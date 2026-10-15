"Llamarlo carnicería es mucho decir"

La nueva tienda minorista de la Empresa Cárnica de Sancti Spíritus ofrece ternilla, casquería y otros subproductos de res a precios "más módicos" que las mipymes

Sancti Spíritus/Desde primera hora, el recién inaugurado punto de venta de la Empresa Cárnica de Sancti Spíritus, situado en San Román esquina Santa Elena, a una cuadra de la Carretera Central,

congrega a decenas de personas. El anzuelo principal del establecimiento minorista –el primero en su tipo–, el de unos precios “más módicos”, sin duda funciona. Otra cosa es lo que se encuentran los clientes cuando están delante.

“Es verdad que está a 200 o 300 pesos más barato que en las mipymes, pero eso no significa que sea asequible”, lamentaba este miércoles una anciana que aguardaba en la cola, para comprar uno de los productos más modestos en la tablilla, pata y panza de res, a 200 pesos el kilogramo.

Tal y como anunciaron las autoridades, el pago es en moneda nacional, pero no en efectivo, sino en línea.

“Me sale más barata comprarla aquí”, decía, y ante los ojos abiertos de los menos pudientes en la fila, añadía, refiriéndose a su familia en el exterior: “Mi hija me mandó el dinero”

Que sea obligatorio comprar por kilo y no se pueda por libra es una de las razones por las que las ofertas de más calidad no son para todo el mundo. Por ejemplo, la pierna de cerdo entera, a 3.000 pesos el kilogramo; la paleta de cerdo, a 2.600, y la jamonada, a 1.209,46.

La paleta de puerco era, precisamente, lo que venía a comprar una de las mujeres. “Me sale más barata comprarla aquí”, decía, y ante los ojos abiertos de los menos pudientes en la fila, añadía, refiriéndose a su familia en el exterior: “Mi hija me mandó el dinero”.

La tablilla es, ciertamente, escasa: solamente cinco artículos este miércoles, el más barato de ellos, pura casquería: hueso de choquezuela, a 100 pesos el kilogramo. Una jubilada, ex administradora de un comedor, torcía el gesto: “Ni cuando yo trabajaba me llevaba eso. Eso es una cosa babosa de las patas, no hay quien se lo coma”. Otro joven que esperaba sentenciaba: “Llamarlo carnicería es mucho decir”.

A ese tipo de género barato se refirió Lianet González, directora adjunta de la entidad, en declaraciones a la prensa oficial, llamándolo “subproducto” y “aprovechamientos comestibles de res”. Se trata de algo que, afirmaba, “en su momento se utilizaba como insumo en la elaboración de carnes en conserva y lo estamos haciendo como venta directa”.

La tablilla es, ciertamente, escasa: solamente cinco artículos este miércoles, el más barato de ellos, pura casquería: hueso de choquezuela, a 100 pesos el kilogramo. / 14ymedio

Y detallaba: “Después que se acopia de ganado vacuno y se aprovecha la carne, que es el 29%, el 30% o el 31%, queda la carne de primera, de segunda, de piso, etcétera, queda toda la ternilla, el hueso rojo y otros subproductos que son muy difíciles de comercializar, sobre todo con la ternilla calada a partir de una práctica común en los cárnicos”.

Las quejas por la escasez y la mediocridad de la mercancía no se han hecho esperar, cuando el punto de venta, situado frente a las oficinas de la Empresa Cárnica, en un parqueo al que le arrancaron un pequeño terreno, no cumple ni una semana. “Aunque ellos decían que iban a mantener una oferta variada constante, la realidad es que sacan poquitas cosas y se agotan rápido”, contaba otra clienta. “Los primeros días sacaron hígado, ayer corazón, pero se acaban a primera hora”.

Cada cliente, además, solo puede comprar un máximo de “dos unidades de cada tipo de productos”, conforme se advirtió al anunciarse la apertura de la nueva carnicería.

Para colmo, no todos los que hacen la larga fila consiguen llevarse algo. “Este es el tercer día que yo vengo, a ver si logro comprar”, se quejaba una joven madre, que explicaba el problema principal: “El pago es obligatorio por Transfermóvil, y si se va la señal la cola no camina”.

“El pago es obligatorio por Transfermóvil, y si se va la señal la cola no camina”. / 14ymedio

En efecto, a pesar de su ubicación privilegiada, frente al Hospital Camilo Cienfuegos, el más importante de la ciudad, y por tanto dentro de un “circuito priorizado”, la tienda no se libra de los apagones ni de la mala conectividad. Si el avezado cliente logra llegar al mostrador y pedir, la operación no estará completa hasta que no pague en línea y reciba el comprobante de la transferencia. “Hasta que no se enseña ese código, no te entregan el pedido y no avanza el siguiente cliente”, refería un hombre, desesperado, que veía que tampoco ese sería su día para adquirir algún cárnico. “¡Imagínate, con cada cliente se meten hasta 20 minutos!”.

La norma que permite que las empresas estatales puedan tener sus propias tiendas minoristas se aprobó el pasado agosto, y forma parte de las “176 medidas” anunciadas por el régimen para flexibilizar la economía.

Además de esta tienda minorista, la Empresa Cárnica tiene otros mercados de venta online en divisas, una en Sancti Spíritus y otra en Trinidad, para que las familias en el exterior puedan comprar productos a los cubanos residentes en la Isla.

Próximamente, contaba la director adjunta, abrirán más puntos de venta en colaboración con la corporación Cimex, que pertenece al conglomerado militar Gaesa: uno en el Mercado Garaita de la ciudad de Sancti Spíritus, otro en la tienda La Amistad de Trinidad y otro en El Álamo, en Cabaiguán. “Todos, en USD”, adelantaba la funcionaria.