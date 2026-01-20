Llega a Cuba el ministro ruso del Interior en medio de fuertes tensiones geopolíticas

Vladímir Kolokoltsev, ministro del Interior de Rusia, a su llegada a La Habana, este martes.

Vladímir Kolokoltsev abordará temas de cooperación y de seguridad en las reuniones con su homólogo, el general Álvarez Casas

La Habana/El ministro del Interior de Rusia, Vladímir Kolokoltsev, arribó a Cuba la madrugada de este martes en una visita de trabajo y fue recibido en el Aeropuerto Internacional José Martí por su homólogo cubano, el general Lázaro Alberto Álvarez Casas, y por el embajador de Rusia en La Habana, Víktor Koronelli.

Antes que la prensa oficial, lo anunció la llegada de un Ilyushin-96 perteneciente al Gobierno ruso, registrado por las páginas de localización de vuelos. El recorrido de la aeronave, desde Moscú, rodeando la Unión Europea y parando en Casablanca (Marruecos), evidencia las sanciones a las que está sometida la Federación desde la invasión a Ucrania, en octubre de 2022.

El funcionario llega a la Isla en un momento de extrema tensión tras la captura del gobernante Venzolano, Nicolás Maduro, por tropas estadounidenses y en medio de un aumento de las presiones de Washington sobre el régimen cubano.

Según reportes de la Agencia Cubana de Noticias (ACN), el ministro ruso rindió tributo a los 32 cubanos muertos el pasado 3 de enero en Venezuela, durante la incursión de las tropas de EE UU al país sudamericano. Todos ellos eran supuestamente parte del anillo de seguridad de Maduro.

De los fallecidos que Cuba reconoció oficialmente, 21 pertenecían al Ministerio del Interior y 11 a las Fuerzas Armadas Revolucionarias. Según la lista más actualizada, dentro del grupo del Interior, al menos 18 eran oficiales, por lo que ese ministerio se llevó la peor parte en la operación realizada por la Fuerza Delta estadounidense.

La visita de Kolokoltsev forma parte de una serie de encuentros bilaterales, explicó de manera difusa la prensa oficial. El ministro sostendrá una serie de reuniones oficiales con autoridades cubanas para abordar temas de cooperación, seguridad y asuntos de interés mutuo, de acuerdo con medios oficiales.

En 2024, ambos países suscribieron en Moscú un acuerdo de cooperación destinado a fortalecer la lucha contra la delincuencia, el intercambio de experiencias y la formación de personal para estas funciones, firmado por Kolokoltsev y Álvarez durante la visita de este último a Rusia.

Durante el último año, la represión en la Isla ha aumentado y la Seguridad del Estado, que actúa como policía política bajo las ordenes del Ministerio del Interior, ha desplegado numerosos operativos contra activistas y periodistas independientes.

Esta no es la primera ocasión en la que Kolokoltsev visita la Isla. En 2023 también estuvo en La Habana, donde fue recibido por el gobernante Miguel Díaz-Canel y por Raúl Castro, un encuentro que subrayó la importancia que La Habana le da a los contactos de ese tipo con Moscú.

Vladímir Kolokoltsev, nacido el 11 de mayo de 1961 en Nizhny Lomov, es general de policía y se desempeña como ministro del Interior desde mayo de 2012, cargo al que fue designado por mandato presidencial. Antes de asumir sus funciones ministeriales, fue comisionado de la Policía de Moscú y ha tenido una larga y fiel trayectoria dentro de los cuerpos de la Seguridad del Estado ruso.

La visita del ministro ruso se produce también en un momento de reconfiguración de las alianzas internacionales de Cuba, en medio de tensiones geopolíticas crecientes. Las recientes declaraciones del secretario de Estado de EE UU, el cubanoamericano Marco Rubio, sobre que el régimen debe elegir entre "cambio y colapso" han provocado un aumento de la retórica bélica en la Plaza de la Revolución.