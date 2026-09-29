La madre de Eddy Ceballos denuncia la "manipulación" de las declaraciones de su hijo para acusarlo de "espionaje"

El tribunal militar rechaza una solicitud de control judicial alegando que él mismo admitió estar vinculado a los hechos que se investigan

Madrid/El Tribunal militar que investiga la causa contra Eduardo Ceballos, conocido por su programa humorístico Despingovery Channel y en la cárcel desde el pasado 1 de junio por grabar una parodia en una instalación militar, ha rechazado la solicitud de control judicial presentada por la defensa. La notificación cierra la puerta a celebrar una audiencia que revise la medida cautelar de prisión y lo hace, denuncia la madre del detenido, Marieta Pérez, atribuyéndole declaraciones falsas.

El documento, señala Pérez, alega que "existen en el proceso elementos que vinculan al procesado con el hecho delictivo, lo que fue reconocido por este desde el primer momento, como lo aseguró el representante de la defensa". Como consecuencia de esto, argumenta, "la decisión del tribunal es no acceder a la solicitud de realizar audiencia en relación a la solicitud de control judicial y denegar la modificación de la medida cautelar teniendo en cuenta la lesividad de los hechos asociados a la Seguridad del Estado".

Pérez considera, en un mensaje difundido este lunes en redes sociales, “alarmante y contradictorio que se afirme oficialmente que existe” un reconocimiento de culpabilidad por parte de Ceballos. Según su testimonio, hay cuatro declaraciones realizadas por el cómico durante el proceso de instrucción de esta causa, en la que se pretende juzgar al reo por los delitos de espionaje y revelación de secretos concernientes a la Seguridad del Estado.

Según su testimonio, hay cuatro declaraciones realizadas por el cómico durante el proceso de instrucción de esta causa, en la que se pretende juzgar al reo por los delitos de espionaje y revelación de secretos concernientes a la Seguridad del Estado

En todas ellas –incluyendo dos sin presencia de su abogado, que aún no había sido designado–, Ceballos negó “rotundamente” cualquier intención de cometer un delito de espionaje, por lo que Pérez exige “que se respete el expediente real, que se deje de manipular la narrativa y que se garantice un proceso justo, transparente y apegado a la verdad de los hechos”.

Para la madre del preso, el tribunal no solo está negando el derecho a la presunción de inocencia, sino que carece en su argumentación de elementos probatorios y altera las declaraciones del encausado. “La justicia no puede construirse sobre narrativas distorsionadas. La transparencia y la imparcialidad no son lujos, son la base de cualquier Estado de Derecho”, reclama.

Eddy Ceballos fue detenido por un programa en el que aparecía una instalación militar abandonada con misiles soviéticos de los años 60, radares, búnkeres y armamento en desuso. “Estoy tocando un misil aire-tierra de la década de los 60 aproximadamente, de la Guerra Fría. Miren esto, amantes de la descojonancia”, ironizaba el humorista, cuyo canal tiene más de 16.600 seguidores, casi 5.000 más que cuando fue detenido.

Aquel video, emitido el 13 de mayo, lo puso bajo la mira de la Seguridad del Estado, que acabó deteniéndolo y acusándolo por haber mostrado instalaciones militares. Los delitos que le atribuyen tienen penas de hasta 30 años de prisión, motivo por el que la Fiscalía y el tribunal se han mostrado inflexibles ante las múltiples solicitudes de la defensa.

Su abogado ha pedido al Ministerio Público una modificación de la prisión preventiva por otra medida cautelar que no implique privación de libertad, y ha presentado un recurso de queja que también fue rechazado. Ahora, esta nueva solicitud también ha naufragado y Ceballos seguirá previsiblemente en el Combinado del Este hasta que se celebre un juicio aún sin fecha.