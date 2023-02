"Se llevaron la computadora", denuncia la madre de una joven cubana detenida en Villa Marista

La madre de Sulmira Martínez Pérez, de 21 años y conocida en las redes como Salem Cuba, no tiene vida desde que el pasado 10 de enero la joven fuera detenida por anunciar que haría una protesta en las calles, según explica Norma Pérez en una emotiva transmisión a través de su cuenta de Facebook.

Salem Cuba gestiona junto a otros usuarios una página de Facebook donde con frecuencia se publican críticas y memes sobre las autoridades cubanas. El día de su arresto Martínez hizo un claro anuncio: "Para los que dicen que el que empuja no se da golpes: Estoy planeando una manifestación es pá la calle, no detrás de una pantalla".

Poco después, en la misma página de Facebook apareció otra frase en alusión a la posible protesta: "Necesitamos organización...corran la voz!!! Planificamos otro 11 de julio". Tras ese texto, Salem Cuba no volvió a publicar nada más y para el 24 de enero otro usuario de la página se preguntaba qué había ocurrido con la joven.

Del arresto, que había tenido poca difusión hasta ahora, han empezado a salir en los últimos días varios detalles, en parte porque la madre ha estado por semanas "dando carrera de aquí para allá" para lograr que su hija sea liberada cuanto antes. Pero con el paso del tiempo, y superado ya el mes de la detención, Norma Pérez se siente desesperada.

"Primero estaba en 100 y Aldabó [centro de detención en la Habana] y después la pasaron para Villa Marista [cuartel de la Seguridad del Estado]", detalla la mujer, quien denuncia que durante el arresto su vivienda fue objeto de un registro policial: "Nos ocuparon la computadora, el teléfono y nos quitaron la conexión a internet por Nauta".

El abogado, contratado a través del "estado revolucionario" costó 5.400 pesos, denuncia la mujer y aclara que a su hija la acusan de "propaganda contra el orden constitucional".

El nuevo Código Penal cubano, que entró en vigor en diciembre pasado, incrementó las penas contra las personas defensoras de derechos humanos, el activismo y las críticas contestatarias en redes sociales. En su artículo 143, la normativa señala que quienes apoyen, fomenten o reciban recursos "con el propósito de sufragar actividades contra el Estado y su orden constitucional" incurren en sanción de privación de libertad de cuatro a diez años.

Normas Pérez aprovechó su transmisión en Facebook para agradecer "a todos los que se han preocupado" y asegura que no se siente nada bien físicamente debido a las presiones que está viviendo desde el arresto de su hija. "El investigador [del caso] me ha dicho que el delito es sumamente grave". Pero la madre reitera que su hija solo se manifestó, porque no está de acuerdo con la situación, porque no quiere estar aquí, no quiere vivir en este país".

