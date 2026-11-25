El fallo admite el derecho de un Estado de devolver a migrantes a un país que los usa con fines de desestabilización, como lo hizo Bielorrusia con Lituania

La Habana/El Tribunal Europeo de Derechos Humanos (Tedh), con sede en Estrasburgo (Francia), dictó tres sentencias definitivas que admiten las devoluciones de migrantes en las fronteras cuando un Estado vecino instrumentaliza los flujos migratorios para desestabilizar a otro país. Los fallos, relacionados con hechos ocurridos entre 2021 y 2022 en las fronteras de Polonia, Letonia y Lituania con Bielorrusia, incluyen el caso de cuatro cubanos que abandonaron la Isla tras las protestas del 11 de julio de 2021 (11J).

El fallo del Tedh no afecta el estatus migratorio actual de Sonia Hernández, Carlos Cruz, Yarisledy Rodríguez y otra mujer que pidió mantener su identidad en reserva, ya que cuentan con asilo y residencia permanente en Lituania.

La demanda presentada por la organización Pro Iura, en representación de los cubanos, fue desestimada, por lo que se les negó una compensación económica, precisando que la decisión es firme e inapelable. Con 11 votos contra seis, los jueces concluyeron que Lituania no violó el artículo 3 del Convenio Europeo de Derechos Humanos al devolverlos en seis ocasiones hacia Bielorrusia.

Además, el Tedh determinó que los demandantes cubanos no pertenecían a una categoría de vulnerabilidad manifiesta por edad, salud o discapacidad que obligara a frenar su devolución en frontera.

El tribunal determinó que los cubanos no pertenecían a una categoría de vulnerabilidad por edad, salud o discapacidad que obligara a frenar su devolución

En una entrevista concedida en abril pasado al medio francés Le Monde, los cubanos indicaron que en su travesía quedaron atrapados en un bosque, expuestos al frío, el hambre y los abusos de los guardias fronterizos de ambos países.

Según sus testimonios, entre marzo y abril de 2022 intentaron cruzar varias veces desde Bielorrusia hacia Lituania y solicitar protección internacional, pero fueron rechazados y devueltos. En algunos episodios, denunciaron que los obligaron a regresar a punta de arma, sin permitirles acceder a un procedimiento efectivo de asilo.

“Estaba tan agotada que empecé a golpearme a mí misma. Ellos (los guardias) se reían”, denunció en abril pasado una de las cubanas al medio francés.

El 13 de abril de 2022 consiguieron finalmente entrar en territorio lituano. Fueron detenidos y posteriormente recibieron asilo. Yarisledy Rodríguez, que entonces tenía 21 años, reside actualmente en Vilna, donde trabaja para una empresa de catering, según informó el mismo medio.

El caso se enmarca en la crisis migratoria provocada por Bielorrusia en 2021, cuando miles de personas, entre ellas migrantes procedentes de Afganistán, Irak y Cuba, intentaron llegar a territorio comunitario a través de sus fronteras. El Tedh consideró probado que el régimen de Minsk alentó, facilitó o forzó esos desplazamientos con el objetivo de desestabilizar a sus países vecinos.

El caso se enmarca en la crisis migratoria provocada por Bielorrusia en 2021, cuando miles de personas, entre ellas migrantes procedentes de Afganistán, Irak y Cuba

La Unión Europea calificó entonces la estrategia como una forma de “guerra híbrida”, en represalia por las sanciones impuestas al presidente bielorruso, Alexander Lukashenko, tras la represión de las protestas opositoras de 2020.

La interpretación del tribunal ha generado críticas de organizaciones defensoras de los derechos humanos. Amnistía Internacional, que intervino como tercera parte en dos de los tres procedimientos, calificó los fallos de “un golpe devastador” para la protección jurídica de migrantes y refugiados en las fronteras europeas.

Mandi Mudarikwa, directora de Litigios Estratégicos de la organización, advirtió de que las sentencias trasladan a los propios migrantes la carga de demostrar vulnerabilidades evidentes o riesgos inminentes, pese al carácter absoluto de la prohibición de la tortura. También subrayó que la instrumentalización de la migración o las situaciones de emergencia no eximen a los Estados de sus obligaciones internacionales.