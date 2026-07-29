Llega a Cuba una obsoleta 'patana' turca desahuciada por República Dominicana por contaminar

La Habana/Una central eléctrica flotante turca que República Dominicana retiró después de 33 años en la bahía de Puerto Plata ha sido colocada en Melones, dentro de la bahía de La Habana, junto a otras instalaciones de generación. La estructura, visiblemente oxidada y remolcada este martes por un buque de la empresa Karadeniz, es La Isabela, denunciada durante décadas por sus emisiones, el ruido y el impacto sobre una de las principales zonas turísticas dominicanas.

La patana salió el pasado 23 de julio de La Puntilla del Malecón de Puerto Plata, donde permanecía desde 1993. La prensa dominicana presentó su retirada como el cierre de una larga etapa de contaminación ambiental y deterioro paisajístico. Según esos medios, la planta sería reparada en Cuba antes de continuar hacia Bahamas, aunque no se ha identificado al comprador, el lugar donde se realizarían los trabajos ni la compañía que la operará en su supuesto destino final.

La empresa turca dueña de la flota gestionada por Karpowership no tiene ninguna central flotante en Bahamas y no se ha anunciado ningún contrato, ya que ese país ha optado por una infraestructura eléctrica basada en el gas natural licuado. Visto el estado de La Isabela y sus décadas de servicio, no se descarta que se proceda a su desguace para recuperar algunas piezas.

En las imágenes se distinguen la sala de máquinas y los dos grupos de conductos de escape. / 14ymedio

Fotografías tomadas este miércoles por 14ymedio confirman que la patana se encuentra en Melones, y no en un dique de reparación naval. En las imágenes se distinguen la sala de máquinas y los dos grupos de conductos de escape de La Isabela, situada a pocos metros de otra instalación turca.

La Unión Eléctrica de Cuba, en un breve post de Facebook, confirmó que la nueva central "no se destinará a la generación del Sistema electroenergético nacional" y que "viene desde República Dominicana", e insiste, aunque sin dar detalles, en que "su único propósito es recibir mantenimiento en el puerto de Asticar".

La instalación fue remolcada por el Karadeniz One, un buque de apoyo marítimo de 80 metros de eslora y bandera liberiana vinculado al entramado operativo de Karpowership, la empresa que durante años alquiló centrales flotantes al Gobierno cubano. En unos días en los que la crisis energética arrecia, la silueta de las dos embarcaciones en el horizonte desató las esperanzas de los habaneros de recibir algo de alivio a los apagones.

Al igual que sucedió con las anteriores patanas llegadas a la Isla y también en el momento de sus salidas, el Gobierno cubano no ha proporcionado mayor información.

Una imagen satelital publicada en octubre de 2025 reveló la construcción de una planta con nueve motores y chimeneas en un muelle cercano al emplazamiento de las patanas turcas. Las instalaciones, similares a las de Karpowership están paralizadas desde hace meses y faltan aún tres chimeneas para completarlas.

La silueta de las dos embarcaciones en el horizonte desató las esperanzas de los habaneros de recibir algo de alivio a los apagones. / 14ymedio

En Dominicana, las patanas turcas han sido señaladas por derrames de combustible, vertidos de aguas aceitosas y emisiones cerca de áreas densamente pobladas. En el caso de Cuba, la falta de transparencia sobre los contratos de Karadeniz ha impedido conocer no solo cuánto pagó el Estado por esas centrales, sino también qué controles ambientales se aplicaron durante su operación.

En la Isla llegaron a operar simultáneamente hasta ocho centrales flotantes de Karpowership, ubicadas en Mariel, La Habana y Santiago de Cuba. Las unidades fueron retiradas progresivamente a medida que el Gobierno dejó de cumplir sus obligaciones financieras. En diciembre de 2024, el entonces ministro de Energía y Minas, Vicente de la O Levy, reconoció ante el Parlamento que solo quedaban tres de las ocho y atribuyó las salidas a la “imposibilidad de cumplir los compromisos de pago por la ausencia de divisas”.

Tras la partida de la Suheyla Sultan en agosto de 2025, la única central flotante turca que permanece como generadora es la Erol Bey, anclada en Regla y con una capacidad nominal de 63 megavatios. La unidad aparece en los partes eléctricos de julio fuera de servicio por falta de combustible. En el puerto de La Habana permanece también la Belgin Sultan, una embarcación utilizada fundamentalmente como unidad de alojamiento y apoyo logístico.