoridades biofarmacéuticas que acudieron este lunes al programa de televisión Mesa Redonda.

El objetivo parecía ser despejar las dudas y temores de los cubanos sobre las vacunas nacionales contra el covid-19, un tema que inquieta a una población que percibe cómo, pese al progresivo avance de la campaña de inmunización, los contagios suben, las muertes no bajan y las vacunas extranjeras aterrizan en la Isla. Pero la absoluta falta de datos y la ausencia de la más mínima mención a Sinopharm, que ya se inyecta en Cienfuegos, no contribuirá a calmar a los menos confiados.

La Mesa Redonda de este lunes se convirtió, así, en un ejercicio de fe, ya que ni los gráficos pasaban de ser una línea que no mostraba la segmentación a la que se aludía.

Tanto Eduardo Martínez Díaz, presidente de BioCubaFarma, como los directores del Centro de Ingeniería Genética y Biotecnología (CIGB),Marta Ayala Ávila, y el Instituto de Vacunación Finlay, Vicente Vérez, quisieron dejar clara desde el principio de sus intervenciones la diferencia entre eficacia y efectividad.

La primera alude a los resultados en los ensayos, que se hacen en personas sanas y seleccionadas, mientras la segunda se refiere al impacto real, al ser aplicada a la población en general. En base a este punto de partida, se explica que cualquier vacuna, pese a haber obtenido en las pruebas excelentes resultados, pueda fallar al ser inoculada en personas mayores o con enfermedades preexistentes. Sin embargo, las autoridades no ofrecieron ni un solo dato que permita analizar esas variables.

Martínez Díaz recordó que el objetivo de la vacuna es, sobre todo, evitar que la enfermedad se desarrolle de manera grave puesto que la variante delta, que tiene una velocidad de propagación que duplica a la cepa original y una carga viral 1.000 veces mayor, ha dado al traste con los planes de muchos países de volver a la normalidad cuanto antes.

"Muchas de las vacunas, incluidas las vacunas cubanas, mostraron en estudios clínicos 100% o índices cercanos de eficacia para evitar la muerte, para pasar a la gravedad; un porcentaje más bajo (92.8% en Abdala y 91.2% en Soberana) para evitar la enfermedad, y otro un poco más bajo para evitar la transmisión", dijo el presidente de BioCubaFarma, que recordó que todas fueron desarrolladas para cepas menos dañinas y han tenido que revisar sus datos tras imponerse delta. "Pfizer ha informado que se ha reducido su efectividad en un 39% en lo relativo a la infección, por ejemplo", dijo Martínez, sin desvelar, una vez más, el dato de las nacionales.

"¿Qué pasó a principios de julio? Comienza a circular en La Habana la variante delta, más contagiosa, y se incrementa la cifra de casos. Comienzan a enfermar personas no vacunadas y, en una menor proporción, vacunadas", dijo el presidente de BioCubaFarma. ¿Cuántas en cada caso? Eso no lo dijo.

Los presentes quisieron poner de manifiesto el descenso de letalidad y contagios en La Habana, particularmente en los cuatro municipios que comenzaron primero la vacunación, pero apenas pusieron su palabra como garantía. El gráfico comparativo de la Isla con La Habana indica la mejoría de la capital, como también la otra línea que aglutina sin diferenciar a los cuatro pioneros -Regla, La Habana del Este, Guanabacoa y San Miguel del Padrón.

Un breve análisis de los pocos datos oficiales disponibles en ese sentido muestra un resultado dispar. La página en que se vuelcan desde hace meses estas cifras permite comparar los contagios de covid-19 por municipios habaneros. Cualquiera de los cuatro primeros en iniciar la inmunización tiene, efectivamente, muchas menos infecciones que Diez de Octubre, uno de los dos últimos. Sin embargo, todos ellos presentan unas cifras similares a las del otro colista, Marianao. Aunque hay más variables, incluidas las sociodemográficas, que podrían influir en ello, se desconocen.

En cualquier caso, los cubanos han dejado casi por completo de confiar en los datos oficiales. La escasez de pruebas PCR y los retrasos que acumula su procesamiento complican tener un cálculo de enfermos e, incluso de fallecidos, como reveló el propio ministro de Sanidad, José Ángel Portal Miranda, a Invasor, el diario provincial de Ciego de Ávila, hace dos semanas.

Más allá de la capital, donde a pesar de tener una enorme cantidad de personas vacunadas con el ciclo completo sigue sin haber datos públicos ("solo hemos tenido ocho semanas para medir la efectividad", dijo Martínez Díaz a modo de disculpa), el funcionario también subrayó que se está estudiando en Matanzas y en otros municipios donde ya ha pasado tiempo tras la vacunación y "los resultados son positivos". Tampoco dio ni un número.

Sobre Abdala, Ayala contó que más de cinco millones de personas han recibido una dosis, cuatro millones y medio la segunda dosis y más de tres millones y medio la tercera: un total de 13,6 millones de vacunas administradas. "La neutralización es más intensa con la variante alfa y beta, y con la delta hay incluso un nivel de neutralización importante, aunque es donde se reduce, cuestión que ha sido reportada también para la mayoría de las vacunas que están aprobadas a nivel mundial", dijo la directora del GIGB sin ilustrar al público con ninguna cifra.

Se habló también de Mambisa, la olvidada candidata intranasal que, según la funcionaria muestra "resultados alentadores". Y en este caso sí hubo cifra, el 78,8% de los vacunados en fase I tuvieron una respuesta inmune

La vacuna, no obstante, se apuntó un tanto este lunes, cuando recibió la opinión técnica favorable de la Comisión Federal para la Protección contra Riesgos Sanitarios (Cofepris) de México. Los expertos se mostraron partidarios de dar a Abdala la autorización para uso de emergencia, paso previo a la revisión de datos por personal experto de la Comisión de Autorización Sanitaria (CAS).

En la Mesa Redonda se habló también de Mambisa, la olvidada candidata intranasal que, según la funcionaria muestra "resultados alentadores". Y en este caso sí hubo cifra, el 78,8% de los vacunados en fase I tuvieron una respuesta inmune.

También hubo más detalles sobre el estudio que se lleva a cabo inoculando a menores con Soberana. Si los datos ofrecidos por Vicente Vérez, del IFV, son ciertos, las perspectivas de eficacia son mejores que en adultos. En los adolescentes de 12 a 18 años, casi el 93%, respondieron adecuadamente con dos dosis de Soberana 02 y solo el 7% se quedaron por debajo de los niveles requeridos. En cuanto a los niños de 3 a 11 años, menos del 1% no respondió, "y eso es muy buena noticia", dijo Vérez Bencomo.

El director del IFV tuvo más en su mano que nadie hablar de la inoculación en Cienfuegos con la vacuna china, Sinopharm, que ha despertado no poco escepticismo tanto entre quienes creen que demuestra la escasa efectividad de la vacuna cubana como entre quienes piensan que si se iba a "renunciar, aunque fuera en parte, a la soberanía" se podría haber hecho antes para ganar tiempo. Sin embargo, Vérez hizo mutis al respecto y se le ocurrió, por el contrario, relacionar Soberana Plus con otras, añadiendo más estupor a la cuestión.

"Soberana Plus fue diseñada como un refuerzo para la vacunación con Soberana 02 y se tiene pensado utilizarla como refuerzo de otras vacunas existentes, como Sputnik y AstraZeneca, en algunos estudios internacionales que se están haciendo. Los sitios con los que estamos colaborando están interesados en la capacidad de Soberana Plus en reforzar la inmunidad, teniendo en cuenta que es muy segura", dijo.

En cuanto al reconocimiento internacional de las vacunas, y más allá de la noticia positiva para Abdala, las cosas van despacio. Vérez Bencomo dijo que este 30 de agosto fue aceptado el estudio fase I en convalecientes para Soberana 02 en una de las revistas de la familia The Lancet (The Lancet Regional Health-Americas), mientras Martínez Díaz recordó que el Cecmed, como autoridad regulatoria, es la entidad que autoriza o no el uso de emergencia, y no la Organización Mundial de la Salud (OMS), cuyo cometido es reconocer las vacunas.

"Próximamente queremos tener una reunión virtual con la representación de la OMS para mostrar los resultados y empezar a conversar sobre el proceso de reconocimiento y hacer transparentes nuestros resultados con ellos", afirmó.

Si las autoridades disponen de esos datos positivos, tal vez la OMS pueda ver lo que los cubanos aún desconocen.

