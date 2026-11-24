No hubo nadie haciendo cola ante la embajada española durante un buen rato este domingo, cuando se abrió solo para que votaran los españoles.

Los 'cubañoles' se mantienen al margen de las elecciones del 29 de noviembre y de la polémica suscitada por el derecho al voto de cientos de miles de latinoamericanos nacionalizados por la 'ley de nietos'

La Habana /Madrid/Las colas de este lunes en el consulado de España en La Habana guardaban un cierto parecido con las que se han visto desde el domingo en otras sedes diplomáticas del país europeo, donde cientos de personas se han agolpado para emitir su voto para las elecciones generales del 29 de noviembre. Pero la realidad es otra muy distinta en Cuba: la fila era de cubanos, prestos a realizar algún trámite consular.

El desinterés de los cubañoles por las urnas, abiertas desde el sábado 21 al jueves 26 para esta cita electoral, fue aún más evidente el día anterior. Con el consulado cerrado para otros trámites era mucho más sencillo contabilizar la afluencia: apenas unas cinco personas se acercaron a votar en la media hora que una reportera de este diario se acercó hasta los alrededores del Palacio de Velasco, ubicado en la calle Zulueta, en La Habana Vieja.

En una visita similar realizada ayer, solo una persona –de entre la muchedumbre que esperaba para tramitar visas y otros documentos– entró a votar y tardó menos de cinco minutos en hacerlo.

El lunes sí había una larga fila ante el consulado, pero la inmensa mayoría hacían trámites, no iban a votar. / 14ymedio

A pesar de que Cuba tiene –con 169.290–, el quinto mayor grupo de electores españoles inscritos en el exterior, el desinterés ha vuelto a ser evidente y no es la primera ocasión. Basta con revisar lo ocurrido en las elecciones de julio de 2023, cuando había 152.796 inscritos en Cuba para el voto Cera (Censo de Españoles Residentes Ausentes) y apenas 1.184 emitieron su voto, el 0,77%. El único lugar habilitado para tal fin fue el consulado habanero, limitando –por los problemas del transporte en la Isla– las opciones de quienes viven en otras provincias. Además, y debido al mal sistema de Correos en Cuba, no se registró ni un solo voto por vía postal.

La situación contrasta con lo observado en otros países, especialmente en Francia, Reino Unido o Portugal, donde tradicionalmente se ha votado para las elecciones en España mucho más que en Latinoamérica, pese a tener menos electores registrados. En Francia y Alemania ronda el 15% la participación, igualando o superando en votos a países del continente americano con el triple de censados. Una excepción relativa es Argentina, donde se emitió el número más grande de sufragios Cera del mundo, con 26.170, aunque fue un 11% del total para ese país, en el que había 434.604 electores inscritos ese año.

Este fin de semana, en medio de unas elecciones generales que se prevén de alta participación y muy polarizadas, quienes hacían cola en el consulado de París no se lo podían creer. Lejos de los cinco minutos que se tardaba en Cuba, como mucho, en la capital francesa hubo esperas superiores a tres horas.

“Es la primera vez que veo tanta gente. He alucinado cuando he llegado”, contaba una andaluza afincada hace ocho años en el país a la agencia EFE. Las sedes de Bayona, Burdeos, Estrasburgo, Lyon, Marsella, Montpellier, Pau, Perpiñán y Toulouse también colocaron urnas. Lo mismo ocurría en Londres y en Lisboa, donde a la hora de cerrar el consulado aún había gente esperando en la fila. Incluso en Miami y Washington, donde algunos votantes hablaron de más de 600 metros de fila, la participación se ha desbordado.

En México y Buenos Aires las cosas estuvieron más tranquilas, aunque la afluencia no era baja, mientras en Caracas al menos 5.000 españoles ya han votado en estas elecciones en las que la confusión en torno al estatus de los nuevos nacionalizados por la Ley de Memoria Democrática ha llevado a adoptar una decisión inédita: la colocación de una urna que los funcionarios de los consulados ya conocen como “la urna-no urna”. En ella emiten su voto las personas que están pendientes de una posible decisión judicial que les devuelva su derecho al sufragio, aunque en Cuba dos electores consultados por 14ymedio declaró haber visto solo una.

La urna en cuestión se llama, en realidad, Auto TS - LMD. Así debe estar rotulado, de acuerdo a indicaciones del Ministerio de Exteriores, que ha instruido el procedimiento para los afectados por las medidas del Tribunal Supremo. El conflicto se remonta a los recursos de los partidos Iustitia Europa y Vox, presentados contra una instrucción que regulaba la aplicación práctica de la conocida como Ley de Nietos. La medida permitía presumir la condición de exiliados a todos los españoles que abandonaron el país entre 1936 y 1955, supuestamente para resolver la dificultad que entrañaba recolectar documentos tan antiguos cuando no inexistentes. Múltiples investigaciones publicadas en la prensa española han puesto en duda la legalidad de una medida administrativa que ha abierto la puerta a la nacionalización de numerosos descendientes de españoles sin ningún vínculo familiar con exiliados del franquismo.

Los denunciantes consideraron que esas nacionalizaciones pueden ser fraudulentas por carecer de acreditación y el Tribunal Supremo decidió no suspenderlas, pero sí paralizar el voto de los 163.355 nacionalizados por esa vía salvo que lograsen acreditar mediante certificación consular el exilio de sus ascendientes. En cambio, el mismo tribunal ha desestimado la petición de los querellantes de aplicar ese mismo criterio a los hijos de los afectados (190.000 personas), aunque no se ha pronunciado sobre el fondo de la cuestión, sino que ha considerado que la demanda le había llegado cuando el período electoral estaba ya muy avanzado.

Puesto que cuando el Alto Tribunal emitió su sentencia ya se habían convocado elecciones y cerrado el censo, el auto ordenó que esos sobres se recogieran “aparte” y “debidamente diferenciados”, dejando constancia en el acta consular, aunque sin indicar que fuera una urna homologada, por lo que cada consulado está procediendo de una forma.

Esta situación ha añadido confusión en muchos lugares, incluyendo Cuba, donde algunos votantes han manifestado dudas sobre si podrá o no emitir su sufragio. No obstante, el hecho de que en anteriores comicios hayan votado poco más de mil personas –la cifra aproximada de cada mesa electoral en España, donde se constituirán 61.033– refleja la apatía de unos ciudadanos que están más interesados en tener un pasaporte mejor que el cubano que en quién gobierne en Madrid. Así lo expresó, en conversación con este diario, una cubañola el pasado mes de octubre en la puerta del consulado: “A mí qué me importa que haya elecciones en España, a mí lo que me importa es que haya electricidad en mi casa”.