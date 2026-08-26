“Matar no es violencia”, según la versión oficial de un robo con un muerto en Las Tunas

El suceso ocurrió en el área de estacionamiento del Hospital General Docente Doctor Ernesto Guevara de la Serna

En su afán por minimizar el notable aumento de la criminalidad, 'Periódico 26' se enreda en su relato sobre el fallecimiento de un vigilante agredido por ladrones

La Habana/“Si no hubo agresión física, ¿de qué murió entonces? ¿Del susto?”. Así, cientos de usuarios cuestionaron la información sobre la muerte de un trabajador del parqueo del Hospital General Docente Doctor Ernesto Guevara de la Serna, en Las Tunas, el lunes pasado, durante un robo, reportada por el medio oficialista local Periódico 26, que aseguró que no hubo violencia en los hechos.

De acuerdo con el diario provincial, el suceso ocurrió en el área de estacionamiento del centro, que se encontraba arrendada y era atendida por dos vigilantes. Sin explicar qué sucedió durante el robo, el medio solo indicó que, “hasta el momento, hemos conocido que uno de los trabajadores del parqueo falleció y otro se encuentra con vida”.

Además, el medio señaló que, según “fuentes oficiosas, citando a especialistas, no se detectaron signos de violencia física en ninguno de los dos parqueadores que laboraban en esta área arrendada” y remarcó que, “contrario a las múltiples versiones esparcidas en redes sociales, la propia fuente aseguró que los medios sustraídos se limitaron a una bicimoto, una bicicleta de paseo, así como el teléfono celular de uno de los trabajadores”.

Líneas más abajo de su escueto reporte, Periódico 26 expresó “su más irrestricto rechazo a estos hechos de violencia”

No obstante, líneas más abajo de su escueto reporte, Periódico 26 expresó “su más irrestricto rechazo a estos hechos de violencia, incompatibles con los valores de nuestra sociedad”.

La versión del medio, tardía, fue cuestionada en redes sociales. “¿Por qué murió el custodio?”, fue una de las preguntas que más se repitió en las más de 400 respuestas al post del diario provincial. Otras personas señalaron que la información oficial llegó tarde y más como una respuesta a la ola de versiones en redes sociales, para intentar minimizar lo ocurrido. “El periodismo debe ganar más tiempo. Ser inmediato. Ser el primero. No el último en pronunciarse”, señaló una usuaria. “Parece un intento de blanquear el crimen o minimizarlo. Al final eso está pasando en toda la Isla, una ola de violencia casi descontrolada. Por lo menos en mi barrio cada noche se roban algo y ya no pasa nada, se volvió algo normal”, denunció otra.

La versión oficial contrasta con la información difundida inicialmente el martes por el comunicador Niover Licea. En Facebook, de acuerdo con vecinos de la zona, reportó que durante la madrugada del lunes, dos personas llegaron al lugar “a bordo de un triciclo eléctrico que, de acuerdo con la descripción recibida, estaba tapizado en color rojo”.

Durante la madrugada del lunes, dos personas llegaron al lugar “a bordo de un triciclo eléctrico que, de acuerdo con la descripción recibida, estaba tapizado en color rojo”

Según el relato, ofrecieron café a los custodios. Uno de ellos, el hombre que falleció, identificado como Rafael Jiner Guerra, de 64 años, quien habría trabajado durante aproximadamente 34 años en la institución, ingirió la bebida, “que presuntamente contenía una mezcla de sustancias, tras lo cual sufrió una grave afectación que finalmente provocó su fallecimiento”. El otro vigilante “presentó dificultades para recordar lo sucedido”.

“Todo habría formado parte de una maniobra para neutralizar a los custodios y facilitar la sustracción de varias motorinas y triciclos”, indicó Licea.

El caso ocurre en medio de un creciente deterioro de la seguridad ciudadana en la Isla. De acuerdo con el centro de asesoría legal Cubalex, en julio se registraron al menos 37 homicidios en el país, más de uno al día en promedio, la cifra mensual más alta desde que la organización comenzó a registrar estos hechos hace cuatro años. Entre esos crímenes se documentaron nueve feminicidios.

En julio se registraron al menos 37 homicidios en el país, más de uno al día en promedio

La ONG remarca que las cifras son solo un subregistro, por lo que podría haber más casos. “La ausencia de información oficial sobre criminalidad y violencia constituye una violación del derecho de acceso a la información pública e impide el diseño de políticas públicas eficaces para prevenir estos hechos y proteger a las víctimas”, subraya.

Ante ello, Cubalex reitera “la necesidad de que el Estado cubano publique estadísticas completas, confiables y periódicas sobre homicidios, feminicidios, desapariciones, suicidios y otros hechos de violencia, garantice investigaciones independientes y adopte medidas efectivas de prevención y protección con enfoque de derechos humanos”.