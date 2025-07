Una madre desesperada recorre La Habana en busca de su hija desaparecida hace cuatro meses

La Habana/Una cubana recorre las calles de La Habana con un cartel colgado al cuello, implorando ayuda para encontrar a su hija desaparecida desde hace más de cuatro meses. Desde el pasado 15 de marzo se perdió todo rastro de Doraiky Águila Vázquez y, mientras el tiempo corre, la angustia de la familia crece. "Mirar el teléfono es parte ya de mi vida, acompañada de un dolor y mucha angustia", escribió Maura Vázquez, madre de la profesora, en un reciente mensaje publicado en su perfil de Facebook, donde agradece también la solidaridad recibida.

"He podido escuchar criterios del pueblo… pude ver un pueblo (al menos los que me he encontrado) que ya exige mayor acción para lograr encontrar a Doraiky, que todos están dispuestos a apoyar", explica la mujer, que espera más implicaciones de la autoridades policiales en la búsqueda de su hija de 48 años.

Uno de los testimonios más conmovedores que ha escuchado la anciana vino de una ex alumna de Águila, quien se acercó entre lágrimas para recordarle su entrega: "Yo fui alumna de su hija, me enseñó mucho Derecho… no se están aplicando con ella el Derecho que tanto enseñó, ni los valores que siempre demostró como ser humano", cuestionó la joven ante la inercia oficial.

La joven recordó también cómo Águila, atenta a sus estudiantes, ayudaba incluso con detalles materiales: "En una ocasión se percató de que una alumna no iba a su casa por no tener dinero, y ella inmediatamente compró el pasaje, compartió el jabón con los alumnos de provincia". La estudiante es clara en su recomendación a Vázquez: "Mamá, grite a los cuatro vientos, que Doraiky merece que se apliquen las mejores técnicas, los mejores profesionales y que se entere y participe la dirección del país", insistió.

"He podido escuchar criterios del pueblo… pude ver un pueblo (al menos los que me he encontrado) que ya exige mayor acción para lograr encontrar a Doraiky, que todos están dispuestos a apoyar"

Águila desapareció el 15 de marzo durante un apagón, cuando transitaba por la calzada de Diez de Octubre, en La Habana. Vestía un vestido amarillo con flores rojas o rosadas y sufría episodios de pérdida de memoria transitoria, según explicó la familia. Desde entonces, no ha habido pistas sólidas de su paradero. La denuncia policial está registrada con el número 19434, y los familiares han ofrecido una recompensa de 350.000 pesos cubanos a quien proporcione información que permita encontrarla.

La imagen de la maestra desaparecida circula en redes sociales, en canales informales de mensajería y ha sido compartida por organizaciones como Yo Sí Te Creo en Cuba y Alas Tensas. El caso ha sido reseñado por varios medios independientes y citado con frecuencia como ejemplo del creciente número de desapariciones sin resolver en la Isla.

El paso de los días ha transformado el tono de los mensajes familiares. Desde el mes de junio, Maura responsabiliza directamente al Estado por la falta de resultados. "Mi ánimo es de crítica… ya no pido, no ruego, no imploro; responsabilizo al Gobierno cubano sobre el proceso de búsqueda", escribió. Denuncia que no se han movilizado los recursos necesarios, a pesar de existir cuerpos organizados y preparados para acciones de rastreo. También subraya que ninguna autoridad estatal le ha ofrecido información sobre el avance de las investigaciones.

Mientras tanto, la única certeza sigue siendo la ausencia. "Tener que ver a mi gran hija en fotos solamente provoca que no se detengan las lágrimas", dice la madre. La búsqueda continúa, a falta de respuestas oficiales, sostenida por la fe de una familia y el eco solidario de quienes, sin conocer a Doraiky Águila, creen que su caso merece más atención y justicia.