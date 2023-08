"Aquí ya no me falta el aire", dice el locutor Yunior Morales tras salir de Cuba

"Me siento como si me hubiera quitado una ropa vieja, como si me hubiera dejado la piel allá, como salir de una prisión". La reconocible voz de Yunior Morales, que aún puede oírse en numerosos anuncios de Televisión Cubana, suena con esas palabras en un mensaje de audio. En él, este viernes, comunicó a 14ymedio que salió de la Isla hacia un destino que, de momento, prefiere no revelar.

"Cuando tú logras ya montarte en el avión, y sales y llegas a otro lugar, dices 'ñoooo, salí'. Fíjate que yo tenía falta de aire en mi casa y ya aquí no tengo falta de aire. Me siento mucho mejor, como que me liberé de algo muy feo, horrible", detalla presentador, célebre por conducir los tres espacios informativos de Televisión Cubana y haber sido locutor en emisoras como Radio Ciudad del Mar, además de en varios programas de entretenimiento, como 4x4 y El Complotazo.

A inicios de julio, Morales realizó varias publicaciones en Facebook donde dejaba entrever su salida del país. "Estuve tan posicionado que yo mismo me quité", escribió junto a las fotografías de sus antiguos colegas en el sistema informativo cubano, "personas maravillosas con las que compartí sueños y los cumplí".

Entre los fotografiados estaba la presentadora Mariuska Díaz, destituida de su puesto en la emisión "estelar" del Noticiero de Televisión Cubana por insistir en dar los "buenos días" a los televidentes tras la muerte de Fidel Castro, en 2016. Además, Morales felicitó a sus seguidores por el 4 de julio, día de la independencia de Estados Unidos.

Pregunta. ¿En qué momento pensó en salir de la Isla? Ese momento en que dijo "hasta aquí".

Respuesta. Cuando dejaron morir a mi madre en un hospital, en agosto de 2021, sobre todo por la falta de atención médica. No le pusieron los medicamentos ni el oxígeno necesario. El penúltimo día antes de fallecer mi mamá la encontré con la bata de casa del primer día de ingreso, a pesar de que ciertas personas sabían por lo que estábamos pasando. Decidí salir para reencontrarme con parte de los míos y conocer incluso a los bisnietos que mi madre no pudo abrazar.

P. Ha pasado los últimos años sin trabajar delante de la cámara, a pesar de ser uno de los rostros más queridos de la televisión nacional. ¿Cuándo comenzó el acoso en su empleo, cómo se desarrolló?

R. Las represalias contra mí comenzaron el 11 de septiembre de 2020, cuando pedí respeto para el pueblo cubano y que no se burlaran con aquello de darle millones de tripas y gallinas decrépitas sin explicar a dónde va a parar tanta carne y afirmé que los restos se los comiera el Gobierno. En la Mesa Redonda de ese día hasta había salido una promoción en mi voz, yo era la voz oficial del espacio en casi todos los mensajes identificativos. Al día siguiente me quitaron del mismo y con ello todo el contenido político, pero eso no me afectó, y sigo muy satisfecho. Nunca más permitieron que yo trabajara en vivo, y en los últimos tiempos estaba grabando desde la casa dos programas musicales y carteleras.

P. ¿Dónde estaba y qué hizo el 11J?

R. Ese día ya mi madre estaba malita, decaída. Padecía de artritis, artrosis, diabetes. Yo curaba sus úlceras. Ella estaba muy asustada y no me dejaba ni ir a buscar pan; tenía temor, además, por mis publicaciones, que se hicieron más intensas en contra de la represión y de los actos de repudio. No he parado de pedir libertad para los presos políticos, y eso incluye a los hermanos de aquel glorioso 11 de julio de 2021, cuando vi pasar camiones con militares vestidos de civil con palos para agredir al pueblo. Mi mamá falleció unos días después.

P. No se ha callado en publicaciones en redes sociales. ¿Qué consecuencias tenían esas publicaciones? En una directa, hace unos meses, llamaba irónicamente a la CIA para que vinieran a arreglar un salidero frente a su casa y luego llegó Aguas de La Habana a arreglar la rotura. No ha de haber tenido siempre consecuencias tan amables...

R. He buscado varias alternativas para expresarme sobre la base del respeto y cuidando que el mensaje sea real. Lo mismo a través del humor, con mis ocurrencias, o con directas muy atrevidas. Esas últimas sobre el mal funcionamiento de los cajeros molestó mucho y me pidieron que aguantara mis emociones, jeje. Mostraba basureros en las calles y de manera irónica los llamaba "naturaleza muerta".

P. ¿Ha recibido presiones, directas o indirectas, para que abandone la Isla?

R. Tuvimos algunos "encuentros", y en el primero un coronel me amenazó con tomar posibles medidas y acusarme de desacato según el infame Código Penal. Quedé pensando si le daba visibilidad, hasta que publiqué acerca de la amenaza y se hicieron más evidentes, con ataques vía telefónica que pude grabar y publicar. Luego, inventaron un chat con una supuesta conversación mía que fácilmente desmantelé. Bajezas por medio del ciberacoso. Entre las preguntas no faltó si yo tenía pensado viajar y dije que sí. La idea de que abandonara el país la colaban en mensajes de perfiles falsos.

P. ¿Qué era lo peor de vivir en Cuba?

R. Lo peor de vivir en Cuba es el mal Gobierno. Sin esos negociantes corruptos en el poder, yo podría viajar pero jamás me iría de Cuba. Soy como todos esos apasionados que sueñan ver a su tierra libre, próspera y más feliz.

P. ¿Qué va a extrañar?

R. Extrañaré pasar por la tumba de mi madre y dejarle una mariposa blanca o una rosa. Extrañaré a mi familia en el campo y la ciudad, extrañaré a ese Yunior Morales que mataron en Cuba.

P. ¿Piensa volver?

R. Debo volver para sacar los restos de mami y hacerle algo lindo junto a la familia.

P. ¿Cuáles son sus planes a partir de ahora?

R. ¿Mis planes? Hay tanto que no sé. Pero sí tengo claro mi deseo de que liberen a todos los presos políticos y que cese el dolor en las madres y todas las familias. Yunior desea ver a Cuba libre para bien de todos sus hijos.

