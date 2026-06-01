Detienen al creador de ‘Despingovery Channel’ días después de publicar un video de chatarra bélica

El humorista Eddy Ceballos Pérez fue aprehendido cerca de su vivienda en La Habana con un amplio operativo policial

La Habana/Eduardo Eddy Ceballos Pérez, artífice del programa satírico en redes Despingovery Channel, fue detenido este lunes. El hecho fue divulgado por el periodista independiente Ernesto Morales, quien alertó en Facebook sobre el arresto en La Habana en “un amplio operativo” policial del régimen.

El comunicador dice que el humorista fue interceptado en las cercanías de su vivienda. “El despliegue de motos fue enorme, me confirman vecinos y allegados de Eddy. No lo dejaron llegar siquiera a la casa o avisarle a la esposa”, contó en un post.

Morales agregó que la detención le fue confirmada también “por otros allegados que desconocen en este momento el paradero de Eddy Ceballos”.

El propio comunicador ha compartido otro mensaje en el que señala que “desde hace varias semanas, Eddy Ceballos, creador de Despingovery Channel, sabía que podían detenerlo en cualquier momento. Tomó una precaución: grabó un video que me envió con la instrucción de publicarlo si ocurría lo que acaba de ocurrir”.

“En ningún momento he hablado mal de ninguna instancia, y aun así me han silenciado con la reclusión”

En el video, Ceballos lamenta: “Desgraciadamente he sido encarcelado, separado de mi hogar y mi familia y de mi hija”. Además, denuncia que con esto se muestra que "no existe el más mínimo ápice de libertad de expresión" ni "el más mínimo respeto a los derechos humanos". Es una injusticia, clama, porque “en ningún momento he hablado mal de ninguna instancia, y aun así me han silenciado con la reclusión”.

Sobre la detención, la periodista Claudia Padrón señaló en redes sociales que “a Eddy se lo llevaron con un operativo que ni para un asesino serial. Lo hacen justo después de que Eddy empezara a colaborar con CubaNet y a publicar sus contenidos de sátira sobre el desastre del comunismo en el medio de prensa”.

El arresto ocurre una semana después de que Ceballos publicara un video de 25 minutos de lo que describió como su “capítulo más bélico”: una exploración de una instalación militar abandonada con misiles soviéticos de los años 60, radares, búnkeres y armamento en desuso.

Con su habitual tono satírico, imitando las explicaciones de los documentales de Discovery Channel y jugando con las palabras, Ceballos dice al inicio del clip que “por primera vez” no revelará la ubicación del lugar, pero promete que mostrará “cosas espectaculares”.

Posteriormente, frente a la cámara, indica: “Estoy tocando un misil aire-tierra de la década de los 60 aproximadamente, de la Guerra Fría. Miren esto, amantes de la descojonancia”.

Desde hace meses, el creador de contenido había ampliado el alcance de sus publicaciones satíricas. En su canal de YouTube, en el que tiene 12.000 suscriptores, el video suma en solo ocho días más de 15.000 reproducciones y casi 300 comentarios. En muchos de ellos denuncian la detención del humorista. “Mi gente, se llevaron a Eddy. Lo detuvieron los sicarios de la Policía Política cubana”.

Asimismo, en su cuenta de Instagram, en la que tiene 91.000 seguidores, el post en el que había subido el adelanto de su más reciente vídeo sumó en pocos días 11.500 likes y más de 500 comentarios. “Vengo de ver la noticia de su detención por la dictadura”, dice un mensaje. Otro remata: “Al amiguito le salió carro el videíto”.

La captura de Ceballos se produce en un contexto de creciente presión sobre periodistas, activistas y creadores de contenido en Cuba, varios de los cuales han denunciado citaciones, interrogatorios y detenciones vinculadas a sus publicaciones en redes sociales y medios independientes, así como asedio en sus domicilios y cortes de telefonía e internet.

También se da en un momento en el que la Asamblea Nacional cubana declaró una “real y peligrosa amenaza de agresión militar directa” por parte de Estados Unidos, mientras el régimen intensifica sus ejercicios de “guerra de todo el pueblo” en todas las provincias del país.