Asedio, amenazas y vigilancia a activistas marcan el 20 de mayo en Cuba

La Redacción de '14ymedio' amanece sitiada por la Policía, que impidió la salida de su domicilio a Yoani Sánchez y a Reinaldo Escobar

La Habana/Cercos policiales en las viviendas, amenazas y vigilancia a opositores, activistas y periodistas independientes volvieron a marcar este 20 de mayo en la Isla, durante el aniversario 124 de la fundación de la República de Cuba. La Redacción de 14ymedio amaneció sitiada por la Policía, que impidió la salida de su domicilio a Yoani Sánchez y a Reinaldo Escobar.

En algunos casos, el asedio comenzó desde un día antes. Al intelectual Dagoberto Valdés Hernández, director del Centro de Estudios Convivencia, así como Yoandy Izquierdo y otros miembros de su equipo, se les prohibió salir de la sede del centro, en Pinar del Río. Este martes, “a las 3:30 pm, se presentó el Mayor John, que es el oficial de la Seguridad del Estado asignado para atender al Centro de Estudios Convivencia”, señaló Convivencia a través de redes sociales.

“El objetivo era informar que mañana, 20 de mayo, no podía ir a La Habana, ni salir del municipio, debido a que el gobierno de Donald Trump había dicho que mañana será el último día de la Revolución y una serie de amenazas contra nuestro país. Que como se estaban organizando actividades, con ese motivo venía a informar de esa decisión que incluía a Yoandy Izquierdo y demás miembros del equipo de Convivencia”, agregó el centro, que finalizó su publicación con el mensaje: “Continúa el hostigamiento a los miembros del Centro de Estudios Convivencia”.

En enero pasado fueron detenidos e interrogados –sin orden judicial– tras sostener encuentros con diplomáticos estadounidenses

Tanto Valdés Hernández como Izquierdo han sido víctimas recurrentes de la persecución gubernamental. En enero pasado fueron detenidos e interrogados –sin orden judicial– tras sostener encuentros con diplomáticos estadounidenses. Posteriormente, en abril, ambos volvieron a ser citados por autoridades policiales para responder preguntas relacionadas con actividades académicas y presentaciones literarias.

Otro opositor que denunció la presencia policial en su entorno fue el periodista Vladimir Turró. A través de redes sociales, este miércoles por la mañana, denunció que sus vecinos le informaron que “los perros del G-2 (Dirección de Inteligencia) están ahí escondidos esperando a que yo salga. Sigan esperando por mí tranquilamente”.

La periodista independiente Camila Acosta también reportó presencia policial en su domicilio. “Desde temprano, operativo de la policía política a las afueras de mi casa”, informó en su cuenta de Facebook.

La aplicación de medidas represivas contra figuras disidentes, ya habitual en esta fecha, se enmarca en la escalada de tensión entre La Habana y Washington, en el día en que se ha concretado la acusación en Estados Unidos a Raúl Castro por la muerte de los pilotos de Hermanos al Rescate cuyas avionetas fueron derribadas por la Fuerza Aérea cubana en 1996. El Departamento de Estado imputó al mandatario y a otros cinco cargos militares los delitos de asesinato, conspiración para matar a estadounidenses y destrucción de aeronaves.

El asedio de este miércoles también es el colofón de lo que se ha registrado en días previos contra otros activistas

El asedio de este miércoles también es el colofón de lo que se ha registrado en días previos contra otros activistas. El pasado 16 de mayo, los creadores de contenido David Espinosa, su esposa Laydi García, Anna Sofía Benítez, y los integrantes del proyecto Fuera de la Caja Cuba Amanda Beatriz Andrés Navarro, Abel Alejandro Andrés Navarro, Mauro Reigosa Pérez y Karel Daniel Hernández Bosques, fueron objeto de corte total de sus servicios de internet y telefonía, como represalia por su participación en una reunión con Mike Hammer, encargado de negocios de la Embajada de los Estados Unidos en La Habana, en un encuentro que incluso fue difundido públicamente en las plataformas digitales de la sede diplomática.

Asimismo, este lunes, la activista cubana Irma Broek denunció que su cuenta personal de Facebook ha sido objeto de reiterados intentos de hackeo durante los últimos días y responsabilizó directamente a la Seguridad del Estado. En Facebook señaló que durante tres días sumaban varios intentos para tomar sus redes sociales. “Creo que no tengo que decir quién está detrás de esto: la Seguridad del Estado cubano, ¿quién más pudiera ser?”, cuestionó.