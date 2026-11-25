"Ver niños que llegan al aula con zapatos rotos o sin desayunar es muy triste. Quizás situaciones parecidas ocurran en otros lugares, pero aquí siempre se decía que los niños eran lo primero"

Las familias pagan 18.000 pesos mensuales a Mayra por las tres salas que atiende, mientras el salario de un profesor se situa alrededor de 6.000

Matanzas/La escuela primaria Francisco Vega Alemán, situada en el barrio matancero de Peñas Altas, es una de esas instituciones que, en apenas unos años, ha experimentado un deterioro considerable, tanto en sus condiciones estructurales como en la calidad de los servicios educativos. Ya no se escucha a tantos niños jugar en su patio como antes, ni el Himno Nacional retumba con la misma fuerza en sus mañanas. Aquella melodía que tiempo atrás parecía llegar hasta el último rincón del barrio se ha convertido, poco a poco, en un eco cada vez más débil.

Padres y antiguos trabajadores intentan encontrar explicaciones desde sus propias experiencias, pero todos coinciden en algo: escasez de toda índole.

Esta atañe, sobre todo, al personal, y afecta incluso a los escalones menos cualificados. Hasta tal punto, que un grupo de padres se han organizado para contratar a una mujer que se encargue de la limpieza. Cada familia aporta dinero de su bolsillo, una solución que se suma a las dificultades del centro, donde tampoco hay suficientes maestros y otros trabajadores.

Cada familia aporta dinero de su bolsillo, una solución que se suma a las dificultades del centro, donde tampoco hay suficientes maestros y otros trabajadores

“Desde el inicio del curso no hay nadie encargado de la limpieza de la escuela. A veces los propios profesores tienen que hacerlo, aunque también tienen otros trabajos y responsabilidades”, cuenta una de las madres, quien refiere cómo han contratado el servicio. “Le damos doscientos pesos mensuales cada uno. Es la única manera de garantizar que nuestros hijos puedan estudiar en un aula limpia”.

La limpiadora se llama Mayra y también es madre de una alumna del centro, y encontró en este empleo una oportunidad de obtener ingresos, aunque sea de manera informal. Lleva apenas un mes realizando estas labores y ya se encarga de tres aulas.

“La situación la comentaron algunos padres en el grupo de WhatsApp de la clase y yo me ofrecí para trabajar. Después, otros padres se pusieron de acuerdo conmigo y ahora limpio tres aulas”, cuenta la mujer a 14ymedio.

Al hablar de lo que gana por ese trabajo, no oculta cierta incomodidad. “Es un poco penoso cobrar más que maestras licenciadas, que han estudiado y se han preparado para educar a los niños”, dice a modo de descargo. “Ahora mismo recibo 6.000 pesos por aula, es decir, 18.000 al mes por las tres. Pero las oportunidades hay que aprovecharlas. Algunas maestras han hecho lo mismo y también están limpiando aulas. El dinero nunca alcanza y esa es una entrada que no está de más”.

Su testimonio deja al descubierto una contradicción difícil de ignorar: en una escuela donde faltan docentes y personal de apoyo, una madre puede llegar a obtener, limpiando tres aulas, varias veces el salario de quienes tienen la responsabilidad de enseñar.

Pero es que los bajos salarios y el aumento constante del costo de la vida han empujado a muchos a buscar alternativas laborales en el sector privado, incluso cuando eso significa abandonar una profesión para la que se prepararon durante años. De esa decisión habla Yudelsis, quien dejó la institución educativa para probar suerte en una dulcería particular. Aunque reconoce que se encuentra lejos de su verdadera vocación, admite que el cambio le ha permitido mejorar sus ingresos.

“Fue una decisión que tuve que tomar. El precio de la vida sube, pero los salarios en Educación no”, refiere a este diario. “Para quienes llegaron al magisterio durante la época de los maestros emergentes y asumieron la carrera pedagógica como una última opción, quizás abandonar el sector no represente un golpe tan grande. Pero para quienes sentimos verdadera vocación, dejarlo todo atrás es difícil, incluso cuando sabemos que con el cambio vamos a mejorar nuestra situación económica”.

“Fue una decisión que tuve que tomar. El precio de la vida sube, pero los salarios en Educación no”, refiere a este diario

Cuando se le pregunta qué tendría que cambiar para regresar a las aulas, responde sin rodeos: “Primeramente, un ajuste salarial real, no uno cosmético como los que se han hecho hasta ahora. Es muy difícil pretender que alguien eduque a una nueva generación con 6.000 pesos al mes, una cantidad que, con el ritmo al que suben los precios, cada vez vale menos. También hay otras cosas que duelen. Ver niños que llegan al aula con zapatos rotos o sin desayunar es muy triste. Quizás situaciones parecidas ocurran en otros lugares, pero aquí siempre se decía que los niños eran lo primero. Ya sabes: dime de qué presumes y te diré de qué careces”.

Del lado de los padres, también hay quejas amargas. Raúl trabaja durante toda la noche en un quiosco donde vende hamburguesas. El cansancio de una jornada nocturna no le impide llevar regularmente a su hija de nueve años al centro escolar. Él mismo estudió en la Francisco Vega Alemán hace dos décadas y asegura que, desde entonces, el panorama ha cambiado radicalmente.

“Estudié siete años en esta escuela. Quizás no era la mejor de Cuba, pero tenía un claustro de profesores completo. Con el paso de los grados fui notando que los maestros eran cada vez más jóvenes y que, en algunos casos, también había menos preparación. Nunca imaginé que llegaríamos al punto en el que estamos hoy, cuando resulta extraño que un alumno tenga todos sus profesores”.

Según cuenta, apenas el día anterior su hija asistió a las sesiones de la tarde y, prácticamente, no recibió clases. “Por gusto fue la niña. Según me contó, se pasaron el tiempo jugando y retozando en el aula hasta que llegó la hora de la salida, porque su maestra tuvo que marcharse por asuntos personales y no había nadie que se hiciera cargo de los niños. Tampoco tienen profesores de Educación Física y creo que ni bibliotecaria. Es contradictorio el curso escolar que intentan mostrar con la realidad que encuentran los muchachos y sus padres cuando llegan a la escuela”.