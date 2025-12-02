Los datos definitivos indican que más de 600.000 cubanos han solicitado la nacionalidad española

Las colas en la embajada de España en Cuba han sido constantes de que se inició el proceso.

La evaluación de 350.000 presentada por el Consejo General de la Ciudadanía Española en el Exterior no tomaba en cuenta la avalancha de peticiones en las semanas anteriores al cierre del proceso, el 22 de octubre

Madrid/Las previsiones se han quedado muy cortas a la hora de calcular los cubanos que optan a la nacionalidad española por la Ley de Memoria Democrática (LMD). La cifra definitiva de aspirantes en La Habana asciende a más de 600.000, según revelaron a 14ymedio fuentes del Ministerio de Asuntos Exteriores, Unión Europea y Cooperación. El número es el resultado de sumar a quienes ya han presentado formalmente su solicitud y quienes han realizado la petición de cita, que es en realidad el dato que dispara la cuenta.

Las cuentas definitivas difieren sustancialmente de los números que manejaba el Consejo General de la Ciudadanía Española en el Exterior (Cgcee) y que no estaban actualizados. Ese es el dato que ofreció este lunes también el diario El País, a falta del balance final del Ministerio, que admite que aún puede moverse ligeramente la cantidad revelada a 14ymedio, con fecha de finales de octubre.

Además, de la cifra de La Habana, que se situó en 350.000 (unos 250.000 menos que los finales), hay otras diferencias marcadas. Ciudad de México, que en teoría tenía registrados 165.000 aspirantes, en realidad ha cerrado con unos 98.000; Sao Paulo (en Brasil) tiene poco más de 140.000, frente a las 150.000 anunciadas y Miami está por encima de los 122.000, más que los 120.000 estimados. También había datos de Caracas, que se queda con unos 35.000, por debajo de los 40.000 que calculó el Cgcee.

Otro dato que ha subido como la espuma es el de Chile, que en octubre se estimaba en unos 43.000 solicitantes y que finalmente ha cerrado en más de 72.000

Otro dato que ha subido como la espuma es el de Chile, que en octubre se estimaba en unos 43.000 solicitantes y que finalmente ha cerrado en más de 72.000. Sin embargo, el adelanto de las peticiones argentinas, las más numerosas, se ajusta bastante a los números preliminares, con casi un millón de aspirantes entre los consulados de Buenos Aires, Córdoba, Rosario y Mendoza. El total adelantado es el mismo que ofreció el Cgcee, 3,2 millones de personas han pedido la nacionalidad española en todas las oficinas habilitadas para recibir las solicitudes.

Otra fuente cercana al proceso señala que en la Isla ya hay 350.000 cubanos registrados como españoles –que ya lograron la nacionalidad de esta y otras formas–, a los que habrá que sumar los pendientes. "Se presentaron físicamente más de 196.000 en el Consulado de La Habana y hay más de 400.000 solicitudes a las que hay que dar cita”, afirma. Además, puesto que los trámites se hacen en el consulado de residencia, "muchos cubanos han presentado sus solicitudes en otros países, especialmente en EE UU".

Con las nuevas cifras, cobra aún más relevancia la afirmación de Violeta Alonso, presidenta de Cgcee, que advirtió del desbordamiento consular y sus consecuencias. “Hay algunas demarcaciones con tal volumen que la resolución podría llevar muchísimos años, no dos o tres, sino muchísimos años”, admitió. Las fuentes consultadas por este diario concuerdan con la afirmación, las solicitudes se procesan, pero se tardará demasiado tiempo en hacerlo todo.

"Se presentaron físicamente más de 196.000 en el Consulado de La Habana y hay más de 400.000 solicitudes a las que hay que dar cita”

En la información publicada este lunes por El País, Alonso recordaba que la red consular necesita más que un refuerzo para la titánica tarea que enfrenta con esto, ya que, de por sí, arrastra problemas estructurales, tanto en recursos humanos como en infraestructuras. Muchas de ellas necesitan urgentes renovaciones que cumplan los nuevos requisitos de seguridad y eviten accidentes como el ocurrido en la sede de Sao Paulo donde se desplomó parte de un techo.

Pero no solo se trata de gestionar este papeleo, que está lastrando a su vez otros trámites que se realizan en los consulados, sino que se requerirá trabajadores de manera permanente en unas sedes que verán cómo se multiplica el número de ciudadanos a los que atender. Para ello, Alonso trasladará varias ideas al presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, en una reunión prevista para este mes.