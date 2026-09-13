Libros cubanos de agosto: mucha memoria y 23 tomos para el culto a la personalidad de un solo hombre

Todo esto ocurrió mientras La Habana celebraba una Feria del Libro aplazada previamente por la crisis energética.

La Habana/Agosto fue un mes extraño para los libros cubanos: mientras dentro de la Isla la Feria Internacional del Libro intentaba sobrevivir entre apagones, escasez de novedades y una producción editorial exhausta, fuera de sus fronteras continuaron apareciendo títulos que hablan de Cuba desde la literatura, las artes visuales, la fotografía y la memoria.

Una de las publicaciones más significativas que llegó a los lectores dentro de la Isla fue Vindictas. Cuentistas cubanas, antología seleccionada y prologada por Zaida Capote Cruz. Publicada originalmente en 2025 por la Universidad Nacional Autónoma de México (Unam), reúne 34 relatos y fue presentada en agosto en la Feria de La Habana. La narradora Marilyn Bobes la considera la selección más completa de narradoras cubanas desde el siglo XIX.

La nómina permite entender la magnitud del proyecto: Aurelia Castillo, Lydia Cabrera, Lourdes Casal, Marilyn Bobes, Mylene Fernández Pintado, Sonia Rivera Valdés, Ena Lucía Portela y Karla Suárez son apenas algunos nombres de un recorrido que rescata también escritoras menos conocidas. El libro intenta demostrar que la narrativa femenina cubana no es una sucesión de excepciones, sino una tradición continuada que durante demasiado tiempo permaneció dispersa o relegada por el canon.

Por su parte, las artes plásticas siguen proporcionando libros especialmente valiosos para conservar imágenes, testimonios e historias que muchas veces no encuentran espacio en las instituciones cubanas. Rialta Ediciones e inCUBAdora publicaron Absolut Sandra, dedicado a Sandra Ceballos, artista y fundadora del mítico Espacio Aglutinador. El volumen, de 74 páginas y perteneciente a la colección FluXus, incluye prólogo y entrevista de François Vallée y se adentra en una obra marcada por lo marginal, la libertad creativa y el rechazo a las ortodoxias.

Rialta Ediciones e inCUBAdora publicaron Absolut Sandra, dedicado a Sandra Ceballos, artista y fundadora del mítico Espacio Aglutinador

También la imagen es protagonista de No son tus ojos, publicado este año por Media Mix 305 Ediciones. El periodista, escritor y fotógrafo Luis Felipe Rojas reúne fotografías, escenas y apuntes que atraviesan años recientes de Cuba y el exilio. El resultado se mueve entre el diario íntimo y la autoficción, con el desarraigo, el desplazamiento, la memoria y la resistencia como hilos conductores.

Agosto trajo asimismo Locos de barrio. Segundo round, segundo libro del popular humorista Ulises Toirac, con prólogo de Amir Valle. Sus 144 páginas reúnen relatos breves donde los incidentes domésticos, los apagones y los absurdos cotidianos terminan convertidos en sátira social. Toirac, uno de los rostros más conocidos del humor cubano de las últimas décadas, ha trasladado buena parte de esa mirada crítica a sus redes sociales, donde narra el día a día de quienes permanecen en la Isla.

Y aunque apareció a finales de julio, durante agosto comenzó la andadura editorial de la tercera edición de Indómitas al sol. Cinco poetas cubanas de Nueva York, de Felipe Lázaro, publicada por Betania en coedición con el Centro Cultural Cubano de Nueva York. La antología crítica reúne a Magali Alabau, Alina Galliano, Lourdes Gil, Maya Islas e Iraida Iturralde y cuenta con prólogo de Odette Alonso Yodú.

La industria cubana del libro apenas puede imprimir libros, pero el culto a la personalidad todavía moviliza recursos y titulares

Todo esto ocurrió mientras La Habana celebraba una Feria del Libro aplazada previamente por la crisis energética y trasladada a su nueva sede de Línea y 18, en El Vedado. Allí había más compradores alrededor de los puestos de libretas y útiles escolares que ante los estantes de literatura, la principal librería permaneció cerrada durante los primeros días y abundaban títulos repetidos de ediciones anteriores.

Pero recursos sí hubo para el gran plato fuerte ideológico del mes: los 23 volúmenes de las Obras escogidas de Fidel Castro, casi 16.000 páginas con 690 documentos. En un país donde innumerables libros permanecen paralizados por falta de papel, tinta y recursos, semejante exceso editorial resulta difícil de separar de la ironía: la industria cubana del libro apenas puede imprimir libros, pero el culto a la personalidad todavía moviliza recursos y titulares.