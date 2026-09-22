Una empresa externa gestionará la documentación de los visados al Consulado de España en La Habana

El servicio, que ya existía en casi 60 países y llega ahora a Cuba, cuesta 17 euros y elimina carga de trabajo para que los funcionarios se centren en la resolución de expedientes

Madrid/El Consulado General de España en La Habana anunció este lunes un cambio en la gestión de solicitudes de visa para los cubanos. A partir del próximo lunes 5 de octubre, la atención al público abandona la histórica sede consular y pasa a manos de un nuevo Centro de Solicitud de Visados gestionado por una empresa externa. La oficina está ubicada en la Avenida 31 entre 18 y 14, Miramar, en el municipio de Playa.

La medida busca agilizar los numerosos expedientes que se acumulan en la sede consular traspasando gradualmente algunas de sus funciones a este sistema, que ya estaba vigente en casi 60 países, pero no había llegado aún a la Isla. No obstante, la medida implicará un costo para los usuarios, ya que la empresa cobra 17 euros en concepto de gestión, a lo que hay que sumar las tarifas consulares habituales. La información aclara en numerosas ocasiones que esto no modificará el criterio de concesión, que seguirá en manos exclusivas del consulado.

Aunque no se ha especificado el nombre de la empresa, cabe suponer que la gestión recae en BLS International Services Limited, que desde 2016 ganó una licitación del Ministerio de Exteriores, arrebatando el servicio a la anterior gestora: la también india VFS Global. La compañía renovó recientemente el contrato para adecuar la tarifa hasta los 17 euros que cobra ahora a los usuarios en todo el mundo. Ese dinero se destina no solo al alquiler de las oficinas, sino al procesamiento de la documentación, toma de datos biométricos y devolución de los documentos ya tramitados.

El despliegue comenzará el 5 de octubre con la gestión de los visados de corta estancia de tipo Schengen; continuará el 12 de octubre con la inclusión de los visados nacionales de estudio o trabajo; y concluirá el 19 de octubre, cuando se añadirán las solicitudes de familiares de ciudadanos comunitarios, completando así el traslado total de los servicios de visado.

El despliegue comenzará el 5 de octubre con la gestión de los visados de corta estancia de tipo Schengen

El Consulado ha advertido que la reorganización implicará el cierre definitivo del antiguo sistema de reservas mediante la plataforma Bookitit y la suspensión de recepción de credenciales por correo electrónico, que dejó de prestar este servicio el pasado 18 de septiembre. Las autoridades añaden que quienes ya contaban con una cita confirmada la mantendrán en la fecha y hora confirmadas, pero en la nueva dirección de Miramar. Además, quienes enviaron su solicitud antes del cierre de septiembre recibirán la asignación de su cita directamente en su correo electrónico entre octubre y noviembre a través de la dirección oficial info@spainvisa-cuba.com.

En cambio, quienes no tenían ya ninguna cita reservada podrán empezar a probar la plataforma de reservas online el 1 de diciembre. Hasta esa fecha, el consulado solo atenderá casos de extrema urgencia debidamente acreditados por vía telemática. La nueva sede ofrecerá además servicios VIP, cuyo pago es voluntario e incluye atención personalizada que va desde la prestación de asistencia para rellenar formularios, realización de fotografías y fotocopias. La Administración española ha subrayado, literalmente, que la contratación de estas opciones no influye en la decisión final del expediente ni agilizará la resolución del visado.

El traslado de la logística de estos trámites en Cuba a una empresa externa justo ahora no es casual. La Embajada de La Habana acumula años de colapso en sus servicios, ya que los funcionarios deben resolver infinidad de expedientes, no solo los vinculados a las solicitudes de visado, sino, ahora, muy especialmente, a las concesiones de nacionalidad, por lo que evitarles la pérdida de tiempo en el mero procesamiento de documentación era clave para que pudieran centrarse en el análisis y decisión para cada caso.

La Administración española ha subrayado, literalmente, que la contratación de estas opciones no influye en la decisión final del expediente ni agilizará la resolución del visado

El Consulado de España en La Habana ha recibido una avalancha de solicitudes, solo con los de Argentina por delante, aunque en ese país ya funciona desde hace años la externalización del servicio de visados. Fuentes del Ministerio español de Asuntos Exteriores revelaron a finales del pasado año a 14ymedio que más de 600.000 cubanos han solicitado o iniciado el trámite para obtener la nacionalidad española por la Ley de Memoria Democrática en el Consulado de La Habana. La cifra incluye tanto a quienes ya presentaron formalmente el expediente como a quienes pidieron cita antes del cierre del plazo, el 22 de octubre de 2025.

En ese contexto trascendió la contratación de los servicios de Palco –por más de un millón de euros– para reforzar el personal de oficina y doméstico en el propio consulado. La presidenta del Consejo General de la Ciudadanía Española en el Exterior, Violeta Alonso, había reclamado en numerosas ocasiones el fortalecimiento de los servicios consulares para este y otros trámites, ya que consideraba que, además de resolver las solicitudes de nacionalidad había que afrontar la demanda de otros servicios demandados por la nueva población.

Este otro traslado del trámite de visa es un paso más para desatascar el cuello de botella que sigue siendo la sede diplomática española en la Isla.