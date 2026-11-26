Migrantes en la frontera entre Polonia y Bielorrusia para intentar entrar en la UE durante la crisis de 2022.

Madrid/El Tribunal Europeo de Derechos Humanos (Tedh), con sede en Estrasburgo, acordó este martes indemnizar con 15.000 euros a cada uno de cuatro cubanos que abandonaron la Isla tras las protestas antigubernamentales del 11 de julio de 2021 y quedaron atrapados en la frontera entre Bielorrusia y Lituania en la primavera de 2022. La justicia europea estimó una parte de las reclamaciones de los demandantes, al considerar que el Estado lituano los mantuvo detenidos de forma arbitraria e ilegal, sin informarles adecuadamente de los motivos de su privación de libertad ni garantizarles un control judicial efectivo.

Los demandantes –Sonia Hernández, Carlos Cruz, Yarisledy Rodríguez y otra mujer cuya identidad no ha trascendido– relataron a la prensa internacional haber pasado semanas a la intemperie en zonas boscosas y pantanosas entre ambos países, expuestos a temperaturas bajo cero, falta de alimentos y rechazos reiterados por parte de las patrullas fronterizas cuando intentaban pedir protección internacional.

Tras lograr entrar en territorio lituano el 13 de abril de 2022, fueron internados en centros de detención para extranjeros antes de que se tramitaran sus solicitudes de asilo, aunque posteriormente, las autoridades lituanas reconocieron su condición de refugiados y todos residen de forma regular y permanente en ese país, por lo que el fallo de Estrasburgo no afecta a su estatus legal.

Tras lograr entrar en territorio lituano el 13 de abril de 2022, fueron internados en centros de detención para extranjeros antes de que se tramitaran sus solicitudes de asilo

La sentencia es parte de un paquete de tres fallos clave sobre la crisis migratoria provocada por el régimen de Aleksandr Lukashenko en 2021 y 2022, cuando Minsk facilitó y empujó flujos migratorios hacia las fronteras de Polonia, Letonia y Lituania como medida de presión política contra la Unión Europea.

A diferencia de las condenas dictadas ese mismo día contra Polonia y Letonia, en el caso de los cuatro demandantes cubanos el Tedh concluyó, por 11 votos contra 6, que Lituania no vulneró el artículo 3 del Convenio Europeo de Derechos Humanos, referente a la prohibición de tortura o tratos inhumanos, al haberlos devuelto hacia Bielorrusia hasta en seis ocasiones antes de su ingreso definitivo en el país báltico.

La sala ha fijado doctrina con estas tres sentencias al concluir que son admisibles las devoluciones de migrantes en las fronteras cuando un Estado vecino instrumentaliza los flujos migratorios para desestabilizar a otro país, con dos excepciones. Una de ellas es para las personas con vulnerabilidad manifiesta –menores, ancianos, personas con discapacidad o enfermos graves–, la otra es para personas que sufran un riesgo concreto e individual de sufrir malos tratos en el país vecino o ser deportadas a su país de origen.

Según el tribunal, los cuatro ciudadanos cubanos –adultos jóvenes sin patologías– no encajaban en ninguna de las dos categorías, como sí ocurrió en los fallos contra Polonia y Letonia, que devolvieron a personas que sí formaban parte de la primera y fueron, por eso, condenadas.

El tribunal también descartó el incumplimiento de otros artículos que habían sido reclamados por los cubanos –entre ellos expulsión colectiva prohibida– y desestimó la indemnización que se solicitaba por ello. En total, los demandantes pedían 50.000 euros por daños, desglosados en 34.000 por las vulneraciones de los artículos 2, 3 y 13 del Convenio y 4 del Protocolo n.º 4 al Convenio; 1.000 por la del artículo 34 y 15.000 por "daños morales y sufrimiento", única petición que ha sido finalmente admitida por los magistrados.

En 2021, Bielorrusia facilitó la entrada de miles de personas, entre ellas migrantes procedentes de Afganistán, Irak y Cuba, al territorio comunitario a través de sus fronteras. El Tedh consideró probado que el régimen de Lukashenko alentó, facilitó o forzó esos desplazamientos con el objetivo de desestabilizar a los países vecinos.

La Unión Europea calificó entonces la estrategia como una forma de “guerra híbrida”, en represalia por las sanciones impuestas al presidente bielorruso tras la represión de las protestas opositoras de 2020

La Unión Europea calificó entonces la estrategia como una forma de “guerra híbrida”, en represalia por las sanciones impuestas al presidente bielorruso tras la represión de las protestas opositoras de 2020.

La interpretación del tribunal ha generado críticas de organizaciones defensoras de los derechos humanos. Amnistía Internacional, que intervino como tercera parte en dos de los tres procedimientos, calificó los fallos de “un golpe devastador” para la protección jurídica de migrantes y refugiados en las fronteras europeas.

Mandi Mudarikwa, directora de Litigios Estratégicos de la organización, advirtió de que las sentencias trasladan a los propios migrantes la carga de demostrar vulnerabilidades evidentes o riesgos inminentes, pese al carácter absoluto de la prohibición de la tortura. También subrayó que la instrumentalización de la migración o las situaciones de emergencia no eximen a los Estados de sus obligaciones internacionales.