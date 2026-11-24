Cuba mantiene el noveno puesto entre los países de nacimiento de los residentes en España procedentes del extranjero.

El censo registra 282.881 personas originarias de la Isla, con Canarias como principal destino, en un movimiento inverso a la emigración masiva de españoles hacia Cuba a principios del siglo XX

Madrid/La población nacida en Cuba que reside en España ha crecido un 70,3% en los últimos cinco años, según los datos del Censo Anual de Población 2026, publicados este martes por el Instituto Nacional de Estadística (INE). A comienzos de este año había 282.881 residentes originarios de la Isla, frente a los 166.076 de 2021, un aumento de 116.805 personas.

Solo entre enero de 2025 y enero de 2026, el número de residentes nacidos en Cuba se incrementó un 12,1%, equivalente a 30.591 personas. En 2024 eran 223.532, por lo que el aumento acumulado en los dos últimos años alcanza los 59.349.

Solo entre enero de 2025 y enero de 2026, el número de residentes nacidos en Cuba se incrementó un 12,1%, equivalente a 30.591 personas

Pese a la aceleración del flujo hacia España y a la nacionalización masiva por la "ley de nietos", los números siguen siendo muy inferior al movimiento migratorio inverso que llevó a cerca de 800.000 españoles a emigrar hacia la Isla entre 1902 y 1930.

Cuba mantiene el noveno puesto entre los países de nacimiento de los residentes en España procedentes del extranjero, la misma posición que ocupaba en 2025. Por delante están Marruecos, Colombia, Venezuela, Rumanía, Ecuador, Perú, Argentina y Reino Unido.

La distancia con este último país, que ocupa el octavo lugar, se ha reducido hasta quedar en apenas nueve personas: 282.890 nacidas en Reino Unido frente a las 282.881 originarias de Cuba. En 2024, la diferencia era de 61.561 residentes y, en 2025, de 29.294. Se trata de los dos países contiguos en la clasificación, encabezada por Marruecos, con 1.220.316 residentes, y Colombia, con 1.081.273.

Cuba supera, por su parte, a Honduras, que ocupa el décimo lugar con 237.210 residentes, así como a Francia, con 224.719, y Ucrania, con 222.878. La clasificación se establece según el país de nacimiento, independientemente de la nacionalidad que tengan actualmente esas personas.

El censo también muestra un cambio entre los países que preceden a Cuba: Perú ha superado a Argentina, con 478.087 residentes nacidos en el país andino frente a 471.593 originarios del país austral.

Canarias continúa siendo el principal lugar de residencia en España de los nacidos en la Isla. El archipiélago reúne a 70.370 personas, casi una cuarta parte del total, después de sumar 6.533 en un año. Le siguen Madrid, con 44.764, Cataluña, con 32.182, y la Comunidad Valenciana, con 31.030.

Canarias continúa siendo el principal lugar de residencia en España de los nacidos en Cuba: reúne a 70.370 personas, casi una cuarta parte del total, después de sumar 6.533 en un año

Esta última comunidad registró un aumento de 4.242 personas respecto a 2025. Galicia, otro territorio con fuertes vínculos históricos con Cuba, pasó de 17.552 a 21.606 residentes nacidos en la Isla, mientras Andalucía alcanzó los 20.006. Madrid sumó 2.528 y Cataluña, 2.057.

La presencia cubana en Canarias, Galicia y otras regiones españolas tiene como antecedente las grandes corrientes migratorias que, entre finales del siglo XIX y las primeras décadas del XX, llevaron a miles de españoles a establecerse en la Isla.

La nacionalidad es otra particularidad de esta población. De los residentes nacidos en Cuba, 186.274 tienen ciudadanía española y 96.607, extranjera. Es decir, casi dos de cada tres poseen la nacionalidad española.

La Ley de Memoria Democrática, aprobada en octubre de 2022, amplió el acceso a la nacionalidad para los descendientes de españoles. Su aplicación fue todavía más amplia por una instrucción firmada días después por Sofía Puente, entonces directora general de Seguridad Jurídica y Fe Pública del Ministerio de Justicia. La disposición permitió presumir la condición de exiliados de los españoles que abandonaron su país entre 1936 y 1955, sin exigir a sus descendientes pruebas individuales de los motivos de aquella salida.

Esa interpretación se encuentra ahora en el centro de una controversia judicial. A raíz de los recursos de Vox e Iustitia Europa, el Tribunal Supremo suspendió cautelarmente el derecho al voto de parte de los nacionalizados mediante ese procedimiento que no pudieran acreditar el exilio de sus ascendientes. La medida afecta únicamente a su participación en las elecciones del próximo 29 de noviembre, pero no supone la pérdida de la ciudadanía española.

La demanda de nacionalizaciones también desbordó los servicios consulares en La Habana. Según revelaron a 14ymedio fuentes del Ministerio español de Asuntos Exteriores, más de 600.000 cubanos habían presentado expedientes o solicitado citas para tramitar la ciudadanía por esta vía antes del cierre del plazo, en octubre de 2025. Esa cifra no equivale a nacionalidades concedidas ni a personas que posteriormente hayan emigrado a España, sino al número de expedientes entregados para iniciar el proceso.