Una manifestante del 11J sufre un accidente cerebrovascular en la cárcel

Angélica Garrido sufrió un accidente cerebrovascular que le paralizó "el lado derecho de su rostro", confirmó a 14ymedio el esposo de la activista cubana, Luis Rodríguez Pérez, tras visitarla este viernes en el hospital para saber sobre su estado de salud. "Angélica sintió alguna sensación en su lado derecho del hombro" así como "en la boca y el ojo", detalló.

Garrido, quien fue sentenciada a tres años de prisión por su participación en las protestas del 11 de julio de 2021, le hizo saber a su esposo que sus "principios están firmes aunque su cuerpo no lo esté".

Rodríguez considera que la posibilidad de libertad condicional que existe sobre el caso de Garrido, está siendo obstaculizada por la Seguridad del Estado, que "está todo el tiempo atacando", buscando motivos para impedir que su esposa salga de la cárcel.

"El odio dictó sobre ti, tres años de condena; yo, irremediablemente, estoy preso en ti, a perpetua cadena"

Aunque Rodríguez no descartó que esto sea una argucia y acto intimidatorio hacia Angélica, por la manifestación que él encabezó en la Catedral de La Habana hace unos días junto a varios familiares de presos del 11J. "También puede ser que la van a liberar y entonces le están aumentando la represión para que salgan lo más calmadita posible, cualquier cosa, pero realmente sí se ha arreciado la represión contra ella. Están jugando con sus esperanzas".

A Angélica Garrido y su hermana, la escritora María Cristina, en junio les fueron ratificadas sus sentencias de tres y nueve años, respectivamente, tras la audiencia de apelación celebrada en el Tribunal Provincial de Mayabeque.

Previo a la visita de este viernes, Rodríguez subió a su cuenta de Facebook un mensaje en que hacía saber su amor por Angélica. "El odio dictó sobre ti, tres años de condena; yo, irremediablemente, estoy preso en ti, a perpetua cadena. Aquí estamos, guapos. Los niños están guapos. No me importa, mi niña, no me importa si mañana cuando te abrace, me abraces con un solo brazo".

Rodríguez explicó que fue una doctora extranjera quien le dio el primer diagnóstico a Angélica y que en el hospital Calixto García, de La Habana, a donde fue llevada, le ratificaron su condición. Este sábado, indicó, se comunicará con ella para saber su evolución tras los antibióticos que le están suministrando.

