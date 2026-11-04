Llega a Cienfuegos un nuevo envío de ayuda humanitaria de EE UU

El vuelo, procedente de Estados Unidos, llegó este martes al Aeropuerto Internacional Abel Santamaría, de la ciudad de Santa Clara.

El cargamento está compuesto por 700 kits de alimentos y 700 kits de artículos de higiene

La Habana/Un nuevo envío de ayuda humanitaria del gobierno de Estados Unidos llegó este martes al centro de Cuba con destino a familias vulnerables de la Diócesis de Cienfuegos, informó la organización católica Cáritas Cuba.

Este cargamento, compuesto por 700 kits de alimentos y 700 kits de artículos de higiene, es el segundo paquete de asistencia de EE UU para la zona central, y está destinado a la parroquia de La Santa Cruz, del municipio de Cruces, y sus comunidades, detalló una nota informativa en redes sociales.

La directora de Cáritas Cienfuegos, Isabel Palenque Guillemi, precisó que la entrega del donativo comenzará este miércoles, 4 de noviembre, "a través de los puntos identificados, y también se llevará a las casas de personas en situación de cuidados que no puedan trasladarse a los lugares".

La entrega del donativo comenzará este miércoles, 4 de noviembre, "a través de los puntos identificados, y también se llevará a las casas de personas en situación de cuidados que no puedan trasladarse a los lugares"

Los voluntarios se encargarán de la distribución de los módulos de acuerdo con el registro de los hogares más vulnerables, "con apego a los criterios de selección dispuestos: inseguridad alimentaria y dificultades para el acceso agua", señala la nota.

Entre los beneficiarios que se tendrán en cuenta, se incluye a "los mayores de 60 años, personas con discapacidad o encamados, mujeres embarazadas o lactantes, y niños menores de cinco años".

Así mismo, el texto indica que esta ayuda "aunque tiene un carácter limitado frente a la enorme crisis del país, en la Diócesis de Cienfuegos unas 10.200 familias en situación de pobreza podrían ser beneficiadas".

El Departamento de Estado de EE UU anunció en mayo pasado una ayuda por valor de 100 millones de dólares en "asistencia humanitaria directa al pueblo cubano, la cual sería distribuida en coordinación con la Iglesia Católica y otras organizaciones humanitarias independientes y confiables".

De acuerdo con reportes de Cáritas Cuba, de ese fondo de cien millones de ayuda humanitaria del Gobierno estadounidense, sesenta millones se gestionan por medio de la Iglesia Católica.

Tras el arribo de los primeros cargamentos, los voluntarios católicos han entregado los módulos a familias necesitadas en las provincias centrales de Villa Clara, Ciego de Ávila, Camagüey y uno a Cienfuegos. También han realizado esa labor en las provincias occidentales de Pinar del Río, Matanzas y La Habana.

Los módulos de este donativo incluyen arroz, frijoles, aceite, azúcar, espaguetis, sardinas y atún; más jabones, crema y cepillos dentales, tabletas potabilizadoras de agua, almohadillas sanitarias, recipientes y lámparas recargables

Los módulos de este donativo incluyen arroz, frijoles, aceite, azúcar, espaguetis, sardinas y atún; más jabones, crema y cepillos dentales, tabletas potabilizadoras de agua, almohadillas sanitarias, recipientes y lámparas recargables.

La llegada de estos donativos ha generado fuerte controversia entre ambas naciones. EE UU sostuvo –desde el primera anuncio de la ayuda por el huracán Melissa– que la entregaría solo si el Gobierno cubano no tenía acceso a ella. El régimen afirmó que accedía a que la gestionara un intermediario, pero insistió en que cualquier asistencia debería realizarse bajo las normas internacionales de cooperación y sin condicionamientos políticos.

El Gobierno cubano califica de hipócrita la actitud de EE UU, al que acusa de ofrecer estas ayudas mientras obstaculiza, mediante sanciones, que el país prospere por sí mismo. También ha protestado por la lentitud con que los envíos se han ejecutado, aunque la propia Iglesia ha señalado desde Miami que la falta de combustible es una de las causas para que, una vez arriba al aeropuerto, se reparta con eficacia.