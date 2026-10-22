El mar se abre a los cubanos con el estreno de la primera tienda náutica en La Habana

“Tu próxima captura empieza aquí”, es el reclamo con el que el establecimiento anuncia en sus redes sociales su inauguración.

La Habana/A un costado del Puente de Hierro sobre el río Almendares, en el límite que separa los barrios habaneros de El Vedado y Miramar, varios hombres se afanan desde hace semanas en la remodelación de una nave industrial. Es el lugar que ha escogido Delcos Marine para abrir su primera tienda náutica en Cuba, un país rodeado de agua en el que todas las actividades marítimas son consideradas como asuntos de seguridad nacional.

Lo que antes era un almacén abandonado y deslucido, ahora es un edificio recién pintado de azul claro, equipado con varios paneles solares y adornado con llamativos carteles de reclamo: una mujer sonriente salpicando en el mar, un hombre sobre una tabla de paddle surf, una mano sujetando una impecable caña de pescar, dos submarinistas con equipo completo, la barandilla de una embarcación, todo ello enmarcado en aguas cristalinas.

Que abra un comercio privado en la Isla no es noticia, pero la especialidad de Delcos Marine sí es un acontecimiento: ofrece “todo para navegar, pescar, bucear o simplemente pasar un gran día de playa”, en un país donde navegar, pescar y bucear está sometido a férreos controles. En su web, aún sin precios ni ventas, Delcos Marine presenta varios apartados donde ofrece cualquier tipo de producto relacionado con el mar, desde deportes acuáticos hasta ferretería naval, pasando por artículos de recreo. Cañas, anzuelos, hilo, equipos para esnórquel, trajes de baño, neoprenos, máscaras, aletas, repuestos para motores fueraborda… forman parte del listado, al menos sobre el papel.

Delcos Marine ofrece “todo para navegar, pescar, bucear o simplemente pasar un gran día de playa”. / 14ymedio

“Tu próxima captura empieza aquí”, es el reclamo con el que el establecimiento anuncia en sus redes sociales su próxima inauguración, la cual, no obstante, no acaba de llegar. La cuenta de Facebook de la tienda está activa desde hace casi tres años, y el primer post en el que se presentaba como “mercado náutico” está fechado el 15 de abril de 2024.

En la página oficial no aparece nombre y apellidos de ningún propietario, pero sí se indica que “Delcosmarine® es una marca registrada de Redelcos”, y que tienen oficinas tanto en La Habana –en el hotel Palco, adyacente al Palacio de Convenciones gestionado por esa empresa estatal perteneciente al conglomerado militar Gaesa– como en Barcelona. Al llamar al número de teléfono de la capital cubana, no responden, y el de la ciudad española corresponde a una oficina compartida, Vivendi Business Center, con una misma recepcionista para todas las firmas que se alojan allí. Una empleada aseguró que pasaría el mensaje a “una persona de márketing” para que respondiera las preguntas de este diario, pero hasta el momento no lo han hecho.

Redelcos afirma ser un grupo empresarial dedicado a exportaciones e importaciones, y su web evidencia que, aunque hablan de “vender en el Caribe”, su relación fundamental es con la Isla. Queda mucho más claro en su catálogo, donde se definen como “especialistas en exportación de productos de automoción” y aseguran tener “distribución oficial en Cuba de marcas de primera calidad”.

La firma no se encuentra en el listado de micro, pequeñas y medianas empresas del Ministerio de Economía y Planificación, pero afirma estar “desde 2015 con una presencia estable y estructura legal registrada en la Cámara de Comercio de Cuba”.

El registro mercantil español, sin embargo, donde consta como Representaciones Delcos S.L., refiere que fue fundada en abril de 2023 por una única socia, Gloria Cosano Mendoza. En febrero de 2024, se designó a Santiago del Río Reyes como apoderado solidario y, pocos meses después, perdió la condición de unipersonalidad por la entrada de nuevos socios, que no se detallan en el Boletín Oficial del Registro Mercantil.

En el portafolio se indica que el espacio, de 400 metros cuadrados, tendrá un servicio online pensado “para los cubanos que viven en el extranjero". / 14ymedio

En junio de 2024 se nombró a una nueva apoderada solidaria –Sonia Merino Hernández, una ejecutiva con cargo en tres empresas adicionales–, pero lo más relevante sucedió el pasado mayo, cuando Redelcos modificó su objeto social. Entonces, amplió su actividad a “compraventa, distribución, importación, exportación, almacenamiento y comercialización de hidrocarburos, derivados del petróleo, biocombustibles y productos energéticos”. Este diario lleva meses documentando el fenómeno de empresas privadas que, dedicándose a cualquier actividad, se han apuntado masivamente al negocio de importar gasolina desde Estados Unidos –algo permitido desde febrero de este año– y cuya actividad en origen no tenía nada que ver.

Este asunto, en cualquier caso, no lo menciona Redelcos, que tiene en Delcos Marine su más novedosa apuesta. En el portafolio se indica que el espacio, de 400 metros cuadrados, tendrá un servicio online pensado “para los cubanos que viven en el extranjero: compran desde cualquier parte del mundo y su familia recoge el pedido en nuestro establecimiento de La Habana”.

Además, promocionan: “Cuba es una isla con miles de kilómetros de costa, una cultura ligada al mar y una creciente actividad náutica de recreo, pesca y turismo marítimo. Y, sin embargo, es un mercado donde la oferta de productos náuticos especializados está aún por desarrollar”.

La página no menciona los limitantes a todas esas actividades en la Isla por parte del régimen, que prohíbe salir por mar fuera de los límites territoriales e impone permisos, controles y restricciones tanto a la pesca como al submarinismo.