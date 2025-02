Llegan los parques solares chinos, se van las 'patanas' turcas y siguen los apagones

Madrid/Con el mismo entusiasmo con el que presumieron haber sincronizado al sistema eléctrico nacional (SEN) el primero de los 55 parques fotovoltaicos con tecnología china planeados para antes de que acabe este año, hace justo una semana, las autoridades cubanas anunciaron este viernes la inauguración del segundo. Este, de nombre Alcalde Mayor y situado en Cienfuegos, tiene la misma capacidad de generación que aquel –llamado Escuela de Enfermería y ubicado en La Habana–, 21,87 megavatios (MW) y prevé aportar al país 35.000 megavatios-hora (MW/h) al año.

Una nota publicada por el diario 5 de Septiembre vuelve a explicar lo mismo que dijo Cubadebate con la sincronización del parque en La Habana: que la operación del Alcalde Mayor, en el municipio de Abreus, permitirá un ahorro anual de 8.500 toneladas de diésel. Además, adelanta que en los próximos meses la provincia tendrá otras dos instalaciones del mismo tipo: La Yuca, también en Abreus, y Mal Tiempo, en Cruces, con la misma capacidad, que se sumarán a otros 18 MW ya operativos y procedentes de parques más pequeños.

Sin embargo, la velocidad con la que se está avanzando en lo que el régimen ha llamado “cambio de matriz energética”, al apostar por la energía solar con ayuda de China, no parece ser suficiente para que en la Isla se acaben los apagones ni a corto ni a medio plazo. Sobre todo, teniendo en cuenta un dato al que el Gobierno ha dado la mínima publicidad: la partida de los puertos cubanos de las centrales flotantes turcas.

La pérdida de las centrales flotantes, asevera Piñón, “pone en riesgo la fiabilidad del SEN este verano”

Vendidas en su momento a la opinión pública como solución energética, llegó a haber ocho de esas patanas en el país, pero hoy quedan tres, todas en La Habana, como anunció el ministro de Energía y Minas, Vicente de la O Levy, en diciembre. Una de ellas, la Belgin Sultan –que sufrió un incendio hace cinco meses que dejó dos trabajadores muertos y otros seis heridos–, es simplemente una nave de servicio, así que, a efectos de generación eléctrica, solamente hay dos, que producen cuando disponen de combustible para sus motores: la Suheyla Sultan, con una capacidad de 240 MW, en Tallapiedra/Melones, y la Erol Bey, con 63 MW, en Regla.

Cuando el Gobierno cubano se quedó sin dinero para pagar el alquiler a la sociedad turca Karadeniz, las demás centrales flotantes, informa el especialista en energía de la Universidad de Texas Jorge Piñón, se fueron a Ecuador (Erin Sultan), Guyana (Ela Sultan y Baris Bay) y República Dominicana (Esra Sultan e Irem Sultan). “Serían necesarios 20 parques solares de los que se están instalando actualmente (de unos 20 MW cada uno) para cubrir la pérdida de más de 400 MW de generación de las cinco patanas que han salido de Cuba”, explica Piñón a 14ymedio.

El experto recuerda que, según la Oficina Nacional de Estadística e Información (Onei), la contribución al SEN de esas unidades flotantes “fue importante en la generación total de la UNE”. En concreto, 2.591 gigavatios-hora (GWh) en 2022, un 14% del total, y casi el doble en 2023, 4.494 GWh, un 23% del total.

La pérdida de las centrales flotantes, asevera Piñón, “pone en riesgo la fiabilidad del SEN este verano”, la temporada de más demanda de energía en Cuba.

Parque fotovoltaico Alcalde Mayor, inaugurado este viernes en Abreus, Cienfuegos. / 5 de Septiembre

Aunque el especialista dice reconocer y aplaudir que el proyecto del parque Escuela de Enfermería “se terminó dentro de la meta del cronograma”, opina que los objetivos del régimen cubano para este 2025 “son faraónicos”.

Enumerando los detalles del plan gubernamental –de enero a junio 27 instalaciones solares con 590 MW de potencia y de julio a diciembre, 28 con 610 MW de potencia, es decir, 55 al cabo del año con 1.200 MW–, Piñón calcula que esto supone finalizar en solo doce meses el 60% de la meta establecida para 2030, 92 parques con 2.000 MW de potencia.

“Les deseo buena suerte, quizás aprendieron de la cartilla que le leyeron los chinos y de las lecciones de Díaz-Canel”, dice el experto refiriéndose al viaje que realizó el mandatario cubano en noviembre de 2022 a China. El propio Díaz-Canel dejó caer entonces las condiciones puestas por su homólogo chino, Xi Jinping, al declarar: “Tiene que cumplirse bien el compromiso nuestro, de cómo hacemos bien las cosas, de cómo aprovechamos las oportunidades, cómo somos eficientes, cómo no malgastamos los recursos, y cómo logramos que las inversiones tengan un adecuado rendimiento, y cómo cada vez somos más serios y más efectivos también en los proyectos que propongamos para seguir ampliando la cooperación”.

De las ocho patanas que llegó a haber en Cuba, solamente quedan tres, una de ellas sin capacidad de generación. / 14ymedio

Al respecto, Piñón, que tiene a sus espaldas la experiencia de 30 años en el sector energético privado, enfatiza: “El mayor obstáculo que tiene Cuba en terminar sus proyectos es su falta de gestión de proyectos, no el embargo, ni la falta de financiación o de tecnología. Gestión, gestión y gestión”.

Así las cosas, según explica el especialista, la decisión del presidente estadounidense, Donald Trump, de revocar la licencia de Chevron para producir y exportar petróleo de Venezuela puede beneficiar, paradójicamente, a Cuba.

Chevron contribuyó al aumento de la producción de crudo venezolano, que casi alcanzó el millón de barriles al día (bpd) el pasado diciembre, lejos de los tres millones de bpd de hace 25 años, pero más del doble que en 2020. Piñón opina que la petrolera estatal Pdvsa intentará mantener la producción actual para evitar el cierre de pozos –el proceso de reactivarlos es muy costoso– y, por ende, tendrá más crudo disponible para Cuba. “Es muy posible que, en los próximos meses, Pdvsa vuelva al promedio de 55.000 bpd, como en 2023”.

En cambio, el otro gran proveedor de combustible a La Habana, México,deberá probablemente reducir sus entregas de crudo y gasolina —no queda claro si se trata de donaciones o de un trueque por el envío de médicos cubanos— para reducir la deuda de la estatal Pemex. Este miércoles, la Cámara de Diputados mexicana votó una enmienda a la Ley de Ingresos sobre Hidrocarburos para reducir la carga fiscal de la estatal Petróleos Mexicanos (Pemex), según informó la agencia española Efe.

La central 'Erol Bey', en Regla, también está funcionando este viernes. / 14ymedio

La iniciativa, respaldada por la mayoría oficialista, establece un nuevo régimen tributario denominado Derecho Petrolero para el Bienestar, con el objetivo de sanear las finanzas de la empresa estatal y promover su competitividad en el sector energético.

Mientras tanto, el déficit eléctrico previsto en Cuba para este viernes vuelve a superar, como es costumbre en las últimas semanas, los 1.500 MW. Para una demanda de 3.250 MW hay una disponibilidad de 1.695 MW, y calculan una afectación real en el horario pico, de la tarde noche, de 1.625 MW. Es menor que el máximo registrado el jueves, 1.719 MW, y que se acerca peligrosamente a los 1.800 MW que, el pasado septiembre, hizo colapsar el SEN.

En el comunicado de la Unión Eléctrica de Cuba (UNE) no hay rastro hoy de las patanas turcas. Este diario comprobó que de los 12 motores de la Suheyla Sultan, tres están apagados, ya que sus chimeneas no emiten humo, probablemente por falta de combustible. La central flotante de Regla está funcionando, aunque no se pudo comprobar si sus ocho motores estaban encendidos.

El reporte sí ofrece, de nuevo, un recuento de todas las centrales averiadas o en mantenimiento: la unidad 5 de la CTE del Mariel, la 1 y la 2 de Santa Cruz, la 5 de Nuevitas, la 3 y la 4 de Cienfuegos, 5 de la Renté y las unidades 1 y 2 de Felton.

En esta última, la central termoeléctrica Lidio Ramón Pérez, de Felton, en Mayarí (Holguín), residen las esperanzas del Gobierno para este fin de semana. La prensa oficial ha anunciado que la recuperación del bloque 1, que salió de improviso el 11 de febrero, es inminente, pero aún no se concreta.