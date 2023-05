Salarios sin pagar y límite de 5.000 pesos en los cajeros automáticos por la escasez de billetes en Cuba

Seis días lleva Roberto intentando sacar efectivo de un cajero en La Habana, la última este mismo jueves. En vano. Uno a uno, iba comprobando lo que atestiguan todos los habitantes de la capital esta semana: apenas se puede extraer dinero.

El locutor Yunior Morales lo planteaba este miércoles con humor en sus redes sociales. "Vas a cualquier cajero y no hay dinero. Y tremendo cristóbal colón", bromeaba refiriéndose a las inmensas colas. En el momento de hacer su transmisión, se oye que lo saluda un conocido: "¿Qué pasa, Yunior?". Él le responde: "Aquí con hambre, hijo, tengo hambre". ¿Por qué no comes algo ahí?, le preguntaba el interlocutor, a lo que replicaba: "Tengo que sacar antes dinero y no funciona ningún cajero". Y termina su video exagerando jocosamente: "Tengo una reunión del CDR en el estómago del hambre que tengo. CDR porque, tú sabes, el CDR es hambre, chivatería y conflicto".

La situación parece extenderse a muchas otras ciudades del país. En Holguín, una maestra cuenta a 14ymedio que a los trabajadores de la Educación le han dividido el pago en dos: "uno el día 5 y otro que pagarán el 28", porque "casi no hay dinero". Además, dice que "ni los empleados de un banco saben en qué momento va a haber efectivo en los cajeros".

Un doctor de Sancti Spíritus asegura que en Salud Pública solo han pagado por transferencia electrónica: "Depositaron en la tarjeta, pero para los que cobran en papel, no hay dinero".

En Holguín, una maestra cuenta que a los trabajadores de la Educación le han dividido el pago en dos: "uno el día 5 y otro que pagarán el 28", porque "casi no hay dinero"

Más grave es lo que señala una trabajadora estatal. "Con nóminas hechas y todo, el banco no acepta tramitar el pago a través de las tarjetas porque no tienen dinero, lo del ferrocarril no es un hecho aislado", dice refiriéndose a la insólita huelga espontánea organizada el martes por ferroviarios de Artemisa, en protesta por el impago de sus salarios en los últimos dos meses.

En Santiago de Cuba, proliferan las quejas de que "no hay dinero en los cajeros", al tiempo que se multiplican en las redes grupos en los que se ofertan cajeros humanos. "Cambio dinero en transferencia por efectivo. Yo tengo el efectivo", dicen unos; "Cambio CUP transferencia por efectivo, yo tengo el efectivo", dicen otros. Algunos incluyen la cantidad precisa, como 17.000 pesos, por ejemplo, algo impensable de extraer en un banco.

El habanero Roberto cuenta a este diario que ha comprobado en cajeros de "al menos tres municipios" que, donde antes se podían sacar hasta 10.000 pesos en una operación, "si había en el cajero billetes de 500 o 1.000", ahora "solo permiten extraer 5.000", y solo en billetes de 20.

Este diario pudo acreditarlo en la sucursal del Banco Metropolitano (Banmet) de 23 y J, en El Vedado, con una ubicación tan céntrica que hasta hace poco garantizaba cualquier extracción, donde el panorama era este jueves un caos. Para empezar, había que soportar una gigantesca fila, dividida en dos: una para entrar y otra, la más larga, para los cajeros automáticos. De los seis que había, solo funcionaban dos.

Dentro de la sucursal, para quienes se decantaron por extraer en el mostrador, el mal ambiente era generalizado y contagioso. Los empleados, groseros con la gente y discutiendo entre ellos; los clientes, tremendamente disgustados. Dos señoras ya mayores estuvieron a punto de irse a las manos, cuando una de ellas perdió su turno por salir a visitar a su hija enferma en el hospital y la otra se negaba a dejarla pasar: "Ahora mismo nos fajamos aquí", decía esta última, que bajó sus humos cuando la amenazada llamó a la policía.

Una cajera puso los ojos en blanco cuando un anciano le preguntó en qué denominación daba el cajero billetes, porque no los quería "chiquitos". El hombre pretendía sacar 40.000 pesos y no podía. "Eso puede suceder porque hay pocos billetes grandes", le decía la empleada.

"Le están dando prioridad a los que van a depositar moneda nacional, pero casi nadie viene a eso, ¿será que pasan al que venga a depositar pesos porque no hay?"

"Todos los días lo mismo", decía otra señora en la cola. "Pasan delante a los que van a depositar pesos y si vas a extraer, no importa la cantidad, te dan billetes de 20 pesos".

"Le están dando prioridad a los que van a depositar moneda nacional, pero casi nadie viene a eso, ¿será que pasan al que venga a depositar pesos porque no hay?", se preguntaba otra mujer que acababa de llegar de otro cajero, del que había intentado sacar infructuosamente. "Que digan la verdad, que no hay dinero".

Sin embargo, las autoridades guardan silencio estos días. El mes pasado, ante el rumor ciudadano de que los trabajadores estatales se quedarían sin cobrar, el gobierno de Sancti Spíritus se apresuró a desmentirlo. Esos días, sin embargo, 14ymedio verificó que en los 11 cajeros de la ciudad no se podía extraer efectivo.

Los problemas se repetían en La Habana, donde el gobierno provincial informaba de que 150 de los 521 cajeros del Banmet en la capital (el 30%), se encontraban averiados. Entonces, detallaron también que del 8 al 14 de abril las extracciones de efectivo superaron los 200 millones de pesos diarios.

Nada se sabe qué está pasando en mayo, pero los ciudadanos están cada vez más desesperados. "Vamos a tener que volver a comprar con semillas de cacao, porque el efectivo en papel es una ilusión", dice Roberto, quien teme que "en cualquier momento se paralice el país completo".

________________________

Colabora con nuestro trabajo:

El equipo de 14ymedio está comprometido con hacer un periodismo serio que refleje la realidad de la Cuba profunda. Gracias por acompañarnos en este largo camino. Te invitamos a que continúes apoyándonos, pero esta vez haciéndote miembro de nuestro diario. Juntos podemos seguir transformando el periodismo en Cuba.